Los sanitarios andaluces enfrentan un verano "complicado" ante el recorte del 16% de su plantilla

Los sanitarios dicen "basta" ante el "maltrato de la sanidad pública" en Andalucía. Los sindicatos SATSE, CSIF, CCOO y UGT han puesto de manifiesto las principales reivindicaciones de los profesionales sanitarios andaluces en una huelga multitudinaria celebrada el pasado miércoles 26 de junio a nivel regional.

Entre las demandas colectivas se encuentra el cumplimiento del acuerdo en la Atención Primaria y carrera profesional, el aumento y la consolidación de las plantillas y la actualización de la Bolsa de Empleo en el SAS. Unas consignas que tratan de paliar los efectos del deterioro de la sanidad pública andaluza ante una reducción exhaustiva en las plantillas. Este verano Andalucía tendrá un 16% menos de sanitarios en comparación con el pasado año, así lo destaca un informe sobre la calidad de los servicios sanitarios realizado por la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública (FADSP).

Aumento de las listas de espera

Al descenso de las plantillas se une el aumento de las listas de espera que están colmando la paciencia de la población. La FADSP señala que los tiempos de espera "rozan la ilegalidad" en la sanidad andaluza, con 143 días para una cita con el especialista. Es el caso de Ana, a sus 93 años acudió a consulta el pasado mayo donde se le detectó problemas en uno de sus riñones, automáticamente fue derivada al especialista de Nefrología. La cita la tendrá a finales de octubre, cinco meses después de su visita en Atención Primaria.

En la misma tesitura se encontraba Carmen, una joven granadina de 23 años que fue diagnosticada con la bacteria Helicobacter Pylori a finales de diciembre de 2023. Siguió las pautas de su médico de cabecera, se tomó el tratamiento "a raja tabla" y volvió a dar positivo en la prueba de la bacteria. Dio positivo en dos ocasiones, pero no fue suficiente para ser derivada al especialista en Digestivo. "Me dijeron que el especialista estaba colapsado, la alternativa que me dieron era seguir tomándome omeprazol", destaca la joven. Ante la pasividad de la sanidad pública, Carmen tuvo que buscar una alternativa privada, decidió sacarse un seguro de sanidad privado para conocer qué enfermedad le estaba afectando.

El verano pone en una encrucijada a los sanitarios andaluces ante la falta de apoyo laboral agravada por las vacaciones estivales. La Consejera de Sanidad de la Junta de Andalucía, Catalina García ha recordado que "5.281 profesionales de Atención Primaria tienen que irse de vacaciones". Lejos de solventar la crítica situación de la sanidad pública en Andalucía desde la Junta se ha reclamado la incorporación de 300 profesionales MIR para cubrir las necesidades vacacionales. Esto no ha sentado nada bien al Sindicato Médico Andaluz quien ha recalcado que "los MIR no son la solución al problema" tachando como "catastrófica" la gestión de la sanidad en la comunidad.

La fuga de sanitarios a otras comunidades

Cientos de profesionales sanitarios se han visto obligado a marcharse de Andalucía en los últimos años. La poca o nula oferta laboral en el ámbito de la sanidad pública en la región ha propiciado una fuga de sanitarios a otras comunidades. Andrea Martín es una enfermera granadina que decidió empaquetar su vida en una maleta y volar hasta Barcelona donde hoy trabaja como sanitaria en la sanidad pública catalana. "Me fui un poco a ciegas, sin saber que en Andalucía iba a ser el primer año donde no se llamaría a nadie para contratación de verano en el sistema público", destaca la joven.

Ahora desde la distancia lo piensa y se muestra contenta con la decisión que tomó. "Aquí no me ha faltado el trabajo en ningún momento", reitera sobre su estancia en Barcelona. "En Andalucía todavía no me han llamado ni para ofrecerme un contrato de una semana", afirma. La escasa oferta es uno de los principales impedimentos para que los sanitarios de nueva promoción puedan trabajar en la región, Andrea denuncia que "las bolsas de empleo en el SAS están fatal, llevan sin actualizarse desde hace tres años, en cambio aquí en Cataluña se actualizan cada seis meses".

"En las bolsas de empleo de Cataluña tengo 43 puntos y en Andalucía cero"

A pesar de que las carreras de ciencias son señaladas como las que más salidas laborales tienen, en Andalucía la cosa se complica. Todas las horas de estudio, la formación, los cursos no sirven de nada para la bolsa de empleo en el SAS. "En las bolsas de empleo de Cataluña tengo 43 puntos y en Andalucía cero", apunta Andrea.

Reconoce que la situación es "muy triste" y no ve futuro en la sanidad pública andaluza, "este año la situación está peor, gente que estaba trabajando y que tenía puntos, la han echado, hay muchos sanitarios que están replanteándose irse de Andalucía", recalca. La joven enfermera pone de manifiesto la falta de transparencia en la sanidad pública andaluza a quienes acusa de "falsear las cosas". A esto se une la crispación generada por la disolución de la Escuela Andaluza de Salud Pública, cuya sede se encontraba en Granada, por parte de la Junta. "Que podemos esperar del SAS cuando todos los recursos se han ido a la privada", declara Andrea.

María Alba, otra joven enfermera andaluza destaca que "es imposible trabajar en Andalucía de continuo". En este caso, ella se ha tenido que ir a Castilla La Mancha, donde ha encontrado su hueco en la sanidad "con un contrato de larga duración y pudiendo tener vacaciones", afirma. "Dicen que no hay sanitarios en Andalucía, pero es normal con las condiciones de trabajo que ofrecen. Si te llaman tienes que aceptar las condiciones porque si lo rechazas te penalizan y no te vuelven a llamar", reconoce la joven.

Una situación crítica para los profesionales sanitarios que conforman el espectro de la sanidad pública andaluza. Se necesita un abordaje urgente acompañado del compromiso firme de autoridades y organismos encargados de gestionar los recursos y equilibrar la balanza en pro de ofrecer un servicio de calidad a sanitarios y pacientes.