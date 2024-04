La sede europea de ADIA Lab en Granada avanza en su localización y en los programas de investigación

El Gobierno de España, a través del Ministerio para la Transformación Digital y la Función Pública, el Ayuntamiento de Granada, la Universidad de Granada y ADIA Lab han reafirmado su compromiso de seguir avanzando con el progreso realizado en 2023.

ADIA Lab y el Ayuntamiento de Granada han identificado una posible localización para la sede de ADIA Lab Europa en Granada, en el antiguo Hospital de la Salud. ADIA Lab está evaluando la concesión de este edificio, que se decidirá mediante concurso público. La transformación del antiguo hospital en un centro de investigación requiere un considerable trabajo de planificación, y ADIA Lab se ha involucrado con los técnicos para organizar las obras que sean necesarias. ADIA Lab mantiene su compromiso con Granada y, si es necesario, se considerarán otras alternativas para la localización de la sede en la ciudad.

ADIA Lab organizará tres eventos internacionales en Granada durante 2024 en colaboración con la Universidad de Granada. Estos eventos son: ADIA Lab's Workshop on Climate Science en abril, ADIA Lab's Summer School on Trustworthy and Ethical AI en junio, y ADIA Lab's Summer School on Competitive Machine Learning. Se espera la participación de investigadores españoles en estos eventos.

También ADIA Lab ha puesto en marcha los cinco programas de investigación que están detallados en el memorándum de entendimiento, conectando Universidades y Centros de Investigación españoles -Granada, Salamanca, Santiago, Instituto de Salud Carlos III, Jaume I- con importantes centros de investigación de todo el mundo, incluyendo EE.UU. -Harvard, MIT, Stanford, Cornell-, Canadá (Toronto), Europa (ETH, Universidad de Zurich, EDHEC), y EAU (Universidad Khalifa, MBZUAI). Esta colaboración ha resultado en múltiples publicaciones revisadas por expertos y presentaciones en conferencias científicas internacionales.

Para 2024, los investigadores españoles que están colaborando en las actividades mencionadas con ADIA Lab han recibido los fondos necesarios, y todas las actividades siguen en marcha. El Gobierno de España mantiene su compromiso de apoyar económicamente a los investigadores españoles que colaboran con ADIA Lab y, para ello, sigue colaborando activamente con las Universidades y Centros de Investigación correspondientes.

Es importante señalar que ADIA Lab está financiado en su totalidad por la Abu Dhabi Investment Authority. "ADIA Lab no ha recibido, ni recibirá, financiación alguna de ninguna autoridad de España, ya sea nacional, regional o local. ADIA Lab aportará fondos y recursos de gran importancia a su colaboración con España. Independientemente de dónde se sitúe finalmente, la sede estará financiada por ADIA Lab", ha indicado.

Mayte Ledo, secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, en nombre del Gobierno de España, y el Doctor Horst Simon, director de ADIA Lab, comentaron sobre los avances más importantes realizados hasta la fecha: "El Gobierno de España, el Ayuntamiento de Granada, la Universidad de Granada y ADIA Lab están muy satisfechos con los progresos realizados hasta la fecha, y siguen confiando en que esta colaboración estrecha traiga grandes beneficios a todas las partes implicadas".