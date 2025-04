Ricard Sánchez: "Soy feliz en Granada y estoy echando raíces aquí"

El nuevo episodio de 'Podcast al Plato, By Aitor Pozuelo' cuenta en esta ocasión con un invitado de excepción: Ricard Sánchez, actual jugador del Granada Club de Fútbol. El lateral catalán ha compartido una charla cercana, distendida y repleta de anécdotas, que ha permitido conocer una faceta muy personal del futbolista, más allá del césped.

Ricard, que llegó al club nazarí hace ya tres temporadas, ha confesado sentirse plenamente integrado en la ciudad y en el proyecto deportivo del Granada. “Estoy enamorado de Granada. Desde el primer momento me acogieron con cariño y siento que esta ciudad me ha dado mucho, tanto en lo profesional como en lo personal”, afirmaba durante una charla en la que el ambiente .

Este sentimiento de arraigo ha llevado incluso al jugador a dar un paso más allá y apostar por el emprendimiento en la ciudad. Aunque no ha desvelado todos los detalles, Ricard ha explicado que ha puesto en marcha un negocio en Granada, convencido de que su crecimiento personal también pasa por desarrollar otras facetas fuera del fútbol. “Quiero seguir creciendo, no solo como jugador, sino también como persona. Me gusta tener otras inquietudes, y emprender era algo que me hacía mucha ilusión”.

En esta conversación, que se puede disfrutar a través de GranadaDigital y en su canal de YouTube, Ricard Sánchez ha recordado su trayectoria en el mundo del fútbol, desde sus inicios, su paso por el CD Lugo, hasta su llegada a un Granada CF con el que vivió el ascenso a Primera División y que esta temporada está luchando por volver a la élite tras un año complicado en la Liga Hypermotion.

“Está siendo una temporada difícil, con muchos altibajos, y también con la salida de compañeros que eran importantes en el vestuario. Pero tenemos un buen grupo, y creo firmemente que podemos meternos en los Playoffs. El trabajo del míster y de los compañeros está dando sus frutos. Confío en que podemos lograr el objetivo y devolver al Granada a Primera”, declaraba con convicción el futbolista.

Más allá del terreno de juego, el podcast ha sido una oportunidad para conocer mejor al Ricard más humano. Durante la conversación con Aitor Pozuelo —amigo personal y chef al frente de Bos Taurus Origen, el restaurante especializado en carne de vaca de alta calidad—, han salido a relucir anécdotas divertidas, momentos compartidos en la ciudad y el vínculo especial que une a ambos.

La química entre Ricard y Aitor ha sido evidente en todo momento. Entre risas y recuerdos, han hablado de las primeras visitas del futbolista a Bos Taurus Origen y a otros restaurantes del Grupo Aitor Pozuelo, como Guapa y Rabiosa, un restaurante que ya se ha convertido en uno de los favoritos de Ricard. “Aitor es un tío auténtico, con mucha pasión por lo que hace. Me encanta venir a sus restaurantes, es un lugar donde te sientes como en casa y se come increíble”, comentaba el jugador.

La amistad entre ambos ha traspasado la relación cliente-restaurante y se ha transformado en una conexión genuina, forjada en torno a una ciudad que ambos sienten como su hogar. De hecho, el tono del podcast ha sido muy distinto al habitual en entrevistas deportivas: más relajado, personal y espontáneo. “Aquí hablamos de la vida, de lo que nos gusta, de nuestras pasiones. Creo que la gente que lo escuche va a disfrutar mucho y va a conocer a Ricard desde otra perspectiva”, comentaba Aitor durante la grabación.

El episodio también ha dejado espacio para momentos emotivos y reflexiones personales del jugador sobre su futuro. “Siempre he dicho que me gustaría seguir aquí. Granada me ha dado mucho, y si todo va bien, me encantaría quedarme”, afirmaba Ricard, que ha dejado claro que su compromiso con el Granada va más allá de lo contractual.

Con este nuevo episodio de 'Podcast al Plato, By Aitor Pozuelo', GranadaDigital sigue apostando por contenidos frescos, cercanos y de calidad, que acercan al gran público a figuras relevantes del deporte, la gastronomía y la vida social de la ciudad. En esta ocasión, la mezcla entre fútbol, cocina y amistad ha sido una receta perfecta para un podcast que, sin duda, se convertirá en uno de los más escuchados por los seguidores granadinos.

El episodio completo ya está disponible en Granada Digital y en su canal de YouTube, donde se podrá disfrutar de una charla repleta de humanidad, pasión y mucho sabor granadino.