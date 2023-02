‘Salud a todo Twitch’ aborda las enfermedades cardiovasculares, que son “muy prevalentes”

‘Salud a todo Twitch’ ha tratado sobre las enfermedades cardiovasculares este miércoles, unas enfermedades “muy prevalentes, que provocan graves problemas de salud y que tienen alta incidencia”, según ha indicado Joan Carles March, doctor en Medicina y profesor de la Escuela Andaluza de Salud Pública que presenta este programa. En él han intervenido varios pacientes, representantes de asociaciones de pacientes y varios profesionales especialistas. El contenido íntegro del programa puede volver a verse en YouTube y en el Facebook y en el canal de Twitch de GranadaDigital.

En el primer bloque del programa han intervenido Margarita Reina, enfermera jubilada y presidenta de la Federación Sevilla de Pacientes Cardiacos, junto a tres pacientes: Miguel Reyes, de la Asociación de Pacientes Cardiacos de Granada e integrante del reto '8 cimas'; Rafael García Galán, paciente cardiaco infartado, y Eduardo Sánchez, que también es formador de la Escuela de Pacientes de Insuficiencia Cardíaca y vicepresidente de 'Pacientes Cardiacos en Camino'.

Margarita Reina ha destacado la labor fundamental de las asociaciones de pacientes mientras éstos hacen rehabilitación cardiaca, lo que les ayuda a estar “muy motivados”. “Necesitan continuar lo aprendido en las unidades de rehabilitación cardiaca para no recaer. Después de participar en los programas van olvidando las recomendaciones dadas y dejan los hábitos saludables e incluso los fármacos. El movimiento asociativo juega un papel fundamental para que mantengan los hábitos saludables. El apoyo entre iguales es fundamental para evitar recaídas, para que se cuiden unos a otros”, ha señalado. Para ello celebran actividades como “los días del corazón y rutas de senderismo”, para que los pacientes “sigan motivados y sigan las pautas”. “La idea es motivarlos, tenerlos activos y que sepan autocuidarse, que sean solidarios con los demás. Hay que trabajar por la salud cardiovascular para prevenir las enfermedades cardiovasculares”, ha apuntado.

Miguel Reyes ha hablado sobre su experiencia como paciente infartado y sobre el proyecto ‘8 cimas’, que para él ha sido “vital” por “la confianza” que le ha dado personalmente. “Pensaba que se me había acabado mi forma de vida de antes. No es que tuviera excesos, pero no hacía casi deporte. El trabajo me tenía absorbido”, ha contado. ‘8 cimas’ le ha aportado mucho. “Entre iguales, nos vamos ayudando porque tenemos los mismos problemas. Se ha demostrado que se puede hacer. Es importante cuidarse, las dietas. Y es posible subir una cima y otra. Ves que puedes. Eso te ayuda a quitarse ese miedo que tienes”, ha subrayado.

También Rafael García ha contado su experiencia tras sufrir un infarto a los 42 años. Ahora tiene 61 y lo recuerda como “horroroso y traumático”. “Se me olvidó todo lo que yo sabía y me entró pánico total. Hace 15 años, después del cateterismo, los médicos dicen que hagas vida normal, pero yo no estaba normal. A partir de la rehabilitación cardiaca, Margarita me animó y eso fue lo que cambió mi visión de la enfermedad. Cambié algunos estilos de vida: dejé de fumar, empecé a hacer deporte y, después de los años, lo sigo haciendo. Estar en contacto con los proyectos de asociaciones te hace cuestionarte cómo va tu estilo de vida. Soy diabético y eso influye también en el tema cardiaco. Si no estas en contacto con otros compañeros, empiezas a fantasear. Ahora puedo decir que puedo vivir normal. El contacto con asociaciones y el hecho de montar el proyecto de hacer Camino de Santiago para cardiacos me ayudó un montón. Te hace sentir que no estás solo. Que el problema coronario si te sabes cuidar, va para adelante”, ha explicado.

Eduardo Sánchez, por su parte, ha comentado que después del “infarto masivo” que sufrió, por el cual llegó “prácticamente muerto al hospital”, se planteó muchas cosas y se preguntó que ahora qué hacía. “Hay que tirar para adelante. Y hacer lo que se pueda. Con Margarita, Rafael y otros más en rehabilitación cardiaca hicimos cosas que me han venido muy bien”, ha indicado.

Para Margarita Reina, “la mejor herramienta que tienen los pacientes es la actividad física para regular todo, junto a una buena adherencia a los fármacos”. Durante la charla también ha comentado que la actividad en el movimiento asociativo mantiene a los pacientes “más motivados de cara a su cuidado” y ha hecho hincapié es que el gran objetivo es “potenciar la rehabilitación cardiaca en Andalucía” porque “en los grandes hospitales está desarrollada, pero pacientes de otros puntos no tienen la opción de desplazarse a esos hospitales”. Tanto ella como los otros pacientes han señalado que también es fundamental “la promoción y la prevención” para que la gente “sea consciente de los riesgos cardiovasculares”.

