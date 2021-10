Las series que no te dejaran levantarse del sofá este puente

La ciudadanía acostumbra a buscar la nueva serie que va a triunfar o alguna que enganche lo suficiente como para poder darse una maratón de fin de semana, y ahora que por fin ha llegado un puente es el mejor momento para empezar esas series apuntadas en una lista o si no tienen ninguna idea de que ver, aquí hay una lista de unas cuantas series no muy conocidas que seguro que encantan.

Netflix

Clickbait

"Cuando el secuestro del padre de familia Nick Brewer, es secuestrado con un siniestro y macabro juego online detrás, su familia intentará contra reloj descubrir quién está detrás del secuestro y cuáles son sus intenciones. Todo comienza cuando la hermana menor de Nick, descubre un video online de su hermano donde éste aparece ensangrentado y con un cartel en el que se lee: "A las 5 millones de visualizaciones moriré."

Una serie que usa las redes sociales como un arma letal, que pueden incentivas a desatar los impulsos más peligrosos y descontrolados y donde los limites entre lo real y lo imaginario desaparecen por completo.

Lumpin

"Inspirado por las aventuras de Assane Lupin, es un escurridizo ladrón de guante blanco y aficionado a las aventuras de Arsene Lupin ,que busca vengar la muerte de su padre a causa del poderoso patriarca de una rica familia. Años después de una trágica injusticia, Assane se propone ajustar cuentas -y una deuda- robando un collar de diamantes, pero las cosas no salen según lo previsto."

Ladrones de guante blanco y una especie de manual para robar.

Creedme

"Cuando una joven es acusada de mentir sobre una violación, dos inspectoras investigan una serie de espeluznantes ataques similares. Inspirada en hechos reales."

Impotencia y rabia, son dos palabras que describen bien esta serie, inspirada en hechos reales, con una bonita reflexión final sobre todo lo acontecido, sin duda una opción para ponerte los pelos de punta y descubrir el lado más oscuro del ser humano.

Somewhere Between

"Una productora de noticias locales tiene la oportunidad de revivir una semana trágica y detener a un asesino en serie. Si no lo consigue, perderá a su hija para siempre."

Secretos, traiciones y verdades, Somewhere Between te mantendrá atento a la pantalla en todo momento.

HBO

Superman y Lois

"Sigue al superhéroe más famoso del mundo y la periodista más famosa de todos los cómics mientras lidian con el estrés, las presiones y las complejidades derivadas de ser padres trabajadores en la sociedad actual."

Superman en su faceta como padre o como superpadre, una serie para los amantes del mítico superhéroe.

El cuento de la criada

"Los desastres medioambientales y una baja tasa de natalidad provocan que en Gilead gobierne un régimen fundamentalista perverso que considera a las mujeres propiedad del estado. Una de las últimas mujeres fértiles es Defred, sirvienta de la familia del líder y una de las mujeres forzadas a la esclavitud sexual para llevar a cabo un último intento desesperado de repoblar un mundo devastado. En esta horrible sociedad en la que una palabra inadecuada podría acabar con su vida, Defred se abre camino entre jefes, sus esposas crueles, mujeres del hogar y sus compañeras sirvientas –de las que cualquiera podría ser una espía de Gilead– con un único objetivo: sobrevivir y encontrar a la hija que le arrebataron."

Una serie que mantiene el corazón en la mano durante todo momento, no se pude describir únicamente con palabras.

Mare of Easttown

"La detective de un pueblo de Pensilvania investiga un crimen mientras su vida se desmorona. La serie explora el lado oscuro de una comunidad muy unida y analiza cómo la familia y las tragedias del pasado pueden definir nuestro presente."

Una serie real de personajes reales con problemas reales, desde el primer momento nos simpatiza su protagonista, y los giros de argumentos mantienen la intriga en todo momento.

Big Littes Lies

"Tres madres cuyas vidas aparentemente perfectas terminan dando un giro total al verse involucradas en un asesinato perpetrado en una fiesta benéfica en esta localidad al norte de California".

Una opción cómicamente oscura, donde la única pregunta que importa es ¿Quién es el asesino?.

Amazon Prime

Modern Love

"Una amistad improbable. Un amor perdido que vuelve a resurgir. Un matrimonio en su punto de inflexión. Una cita que tal vez no lo haya sido. Una nueva familia poco convencional. Estas son las extraordinarias historias de las alegrías y las tribulaciones del amor, cada una de ellas basada en un artículo personal sobre relaciones reales de la adorada columna de The New York Times "Modern Love."

Ocho relatos sobre el amor, no necesariamente romántico tan reales como la vida misma.

Cruel Summer

"Una serie thriller psicológico que se ambienta a lo largo de tres veranos en la década de los 90, en el que una popular y hermosa adolescente desaparece, haciendo que una chica sin aparente relación con ella y muy tímida, pase a ser la más popular de la ciudad. Así comienza a ser la persona más despreciada de América."

Tres veranos diferentes tres puntos de vista diferentes, no creas a nadie.

Panic

"Cada verano en un pequeño pueblo de Texas, los estudiantes de último año compiten en una serie de desafíos en los que el ganador se lo lleva todo, creyendo que ésta es su única oportunidad para escapar de su entorno y mejorar así sus vidas. Pero este año, las reglas han cambiado: el bote de dinero es más grande que nunca y el juego se ha vuelto aún más peligroso. Los jugadores se enfrentarán a sus miedos más profundos y oscuros."

La tensión se vive en todo momento, ¿serias capaz de enfrentarte a todos tu miedos por una recompensa?, cuanto estas dispuesto a arriesgar para ganar. Basada en un libro de Lauren Oliver.