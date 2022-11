'Salud a todo Twitch' trata el cáncer de mama con la experiencia de pacientes y profesionales

El programa ‘Salud a Todo Twitch’ ha tratado sobre el cáncer de mama este miércoles. En el espacio presentado por Joan Carles March, doctor en Medicina y profesor de la Escuela Andaluza de Salud Pública, varias pacientes han contado su experiencia, incluso un hombre que padece cáncer de mama. También han participado varios profesionales para hablar sobre esta enfermedad, sobre su labor y consejos para quienes la sufren. El contenido íntegro del programa puede volver a verse en YouTube, en el Facebook y en el Twitch de GranadaDigital.

Joan Carles March ha charlado en el primer bloque de ‘Salud a todo Twitch’ con cinco pacientes de cáncer de mama, que han contado su experiencia: Inma Grau, que trabaja además en Salud Digital en El Hospital Clinic de Barcelona y en la Fundación Isys; Josefa Masero, formadora de la Escuela de Pacients Mes; Mercedes Pérez Pichardo, paciente y médica participante en el Proyecto Mariposa de Sevilla; Sara Andrada, de la asociación de cáncer de mama metastásico, y Eva Sánchez, que también es psicóloga de la asociación de pacientes Aogra.

Inma Grau ha contado que le costó aceptar que tenía cáncer de mama porque es algo que “crees que no te puede pasar a ti”. Cuando lo aceptó, decidió que su experiencia personal y profesional sirviera “para ayudar a pacientes que pasaban por eso”. Grau ha contado que en Salud Digital del Hospital Clinic de Barcelona han puesto en marcha una aplicación que ayuda a las pacientes que empiezan con la quimioterapia, para saber “qué puede hacer en casa caso”.

Eva María Sánchez ha contado que le diagnosticaron cáncer de mama cuando acudió a una revisión durante la pandemia. Para ella fue “un jarro de agua fría”, pero ha comentado que lo ha llevado bien y que “todo fue muy rápido”. “Los sanitarios fueron muy directos. Por suerte, la detección precoz me vino bien porque no tuve ni quimio ni radio al final. Lo he gestionado muy bien porque sabía qué es un cáncer y voy a ir día a día. Cuando me operen, ya veré el resultado y qué tengo que seguir haciendo”, ha dicho.

Mercedes Pérez, que además de paciente es médico, le diagnosticaron cáncer de mama hace 11 años y también jamás pensaba que le iba a pasar a ella. “Una de cada siete mujeres lo va a tener y no hay que culpabilizarse”, ha dicho. Pérez ha contado que sufrió aumento de peso y “una menopausia precoz brutal”. Tuvo que pedir apoyo psicológico y contactó con asociaciones para buscar más apoyo.

Sara Andrada también ha comentado que pensó que “eso no te puede pasar a ti” cuando le diagnosticaron cáncer de mama y que a los cinco años, en unas revisión le vieron metástasis. Ella pensó “que iba a morir” y ha contado que no ha sido fácil. Lo que más ha echado de menos ha sido “ayuda psicológica en el hospital” cuando le dieron el diagnóstico. Ahora tiene “una calidad de vida media”, no puede trabajar, pero sí realizar actividades de su vida diaria.

Pepi Masero ha asegurado que se quedó “en shock” cuando el médico le dijo que tenía cáncer de mama y que intentó “combatir ese miedo”, que luego fue “curiosidad por entender” lo que le pasaba y para entenderse con los profesionales. Ella invita a las pacientes a que esté informadas sobre su enfermedad porque considera que “el empoderamiento del paciente ayuda a tener una mejor respuesta a los tratamientos”.

Todas estas pacientes han explicado cómo le dieron la noticia de que tenían cáncer de mama a sus familiares, que han sufrido junto a ellas esta enfermedad y que han sido “su primer apoyo”. Para finalizar este bloque, Pepi Masero ha dado a conocer la página web que ha creado para informar y ayudar a las personas con cáncer de mama: pepimasero.com.