En el segundo bloque del programa ‘Salud a todo Twitch’ han intervenido tres cardiólogos: Rafael Hidalgo, jefe de servicio de Cardiología del Hospital Virgen Macarena de Sevilla; Luis Rodríguez Padial, presidente de la Sociedad Española de Cardiología, y Juan José Gómez Doblas, Jefe de servicio de Cardiología del Hospital Virgen de la Victoria y director del Plan Andaluz de Cardiopatías. Todos ellos han hablado de las enfermedades cardiovasculares, que son “la más prevalentes y las que tienen más mortalidad” y de la importancia de poner el foco en la prevención. “Hay que controlar factores de riesgo como el tabaco, hacer cambios de estilos de vida basados en la dieta y el ejercicio. Cuando un paciente ya es diabético, ya hemos fracasado”, ha indicado Juan José Gómez.

Luis Rodríguez ha comentado que hay “técnicas que van ayudado y marcadores que permiten detectar mejor a pacientes con más riesgo”. Rafael Hidalgo ha destacado que hay “avances en el diagnóstico y en el tratamiento, pero es un reto complejo la promoción de la salud y la prevención primaria”. “Hay que actuar y cuanto antes porque si no, la prevalencia de enfermedad cardiovascular será mayor”, ha añadido. Para Juan José Gómez, es importante “mantener la salud cardiovascular el máximo tiempo posible, porque nuestro estilo de vida hace que se vaya virando a un medioambiente que es pro riesgo cardiovascular, lo que provoca que pacientes cada vez más jóvenes tengan riesgo”. “Tenemos que trabajar desde el principio, desde la preservación de la salud cardiovascular”, ha insistido durante la charla.

Los cardiólogos también han indicado la importancia de trabajar “con profesionales de otras especialidades” y especialmente con los de Atención Primaria. “El Covid fue un hachazo grande al sistema de Salud, pero también una oportunidad para la medicina digital. Ha permitido que haya un canal de comunicación permanente. Tenemos que trabajar de la mano en distintas enfermedades. Hacen falta protocolos de actuación compartidos y consensuados. Trabajar todos juntos en la mejora de atención al paciente”, ha comentado Rafael Hidalgo.

Tras la intervención de los cardiólogos, Joan Carles March ha charlado con Conchi Cruzado, enfermera especialista en enfermedades cardiovasculares del Hospital Virgen de la Victoria; la psicóloga Davinia y con dos médicos de familia: Juan Carlos Obaya, que también es coordinador del grupo de trabajo de enfermedades cardiovasculares de SEMFYC, y María José Castillo, que también es integrante de Semergen Andalucía. En este bloque han hablado de que los médicos de familia son “el eslabón fundamental” y de la importancia de la prevención, porque si se fracasa en eso, se fracasa en la atención. “Cuanto antes se diagnostique, mejor vamos a atender al paciente”, ha resaltado Juan Carlos Obaya.

Conchi Cruzado ha recalcado el papel de las enfermeras tanto “en Atención Primaria con planes de prevención en salud, como en el hospital acompañando al paciente y enseñándole a vivir con su enfermedad crónica”. También ha contado que los pacientes “entran con miedo” en la rehabilitación cardiaca y que ella les ayuda diciéndoles “lo que hay que hacer y cómo pueden hacerlo, cómo pueden llevar una dieta sana o cómo hacer ejercicio cada día”. En definitiva, “normalizar el tener una enfermedad cardiovascular”.

María José Castillo considera que a los pacientes que han salido del programa de rehabilitación cardiaca se les debe “dedicar mucho tiempo”, algo que habitualmente no tienen en las consultas. “Tenemos que adaptarnos a su forma de vivir la enfermedad, a sus mitos y creencias, con un lenguaje lo más sencillo posible. Intentamos desde Atención Primaria que las instrucciones que se han dado a los pacientes las sepan mantener a lo largo de toda la vida. Es importante que los profesionales nos comuniquemos y que el mensaje sea único. Tenemos que intentar unificar el mensaje, coordinarnos muy bien y dedicarles tiempo, aunque sea complicado en la situación que vive la Atención Primaria”, ha reiterado.

Estos profesionales han destacado la importancia de dejar de fumar ya que es “el principal factor de riesgo cardiovascular”. Y han hecho hincapié en que hay que “intentar normalizar los cambios en el estilo de vida”. “Hacer dieta es más fácil de lo que pensamos”, ha señalado Conchi Cruzado.

La psicóloga Davinia ha hablado del estudio a nivel andaluz que se ha desarrollado y en el que se muestra que las mujeres que han sufrido infarto tienen “más problemas para poder asistir a la rehabilitación cardiaca”, ya sea por trabajo o porque son cuidadoras de otras personas. También ha recalcado que el apoyo psicológico es esencial porque “si ya cuesta hacer cambios en los hábitos de vida estando sano, estando enfermos es más complicado”. “Una mujer que no puede coger la cesta de la ropa, porque no puede coger peso, ni torcer una fregona se siente inútil. Y necesita ayuda”, ha señalado. Tanto Davinia como los otros profesionales participantes han apuntado que es necesaria más inversión para prevención y para dar “apoyo al mayor número de personas posible”.

En el último bloque de ‘Salud a todo Twitch’ ha participado Ricardo Curto, presidente de la Asociación de Pacientes Cardiacos de Canarias, que la fundó hace cinco años después de sufrir un infarto. Con esta asociación pretende ayudar a los pacientes, que piden “que les escuche, básicamente, y que les ayuden a dar solución a sus problemas”.