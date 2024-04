Las ciberestafas alcanzan a unas 200 personas mayores al año en Granada

En la era digital, la ciberseguridad se ha convertido en una preocupación creciente para los usuarios. Las personas mayores son uno de los grupos más vulnerables a estafas online debido a su menor familiaridad con las tecnologías digitales. Estas estafas pueden tener consecuencias devastadoras, desde la pérdida de ahorros hasta la usurpación de identidad. En Granada, en 2022, según los últimos datos publicados por la Secretaría de Estado de Seguridad, fueron estafadas alrededor de unas 200 personas mayores.

La evolución tecnológica ha traído consigo innumerables beneficios y comodidades, pero también ha abierto las puertas a nuevas amenazas y peligros. Para las personas mayores, navegar por el mundo digital puede ser un desafío abrumador, enfrentándose a nuevas amenazas. GranadaDigital ha hablado con un especialista de Policía Nacional en este área para conocer los tipos de estafas a mayores que más usan los ciberdelincuentes, así como los principales consejos que les dan para defenderse de estas amenazas. El agente prefiere mantener el anonimato debido a que se encuentra inmerso en una investigación.

Actualmente hay muchos tipos de estafas que utilizan los delincuentes para robar el dinero a las víctimas, debido a la facilidad que que dan las tecnologías de mantener el anonimato. También que "las propias campañas que se venden de estafa ya están predefinidas o hechas. Y se venden a un precio módico en la dark web o Telegram. Luego además disponen de otra serie de personas colaboradoras a la hora también de blanquear el dinero procedente de esas estafas", comentan desde Policía Nacional.

El especialista del cuerpo cuenta que entre las estafas más comunes se encuentran generalmente la campaña de suplantación bancaria, compra en páginas falsas, fraude amoroso, las campañas de suministro, que llaman para alertar de que tiene que pagar algo si no le quitan el suministro, o la del hijo, en el que que llama haciéndose pasar por el hijo, pidiendo dinero al "padre o madre".

El agente expresa "que no existe preponderancia en general para los mayores, por encima de otro grupo de edad u otras personas", pero sí que son el grupo más vulnerable y en el que hay más conversiones de estafas, una gran parte de las víctimas por estafa son personas mayores de 65 años. Este sector poblacional es objetivo de los ciberdelincuentes para consumar sus estafas, debido a la falta de familiaridad de estos con las nuevas tecnologías.

Los últimos datos publicados por la Secretaría de Estado de Seguridad, que datan de 2022, señalan que en dicho año fueron estafadas en Granada alrededor de unas 200 personas mayores. Contando toda España, esa cifra ascendía hasta casi los 28.000.

Unos delitos que "van a seguir incrementando"

Pero desde la Policía Nacional advierten de que el número habrá aumentado en estos dos años posteriores. "La tendencia de los delitos, especialmente los informáticos y en concreto las estafas, es que van a seguir incrementando". Esto se debe a que la ciberdelincuencia "tiene muchas ventajas para los delincuentes, ya que es una manera muy sencilla de proteger el anonimato y de ganar dinero fácil, rápido y limpio". "Pueden conseguir llegar a muchas potenciales víctimas de una forma rápida y sencilla", abunda.

La Policía Nacional explica que no todas las estafas llegan a materializarse, pero si la gran mayoría, "en algunos casos, bien los bancos logran detectarlo y logran paralizar transferencias sospechosas. O la propia víctima se da cuenta en el curso de la estafa". Aunque lamentan que el porcentaje de conversión es muy alto y no se consiguen paralizar todas, "no tantas veces como quisiéramos".

Al ser las personas mayores tan vulnerables en el marco tecnológico, la Policía Nacional ha desarrollado un programa, llamado 'Experiencia Senior', en colaboración con Incibe, Instituto Nacional de Ciberseguridad, la OSI, la Oficina de Seguridad del Internauta y la Secretaría de Estado de Seguridad. En esta guía se ofrecen consejos a las personas mayores para que puedan desenvolverse correctamente con las tecnologías y las redes sociales, y así saber defenderse también de los ciberdelincuentes. "Cómo configurar los dispositivos para protegerlos de forma conveniente, consejos básicos para crear contraseñas robustas, saber que no hay que compartirlas o no usar siempre la misma contraseña para todo".

Estos consejos van desde "desconfiar de todo lo que hagamos por Internet, porque nunca sabemos la persona que puede estar detrás. Ser muy precavidos con los datos que facilitamos, normalmente las propias empresas o los bancos te van a decir que ciertos datos no te los van a pedir o te los van a pedir de manera diferente". "Son consejos dirigidos desde el sentido común pero destinados a intentar reconocer diferentes tipos de fraudes para no caer en ellos".

Si la estafa ya se ha realizado también se dan consejos para saber que pasos seguir, "avisar a alguien de confianza, a algún familiar. Si han facilitado datos bancarios, ponerse en contacto rápidamente con su banco para ver si pueden minimizar los efectos o bloquear algún tipo de transferencia. Y también conservar toda la información posible para poner una denuncia. También es muy útil ponerse en contacto con Incibe y contarles lo que ha pasado". Toda precaución es poca en este mundo digital, por lo que el cuidado será siempre un buen primer paso.