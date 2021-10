"La salud mental es patrimonio de todo el mundo"

Este domingo se celebra el Día Mundial de la Salud Mental, un aspecto de la vida que estaba prácticamente oculto en un cajón hasta la llegada de la pandemia, que ha puesto a prueba a la población con escenarios que nunca nadie imaginó llegar a vivir. María Dolores Romero es una activista por la salud mental que en esta jornada señalada muestra sus convicciones respecto a un tema que como ella misma afirma "es patrimonio de todo el mundo".

María Dolores, que recientemente estuvo en el canal de Twitch de GranadaDigital para hablar de salud mental, explica que ya no se puede establecer "un patrón de que es normal" porque "el abanico de personas en el mundo es diverso y las dificultades son distintas".

Una de las principales preocupaciones de María Dolores es que el sufrimiento de las personas no debe ser una patología, ya que la pandemia ha demostrado que esta circunstancia es algo natural. La activista no entiende que "las personas que han experimentado ese sufrimiento" puedan ser incluidas en un "circuito con etiquetas y pastillas". "No se pueden tomar pastillas para digerir la vida", asevera.

María Dolores explica que considerar los problemas de salud mental como un desequilibrio es una mala concepción, pero que esta visión es la predominante en muchas ocasiones. También asegura que el mayor problema para los políticos es que para este tema no existe una solución a corto plazo y que "no hay mejor ley que un buen presupuesto".

"Costó mucho introducirla en el sistema de salud", recuerda la activista, que no concibe que la salud mental cree "enfermos crónicos". María Dolores sostiene que "existe escasez dentro de lo público" debido a la poca presencia de perfiles profesionales como psicólogos o trabajadores sociales. "Las cuentas de lo público son números", agrega. Romero manifiesta que "cuando se recetan medicamentos se debe conocer muy bien al paciente" porque dentro de la salud mental esto implica "una labor de artesanía"

La activista señala que la ciudadanía ya reclama que este tema se aborde, pero que la implicación no es mayor "hasta que se afronta en primera persona". María Dolores espera que esta lucha para que la salud mental sea valorada correctamente siga avanzando, y celebra logros como la reducción de las contenciones mecánicas, que implicaban una inmovilización total de una persona.

Un plan de acción con 100 millones

Este sábado el Gobierno de España anunció la creación de un plan de acción de salud mental que estará dotado con 100 millones de euros. Dentro de esta actuación se realizarán "acciones concretas" según manifestó Pedro Sánchez, que adelantó que una de ellas es una línea telefónica 24 horas para la prevención del suicidio.