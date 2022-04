Karanka: "Había que quitar el nerviosismo y la tensión que había acumulada"

Aitor Karanka se mostró satisfecho en sala de prensa tras el punto conseguido en el Wanda Metropolitano ante el Atlético de Madrid. El nuevo entrenador rojiblanco desveló que ha basado el único día que pudo entrenar con sus pupilos en eliminar la presión y la tensión que habían acumulado en los últimos resultados.

Punto conseguido y portería a cero: "El punto es importante. Haber dejado la portería sin goles también lo es. Pero lo más importante es el compromiso que ha mostrado el quipo. Los chicos llevan tiempo pasándolo mal y yo creo que lo que han demostrado es el mejor premio que nos podemos llevar. No tenía ninguna duda de que para ellos es un refuerzo importante".

Cambio de mentalidad: "El lema del club es Eterna Lucha y creo que eso no va a faltar. Ya me lo habían dicho cuando llegué. Era importante eliminar el estado de ansiedad y nerviosismo. A esa calidad que ya sabía desde fuera que tenía el equipo cuando firmé, se le añade de la calidad humana que hay. Hay que acordarse de Rubén Torrecilla, Diego Mainz y el anterior cuerpo técnico. Son gente de casa, que lo ha pasado mal y que ha echado una mano y se lo tenemos que agradecer".

Ser más organizados: "Está claro que se ha conseguido. Era lo principal cuando se llegó y empezamos a hablar. Había que quitar ese nerviosismo y esa tensión. El primer día, solo 24 horas juntos, en un campos dificilísimo y hemos competido. Es muy buen refuerzo para los chicos".

Victorias de los de abajo: "No hemos hecho cálculos. No soy de ello. En el fútbol, al menos mi experiencia, soy de los que piensa que puede crearte más presión de la cuenta. Eso no quiere decir que si el fin de semana que viene ganamos estaremos salvados, ni que si perdemos estaremos descendidos. Ahora tenemos tiempo para recuperar y seguir trabajando, porque aún hay mucho que trabajar, corregir y mejorar".

Qué priorizar para final de temporada: "Estas 24 horas ha sido fundamental priorizar el estado mental. Había una sensación de ansiedad muy grande lo que me encontré allí. Si en la próxima semana no entrenamos físico ni conceptos, perderemos seguro. Es importante el aspecto psicológico, pero tampoco podemos pensar que solo con esto nos vale".

Machís y Jorge Molina: "De Darwin aún no sabemos. El chico ha dicho que es optimista, aunque muchas veces los jugadores creen que tiene menos de lo que en realidad tienen. En el caso de Jorge, tiene una lesión y él ha querido estar aquí para mostrar su compromiso con el equipo. Sabíamos que no iba a poder jugar. Esperemos que ambos estén disponibles para la semana que viene".