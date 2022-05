Salud a Todo Twitch reconoce la labor de 'Desgranando Ciencia'

Salud a Todo Twitch ha vuelto introducirse esta semana en el mundo de la divulgación científica. El programa coordinado por Joan Carles March, emitido en YouTube, Facebook y Twitch, ha homenajeado a 'Desgranando Ciencia', el evento de divulgación que celebra este 2022 su octava edición con la ilusión de dar el salto al Teatro Isabel la Católica. Este viernes y sábado, los granadinos podrán disfrutar de charlas divulgativas, espectáculos, concursos y muchas sorpresas. Joan Carles ha podido contar en el programa con los organizadores y algunos de los participantes.

José Miguel Mulet, catedrático de la universidad politécnica de Valencia, autor de varios libres y colaborador de El País, y Antonio Martínez Ron, periodista científico, escritor y divulgador de amplia trayectoria, han abierto el programa. Ambos han relatado sus inicios como divulgadores y han hablado sobre su experiencia en el campo científico.

El profesor de la Escuela Andaluza de Salud Pública ha charlado posteriormente con Óscar Huertas, José Fernando Ramírez, Germán Tortosa, Víctor García y Jéssica Gil, miembros de la organización de 'Desgranando Ciencia'. Huertas, coordinador del evento, ha adelantado la amplia variedad que va a haber este año para el público. Todos los participantes han coincido en el dinamismo que aportan las charlas de diez minutos, que suponen también un reto para los ponentes. Raquel Sastre, Ramón Nogueras y Sara Cazzoli aportarán su grano de arena este 2022 en la cita divulgativa.

Fuertes apuestas para esta edición

El humor, el dibujo o el efecto sorpresa son elementos atractivos dentro del programa para enganchar a los asistentes al Teatro Isabel la Católica. Ramón Nogueras ha adelantado que su introducción no dejará indiferente a nadie, pero no ha dado más detalles porque "nos cierran el directo" ha dicho entre risas. Muchos de los participantes han dejado más que claro que son risueños las 24 horas del día. Raquel Sastre, por su parte, ha asegurado que va a adivinar el futuro, mientras que Jessica Gil va a leer la mente de su público. Las expectativas no son bajas para esta edición.

Con un toque de mayor seriedad, Huertas ha manifestado que no se puede luchar a diario contra las pseudociencias que te "venden mierdas". "Hay que impregnarlo todo de datos verdaderos. No hay que hacerle mucho a la ciencia para que sea atractiva", ha defendido. Víctor García ha explicado con alegría que el avance del evento ha provocado que algunos científicos terminen una edición con anticipamientos de sus ideas para el próximo año.

Cambios futuros

El último bloque del espacio ha tenido como protagonista a Paco Herrera, catedrático del Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial de la Universidad de Granada. El experto en IA ha hablado sobre algunos de los avances previstos en ámbitos como la salud y en sectores que van a contar con sistemas inteligentes. "No podemos poner fecha", ha aclarado Paco Herrera, que ha aportado cifras como el impacto de la economía digital en la sociedad actual.

"Hay estudios que indican que el 65% de los niños que empiezan ahora el colegio van a trabajar en profesiones que ahora mismo no existen", ha aseverado el docente de la UGR, quien ha ejemplificado a la perfección el salto que ha dado la tecnología en los últimos quince años para penetrar en la forma de vida de las personas. Herrera ha destacado la oportunidad que tiene Granada ante sí para convertirse en un "polo de desarrollo digital". "Queremos que Granada sea una ciudad que permita tener una vía de desarrollo económico importante", ha agregado.