En la siguiente parte del programa ‘Salud a todo Twitch’ han participado tres oncólogos: Ana Casas, especialista en cáncer de mama en el Hospital Virgen del Rocío, también paciente con cáncer de mama y fundadora de la Fundación Actitud frente al Cáncer y del Grupo Creamos Lazos frente al Cáncer de Mama; Pedro Sánchez, director de la UGC Oncología médica del Complejo Hospitalario de Jaén, y Juan de la Haba, oncólogo en el Hospital Reina Sofía de Córdoba. Todos ellos han hablado de cuál es el momento adecuado para dar la noticia a los pacientes. Para Juan de la Haba, “hay que ser afectivo y cariñoso y plantear el siguiente paso después de dar la mala noticia”. Ana Casas, que se diagnosticó ella misma, se puso en manos del equipo con el que ella trabajaba en el Hospital Virgen del Rocío, lo que le hizo sentirse “acompañada permanentemente”.

Pedro Sánchez ha hablado sobre las líneas en las que va la investigación del cáncer de mama. También Juan de la Haba, que ha hecho hincapié en que queda mucho por hacer, pero se han dado pasos “muy interesantes”. Para Ana Casas, es fundamental “apostar más por avanzar en el diagnóstico de la recaída”.

Estos tres oncólogos también han dado consejos para prevenir el cáncer de mama y han incidido en la importancia de tener confianza en el oncólogo y de comunicarse con otros pacientes que estén en la misma situación.

Joan Carles March ha charlado después con Virginia Ruiz, oncóloga radioterápica en el Hospital de Burgos; José Luis López, oncólogo radioterápico en el Hospital Mar- Esperanza de Barcelona, y Maribel Valdivia, presidenta de la Sección de Suelo Pélvico en la Sociedad Andaluza de Ginecología y Obstetricia (SAGO) y máster en Sexología de la Universidad de Sevilla. Los dos oncólogos han hablado de su experiencia con pacientes con cáncer de mama que se someten a radioterapia, una fase a la que llegan “ya rebotadas tras pasar por cirugía y quimioterapia”, como ha indicado Virginia Ruiz. José Luis López ha incidido en la importancia de “quitar la leyenda negra de que la radioterapia quema” y de que es necesaria para prevenir recaídas. Maribel Valdivia, por su parte, ha contado que la paciente en fase menopáusica o jóvenes que sufren una menopausia precoz sufren sequedad y los profesionales tienen que darles las herramientas para retomar las relaciones sexuales. También ha resaltado la importancia de hacer terapia sexual en pareja para comunicarse mejor.

En el bloque final de ‘Salud a todo Twitch’ han intervenido la psicóloga Lydica Caba; Carmen Recio, enfermera y paciente con cáncer de mama; Rosa Dueñas, fisioterapeuta en el Hospital de Valme; Teresa Terrén, cofundadora y presidenta de la Fundación Más que Ideas, y Matilde Mora, paciente de cáncer de mama, profesora de la Universidad de Sevilla y experta en actividad física y cáncer de mama. Lydia Caba ha destacado que hay que escuchar al paciente y acompañarlo durante todo el proceso. Teresa Terrén, diagnosticada en 2007, ha comentado su experiencia, los miedos a los que se enfrentó por entonces y que la información que obtuvo le daba “la seguridad para ver en qué contextos” se empezaba a mover.

Rosa Dueñas ha explicado las normas de autocuidado que ofrecen en el Hospital de Valme para el linfedema y Matilde Mora ha abordado la importancia de los ejercicios para ayudar a tratar la calidad de vida de las pacientes con cáncer de mama. Carmen Recio, por su parte, ha charlado sobre su experiencia como enfermera y como paciente y ha dado el consejo de “seguir adelante” porque “es un proceso que pasa y que termina”.

Por último, ha intervenido en ‘Salud a todo Twich’ un hombre con cáncer de mama, Màrius Soler, que ha hablado también sobre su experiencia y el gran impacto que supuso para él el diagnóstico de esta enfermedad. Soler ha recomendado a los hombres que se “autoexploren” y que cuanto antes acudan al médico.