Vídeo | Shon Weissman: "Estoy en el sitio en el que quiero estar"

Shon Weissman ya está aquí y la felicidad es generalizada. El internacional por Israel ha cumplido su deseo de salir de Pucela con destino a Granada. Una voluntad del jugador que ha resultado clave para que se terminara cerrando una operación que se dilató hasta las últimas horas del cierre del mercado. También el club rojiblanco cierra esta ventana invernal con la sensación del deber cumplido, sobre todo, tras conseguir que cristalizara su primera opción para reforzar la delantera: "Es la guinda". Ya habían llegado otro goleador y una necesaria pieza para apuntalar el centro del campo, pero faltaba algo, un jugador deseado que tenía nombre y apellidos: Shon Weissman -se puede ver en el vídeo que acompaña a esta noticia-.

Por eso, esta tarde en la presentación oficial del jugador todo eran sonrisas y caras de satisfacción. No había lugar para hablar de la polémica que ha dejado la operación en Valladolid, el delantero ya solo piensa en rojiblanco y en el siguiente partido, el que puede ser su debut con la elástica nazarí: contra el Villarreal B. Hay muchas esperanzas depositadas en el delantero que debutó en el Maccabi Haifa y tras destacar con el Wolfsberger austríaco firmaba por el club pucelano. Precisamente, el goleador ya sabe lo que es ayudar a su equipo a lograr ese ansiado ascenso a la máxima categoría del fútbol español y quiere repetir hazaña con el Granada: "Tengo confianza de que hay un buen equipo para conseguirlo". Compartirá su hábitat natural con Uzuni para el que solo ha tenido palabras de elogio y con el que ha dejado abierta la puerta a la posibilidad de compartir once. Una 'pelota' que ha dejado en el tejado de su nuevo entrenador.

Tras esas primeras palabras como rojiblanco acompañado por el director de comunicación del club, Antonio Viola, y el director deportivo, Nico Rodríguez, el israelí ha saltado al césped con sus nuevos colores y ha dedicado aplausos a la que ya es su afición. Después ha realizado algunos toques con el balón y ha obsequiado a algunos de los presentes con los esféricos del club. Entre ellos, el último refuerzo nazarí ha tenido un bonito gesto con los más pequeños allí presentes acercándose personalmente para hacerles llegar varios de los balones con las manos. También se ha detenido a firmar autógrafos. Weissman ya está aquí y... todos contentos.

Valoración del fichaje por Nico Rodríguez: "Tiene experiencia sobrada, mucha valía. Y lo que nos ha transmitido energía, valía. Sin la intensidad con la que se ha vivido en estas horas no hubiera sido posible. Agradecer a Shon por todo lo que ha puesto encima de la mesa para estar aquí hoy y que estemos disfrutándole ahora y esperemos que sea por muchos años".

Primeras palabras de Weissman: "Estoy muy feliz de estar aquí y no puedo esperar para jugar aquí con la afición y con todos. Gracias a Nico y a todos".

Críticas al Valladolid por su salida: "Para mí está muy claro porque estoy aquí. Por Nico, Alfredo… Estoy aquí por ellos".

Voluntad de venir al Granada: "Yo escucho el proyecto y a mi mujer y mi familia. Me gusta mucho el proyecto. Este equipo y este club es muy grande, histórico y estoy aquí para hacer todo lo que pueda para ayudar a conseguir el objetivo".

Petición de su salida tras el Valencia: "Prefiero no hablar de esto. Estoy aquí en Granada y me quiero centrar en el domingo contra el Villarreal. Gracias a la afición del Valladolid por estos 2 años y medio. Ellos me guardan cariño a mí y yo a ellos de todo ese tiempo. Muchas gracias a ellos".

Primera conversación con Paco López: "Hemos hablado, pero es privado".

¿Solo o dos puntas? "Yo prefiero jugar como el míster quiera. Me gusta que el míster diga lo que quiere de mí y estoy aquí para jugar. Lo demás son decisiones del míster".

¿Cómo se consigue un ascenso? "Yo creo que con calidad, buen equipo y un buen entrenador, staff, técnicos. Yo tengo confianza de aquí hay un buen equipo y vamos a mirar qué pasa".

Playoff coincida con Israel, ¿renunciarías a la Selección? "Solo sé una cosa, tenemos un partido el domingo contra el Villarreal y vamos a mirar a ese partido y después al siguiente".

Tipo de jugador: "Delantero, me gusta marcar goles y ayudar a ganar al equipo. Todos me han dado mucho cariño y agradezco a todos. Tengo muchas ganas de jugar para este equipo".

Jugar en Los Cármenes: "Espero jugar aquí con la afición. No jugué aquí hace dos años, pero el estadio es bonito".

Uzuni y Callejón: "Uzuni es el máximo goleador y yo pienso que él y José tienen mucha calidad. Vamos a ver qué pasa el domingo".

¿Compartir once con Uzuni? "He jugado uno contra uno con Uzuni y uno ganó él y otro gané yo. Me gusta mucho Uzuni, es muy buen jugador. El míster decidirá. Estoy aquí para ayudar al equipo y él es el jefe".

¿Otras ofertas? "Tenía otras ofertas, pero me gusta todo de aquí y estoy en el sitio que quiero estar. Este club es muy grande y estoy aquí y ahora estoy feliz".

Nico Rodríguez hace el balance final del mercado

Valoración del mercado: "Yo estoy contento con el mercado. Tanto Famara, Pol como Shon aportan calidad. Han demostrado muchas ganas de estar aquí con nosotros, vienen a sumar. Nuestro objetivo, sobre todo, es que el grupo salga reforzado".

Últimas horas del mercado: "Una vez que estaban hechas las dos operaciones faltaba poner la guinda. Las horas limitan, pero las fuerzas que nos iba transmitiendo él, nos ha dado la tranquilidad de que esto iba a salir hacia delante. Todos sabíamos que era una operación ilusionante. Tenemos a la gente esperando que abran las puertas para recibirle. Como los últimos años se ha cerrado en el último día".