Mercadona replica uno de los sérum más caros de Dior por menos de diez euros

Mercadona es uno de los supermercados referentes de España, por no decir que es el más famoso y la cadena de supermercados que más factura del país. Y no es de extrañar ya que hace tiempo que la empresa valenciana dejó de ser un referente no sólo en el sector alimenticio para adaptarse a otras líneas y tipos de productos, ofreciendo productos con propiedades y características muy similares a productos de gama alta pero a precios muy competitivos.

El último ejemplo es el lanzamiento de un sérum facial reparador con microcápsulas, de su marca de productos de cosmética y belleza Deliplus, que comparte gran cantidad de principios activos y componentes con un famoso sérum de microcápsulas de Dior que vale 285 euros. El producto que comercializa Mercadona tiene un precio de venta al público de 9 euros.

Vivimos en un momento en el que la belleza, la buena imagen personal y mantenerse joven están a la orden del día, por ello las marcas se han dedicado a sacar productos que ayuden a estos propósitos y permitan a los usuarios verse bien en el espejo. Pero todos estos productos son caros, ya que son químicos y es difícil desarrollarlos, a parte es un mercado emergente, lo que ha llevado a las marcas de belleza, a las farmacéuticas y a los científicos a desarrollar nuevos productos, con nuevas propiedades “milagrosas” o mejorando los existentes.

Pero Mercadona ha decidido democratizar un poco estos productos de cosmética y ponerlos a un precio asequible para todos los bolsillos para que todas las personas puedan verse bien. Este sérum es apto para todo tipo de pieles, tiene una acción regenerante y antiarrugas y con propiedades revitalizantes, ilumina la piel y le aporta densidad y firmeza.

Con esta crema Mercadona vuelve a ponerse en el foco, poniendo a la venta los mejores chollos haciendo valer aquello de “bueno, bonito y barato”. Puedes conseguirlo por 9 euros en los estantes de la sección de cosmética y belleza.