Seis cosas fundamentales que se necesitan para estar bien

Hoy en día es bastante frecuente la sensación de insatisfacción personal. La psicóloga sanitaria Rocío Rivero López da unas pistas para intentar entenderlo y solucionarlo.

"Esto es así sobre todo por la manera en la que hemos aprendido a vivir. Estamos en la sociedad de lo inmediato y lo queremos todo ya, y pasar cuanto antes a otra cosa. Hemos heredado esta idea de que tenemos que conseguir todo rápidamente y tenemos poca tolerancia a la frustración, y al final te encuentras a personas en consulta en las que su vida ha transcurrido sin grandes sobresaltos o alegrías, pero tampoco sin grandes penas, y que no son felices", subraya en una entrevista la también colaboradora de la Universidad de Sevilla.

La experta mantiene la idea de que la falta de algo da felicidad, a la vez de que da tiempo para hacer una introspección sobre si lo material es lo realmente importante: "Al final heredamos una idea de que terminas de estudiar, conseguiremos un trabajo, te emparejas, hijos, y llega un momento, como la típica crisis de los 40, donde te planteas qué es lo que quiero hacer yo con mi vida, y donde vemos claramente que no nos hemos parado a mirar lo que realmente queremos".

Defiende Rivero en este sentido que es importante estar bien porque "no hay salud física sin salud mental", "van unidas siempre", al mismo tiempo que todo lo físico afecta a nivel mental, pero también al revés.

De hecho, esta experta resalta que al no estar bien y evitar esa "llamada de atención", comienzan los problemas físicos: la ansiedad con palpitaciones o sudoración, o por ejemplo problemas de estómago y de piel, así como los dolores de cabeza.

¿Qué es realmente estar bien?

Estar bien, según esta especialista, depende de cada persona. "Para cada persona es diferente y, de hecho, cuando se lo preguntas a la gente no saben responder. Si les preguntas qué les faltaría para ser feliz no saben decir el qué. Desde el punto de vista psicológico es tener una buena base de autoestima y tener en cuenta que ésta va variando, que no está siempre igual", destaca.

Rivero López llama la atención en este sentido sobre la etapa de la adolescencia, donde la autoestima muchas veces se tambalea y baja mucho debido a los cambios físicos y mentales "Como normalmente no vamos sobrados de autoestima, en la adolescencia esta puede hacer mella, y a partir de ahí, a la gran mayoría nos cuesta recuperarnos de esa bajada de autoestima, aunque no somos conscientes de ello", recalca.

Qué necesitamos para estar bien al 100%

Por tanto, subraya esta psicóloga que un pilar fundamental para estar bien es la autoestima, que hay que ir trabajándola cada día. Después, por otro lado, menciona los sentimientos de culpa, "y esto lo vemos muy fácilmente cuando anteponemos lo que debemos hacer a lo que queremos".

También apunta a trabajar los miedos, siendo los fundamentales el miedo a ser feliz por no saber realmente que es la felicidad y el miedo al cambio; el no saber gestionar bien las emociones; la manera en la que se habla; el no tener constancia a la hora de ir a por objetivos; el equilibrar el esfuerzo sería otra de las claves en el estar bien; vivir en positivo la soledad.

"La manera que tenemos de mirar al mundo al fin y al cabo y el ser agradecido. Normalmente nos centramos en lo que nos falta que en aquello que tenemos. Estos son los pilares que hay que tener bien para poder estar bien", insiste Rocío Rivero.

Entre esta más de 10 cosas que necesitamos para estar bien pedimos a esta experta que destaque las fundamentales, señalando las siguientes:

-La autoestima: engloba muchas cosas, el autoconocimiento, la valoración.

-La gestión de emociones

-Eliminar los miedos y sentimientos de culpa

-La manera en la que hablamos

-Expresar nuestras emociones

-Agradecimiento

Estar bien depende de nosotros mismo, no de fuera

Eso sí, esta especialista reitera en que estar bien no depende de los demás o de factores externos, sino que es "algo interior" y que depende de nosotros mismos: "La mayor parte de las veces buscamos la felicidad fuera de nosotros y ese es el problema, por ejemplo, en la búsqueda de pareja, encontramos a personas que adolecen de una persona que les llene. Esto es un indicativo de que esa persona no está bien, ese vacío. La felicidad es estar bien con nosotros mismos, estar llenos, es cosa nuestra, y para cada persona será diferente porque tiene sus propios gustos y preferencias". Precisamente, esta psicóloga sanitaria con consulta en Sevilla, acaba de publicar 'Me cuesta estar bien' (Desclée de Brouwer), un manual en el que pretende abordar por qué no estamos bien a pesar de tenerlo todo y con ejercicios prácticos para intentar mejorar la situación. Además, confiesa que puede ser un interesante manual para la prevención de los problemas típicos en la adolescencia. El libro es un diálogo de una paciente con ella, y en el que se van comentando estos aspectos fundamentales y se dejan ejercicios para mejorarlos.