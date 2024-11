Granada alza la voz contra el "negocio" de la vivienda

Granada comienza a despertar para defender el derecho a una vivienda digna. El auge desmedido de los precios y la escasez de vivienda pública han terminado dinamitando la estabilidad de las familias granadinas, afectando especialmente a la emancipación de los jóvenes. La crisis de la vivienda está dejando a gran parte de la población atrapada entre el encarecimiento de los precios del alquiler y la creciente dificultad para acceder a una hipoteca.

Ahora, en la ecuación, hay un nuevo hándicap: el negocio de los pisos turísticos. En los últimos años, el sector del turismo se ha ido abriendo paso en el mercado de los alojamientos temporales. Barrios como el Realejo, Fígares o el Albayzín, se han convertido en el objetivo de los especuladores, que buscan establecer un nuevo nicho de negocio en torno a la vivienda. Hoy, son las zonas más tensionadas de la capital.

El representante de Stop Desahucios 15M y La Calle Mata en Granada, David Rodríguez, recrimina que el mercado inmobiliario se ha convertido en una "mesa de monopoli", donde los fondos buitre y los grandes tenedores están "asfixiando a la clase trabajadora".

La crisis habitacional, un problema "crítico" en la ciudad

La capital cuenta con casi 4.500 viviendas destinadas al uso turístico, una situación que agrava aún más la crisis habitacional en la ciudad. La Asociación de Viviendas en Granada denuncia que este es uno de los principales motivos que dificulta "el acceso a la vivienda" y subraya que es un "problema crítico" en la ciudad. Además, destaca que en Granada "no faltan viviendas", pero que sobran "especuladores inmobiliarios". Exponen que en la capital "hay más de 12.000 viviendas vacías" y centran el problema en el "acceso y la habitabilidad".

Para intentar regular esta situación, el Ayuntamiento de Granada ha decidido suspender "temporalmente" la concesión de licencias para pisos turísticos. Lo hace tras un informe en el que se detallan las zonas de la ciudad más "saturadas" por la turistificación. Este mismo documento apunta que, en los distritos Centro y Albayzín, junto con los barrios de Fígares y San Ildefonso, "no podrá otorgarse" ninguna licencia más.

Desde Avitar Granada han trasladado su "malestar" al Ayuntamiento y han criticado "la forma en la que se está abordando las cuestiones relacionadas con el alquiler vacacional". La asociación granadina destaca que "Granada para nada tiene que ver con Baleares, Madrid, Barcelona o Málaga". Además, aseguran que los alojamientos vacacionales "generan mucho trabajo e ingresos que se quedan el 100% en Granada y en el pequeño comercio local".

"No somos fondos buitre, somos trabajadores que realizamos una actividad regulada"

No obstante, declaran que se sienten "criminalizados" y que están siendo "injustamente" tratados: "No somos fondos buitre, somos trabajadores que con mucho ahorro y esfuerzo realizamos una actividad regulada", explican en una nota de prensa. La asociación reconoce que "gran parte de los propietarios de las viviendas que están inscritas en el registro de turismo, si tuvieran seguridad jurídica e incentivos, se pasarían al alquiler tradicional". Y concluye con que el Ayuntamiento ha querido "crear una alarma social que no se ajusta a la realidad".

Palabras con las que David Rodríguez no está de acuerdo, destacando que son "totalmente falsas" y señalando que "la turistificación de las ciudades está permitiendo que se haga negocio con la vivienda". "Ellos están a favor de que la vivienda no sea un derecho constitucional del ciudadano, reivindican el derecho de seguir especulando con la vivienda", critica. Asimismo, apunta que "los pisos turísticos están echando a los vecinos de los barrios".

Según el representante vecinal, hay "muchos inquilinos" que tienen "miedo" a la hora de avisar a su casero para comunicar una reparación en el inmueble, por temor a que el precio del alquiler siga subiendo. Además, expone que la clase trabajadora ya no puede "tirar más" a la hora de afrontar un alquiler o una hipoteca.

La 'okupación' de los fondos buitre

En lo relacionado con la 'okupación', Rodríguez ha sido claro y ha dicho que se trata de una "campaña orquestada" para "infundir el terror" en la población. "Yo me veo con tres niños en la calle, me han echado de mi casa, y entonces me meto en la casa de un banco que está vacía. No en la casa de una persona que honradamente ha pagado su vivienda, sino en la casa de un banco que la tiene para especular y está desocupada. Claro que me meto", manifiesta.

También, defiende que los inmuebles desocupados que pertenecen a fondos buitre, podrían ser una de las soluciones al problema de la vivienda. Por ello, el próximo sábado 29 de noviembre, Granada alzará la voz contra el "negocio" de la vivienda en la capital. Lo hará en una manifestación organizada por el Sindicato de Vivienda en Granada, en el que participarán las asociaciones Albayzín Habitable, La Calle Mata, Stop Desahucios 15M Centro y Zaidín, y Realejo Habitable. La protesta comenzará en torno a las 12 horas y partirá desde Triunfo hasta la plaza del Carmen.