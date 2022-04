'Salud a todo Twitch' ofrece una charla con profesionales y pacientes autores de libros

‘Salud a todo Twitch’ ha vuelto este miércoles con un programa dedicado a varios autores y a sus libros sobre salud con motivo de la próxima celebración del Día del Libro. El espacio, presentado por Joan Carles March, ha contado con la participación de varios profesionales y pacientes que han escrito diferentes obras. El contenido íntegro del programa puede volver a verse en el canal de YouTube de Granada Digital, en Facebook y en el Twitch de GranadaDigital.

Joan Carles March ha comenzado el programa con Alberto García-Salido (@Nopanden en twitter), intensivista en el ámbito de la pediatría y la adolescencia y autor del libro ‘Aprender a volar’, que trata sobre “un niño que cuando le diagnostican cáncer la vida le da un vuelco”, como ha contado el propio autor, que se ha servido de sus trabajos, recuerdos y experiencias para escribir esta novela, que se desarrolla en Tarifa. “Mi madre es del sur y tenía muy claro hacia donde ir y qué contar, algo que he visto muchas veces”, ha indicado Alberto García-Salido, quien ha “disfrutado mucho” de escribir este libro de ficción, con lo que se siente más cómodo que escribir sobre divulgación, algo para lo que no se considera “capacitado”. “Tienes que ser muy experto y hacerlo muy bien. Con la ficción me siento mucho más cómodo”, ha añadido Alberto, quien en Twitter aporta mucha información interesante a sus seguidores.

Esther Samper (@Shora) y Fernando Fabiani Rodríguez, dos grandes profesionales sanitarios y grandes divulgadores que han escrito ‘El lado oculto de la farmacia’ y ‘Vengo sin cita’, respectivamente, han participado también en ‘Salud a todo Twitch’ para hablar de sus libros. Esther muestra en ‘El lado oculto de la farmacia’ que la eficacia de muchos productos es “nula o muy discutible” y se siente muy contenta por el feedback que está teniendo de este libro y de otro anterior, ‘Si escuece, cura’, que lo escribió “para desmontar malas prácticas en salud”. Por su parte, Fernando ha indicado que en ‘Vengo sin cita’ cuenta de forma amable y con conceptos sencillos experiencias de su consulta asistencial. Él considera que escribir libros debería ser “una pata” de su tarea como sanitarios ya que hay “cosas importantes que contar” y tienen “el compromiso de forma e informar”.

La autora del libro ‘Carta a mis ovarios’, María Requejo, también ha pasado por ‘Salud a todo Twitch’. La autora ha contado cómo surgió su libro a partir de un post antiguo que escribió “sin pensar más allá” y que era su “yo más auténtico”. Se trata de un libro que permite a las mujeres “conocer mejor su cuerpo y cuáles son los desequilibrios más comunes de la salud hormonal femenina”. Para María Requejo, la divulgación es también un complemento y considera importante que se exprese de una manera que los demás lo puedan entender bien.

Jesús Sánchez Martos, catedrático de Educación Sanitaria, exconsejero de la Comunidad de Madrid y autor del libro ‘Mejor prevenir que curar’, también ha charlado con Joan Carles March y ha destacado que la gente no debería “fiarse del doctor Google” y sí de los que tienen “más experiencia”. Su libro incluye información sobre 18 preguntas que son las que con más frecuencia le han hecho, entre ellas, sobre la sordera, dolor de cabeza, la maniobra de Heimlich, etc. El último capítulo está dedicado a “si estamos preparados para luchar contra la pandemia”.

Eva Collado Durán, consultora estratégica de capital humano y digitalización y autora de ‘El mundo cambia, ¿y tú?’ ha hablado sobre su último libro, que le ha cambiado mucho la vida. “El mundo ha cambiado siempre. Estamos en una era de cambios sin precedentes. Es para el profesional que es capaz de adaptarse a todo esto, que pone lo necesario para salvar esta empleabilidad y saber aprovechar estos recursos”, ha indicado. Eva Collado ha escrito dos libros con la intención de ofrecer a las personas “un camino más rápido y enseñarles” todo lo que sabe.

Ricardo Sotillo, psicólogo, conocedor de los servicios de emergencia, donde ha trabajado muchos años, y colaborador de radio con su libro ‘Cómo mandar alguien a la mierda’ también ha charlado con Joan Carles March sobre esta obra que trata de cómo afrontar situaciones con personas tóxicas. “No necesitamos la aprobación de los demás, que todo salga perfecto o cubrir expectativas que los demás tienen en nosotros. Y somos más libres, ganamos en libertad”, ha añadido.

En el programa también han participado dos pacientes que han escrito libros como es el caso de Leonor Pérez de Vega, autora de ‘El dolor no tiene nombre’, y Harmonie Botella, una de las autoras de ‘Visibles’, un libro sobre fibromialgia. Ambas han hablado de su experiencia de escribir y de exponer su experiencia para que la conozcan los demás. Para ellas, escribir ha sido “una salvación” porque han podido expresar lo que llevaban por dentro y compartirlo.

Los siguientes participantes han escrito libros sobre enfermeras: Albert Cortés Borra, autor de ‘Humanizar la gestión Sanitaria’, y Olga Navarro, autora de ‘Enfermeras visibles’ junto a Vanesa Ibáñez. Albert Cortés ha resaltado que “compartir es ganar” y ha podido hacerlo “contando experiencias y emociones” en un libro en el que se plasman las de una veintena de enfermeras que han participado. Olga Navarro ha contado que ‘Enfermeras visibles’ va por su segunda edición y trata de “visibilizar aquellas enfermeras que quedaron invisibilizadas y no nos habían contado que hacían, que habían descubierto y en que habían innovado”.

En la parte final del programa ha participado el cardiólogo Miguel Ángel Ulecia, autor de ‘El Maristán Nazarí y sus hukamá’ y ‘Asedio al Maristán Nazarí. El complot del ceñidor’, a los que les seguirá un tercer libro. La idea de escribir esta trilogía sobre “el primer hospital dentro del Islam europeo” surgió a partir de un romance que tenía su padre, que era poeta, y hablaba de la existencia de un libro que le había regalado a su abuelo en el zoco de Tetuán un paciente y que trataba de la historia de Ismail, un médico. “Los libros van desarrollando su historia desde cuando llegó a Granada hasta el final de su servicio como médico”, ha indicado.

El programa lo ha cerrado Aitor Sánchez, nutricionista y autor de los libros ‘#Midietacojea’, ‘Mi dieta ya no cojea’ y ‘Tu dieta puede salvar el planeta’. Sánchez ha hablado de sus libros y de lo complicado que es “comer sano en el siglo XXI con todas las zancadillas que tenemos”. También de que podemos “comer de forma muy sostenible o comer de forma muy impactante”.