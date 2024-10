El riesgo de pobreza castiga a Granada: "Dejan a mucha gente en situación de exclusión social"

Este jueves 17 de octubre se celebra el Día Internacional de la Erradicación de la Pobreza. Se trata de una de las problemáticas sociales más preocupantes y que cada año afecta a millones de familias de todo el mundo. En España, los datos de pobreza y exclusión social son desoladores. En lo que va de año, casi 13 millones de personas, en torno al 26,5% de la población, se encuentra en esta situación según el último informe sobre 'El Estado de la Pobreza' presentado por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en España (EAPN-ES).

Este mismo informe sitúa a Andalucía como la comunidad autónoma con más población en riesgo de pobreza y exclusión social. Los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) reflejan que el riesgo de pobreza afecta a un 30,5% de la población, la carencia material y social severa al 12,6% y la baja intensidad en el empleo al 12,1% de la población andaluza.

Una situación social alarmante que pone encima de la mesa cuestiones básicas como el acceso a la vivienda, el precio de los alimentos o la precariedad laboral. Son temas candentes en la actualidad, en los que la población exige "medidas efectivas" para combatir este problema de raíz y garantizar que todas las personas tengan acceso a "derechos básicos como la educación, la salud y un trabajo digno", tal y como manifiesta UGT Andalucía.

Más de 1.900 familias granadinas con menores a cargo se encuentran en situación de exclusión social

En la provincia de Granada, la tasa de pobreza va en aumento. Un total de 1.974 familias y 3.599 menores granadinos se beneficiarán de los más de 1,6 millones de euros que la Junta ha destinado para cubrir las necesidades de las familias con menores en riesgo de exclusión social.

El último informe de la Asociación Familias Solidarias de Granada refleja ese aumento. Más de 430 familias en situación de vulnerabilidad precisaron la asistencia social de esta organización en 2023. Datos que, según señala el vicepresidente de la Asociación, Ricardo de la Hoz, "se han quintuplicado este 2024".

"Todos los sábados llega más gente nueva para que le ayudemos, esto es una barbaridad", reconoce Ricardo. El principal motor de esta asociación es brindar el apoyo a las familias de la ciudad, migrantes y refugiados que se encuentran en situación de riesgo y vulnerabilidad. En lo que llevamos de año han atendido a más de 260 bebés que se encontraban en familias con pocos recursos. "Nosotros le damos el carrito, la cuna, la ropa, los pañales, y así les hacemos un poco más fácil su llegada", reitera el vicepresidente.

La mayoría de personas a las que asisten proceden de países desestructurados. "Aquí viene mucha gente de Venezuela y Colombia que vienen huyendo de su país porque allí las cosas no están nada bien y les ayudamos en todo lo que podemos", comenta Ricardo. Muchas de estas personas vienen casi sin nada encima. "La gente malvende todo lo que tiene para empezar de cero aquí", declara.

Ricardo relata que, a pesar de los esfuerzos que realizan desde la Asociación para ayudar a todas estas familias, las trabas burocráticas terminan mermando el proceso: "Dejan a mucha gente en situación de exclusión social".

"Tenemos cuatro pisos: dos de jóvenes y dos de madres con hijos menores, estas personas están con nosotros porque a ellos nadie les quiere alquilar un piso, entonces tenemos que acogerlos como sea para que esta gente no duerma en la calle", asegura. Además, critica que la homologación de títulos universitarios tarde más de un año. "Es increíble que, con la falta de médicos que tenemos, venga gente que es médico y no pueda ejercer porque no se le reconoce su título", apunta.

Una ONG cuya labor va más allá de combatir la pobreza

Aparte de luchar contra la pobreza, esta ONG granadina trata de ayudar a frenar la despoblación rural en zonas donde la necesidad de población es tan importante como garantizar oportunidades de empleo digno, mejorar el acceso a la educación y los servicios de salud, y fomentar la inclusión social de los colectivos más vulnerables.

La Asociación Familias Solidarias ha atendido a un total de 1.209 personas en el último ejercicio, siendo 438 familias vulnerables. Su labor asistencial se despliega por toda la provincia, garantizando los derechos básicos de las personas. Después de la capital, Armilla ha sido la población que mayor atención social ha precisado, con 51 actuaciones. Seguida de Las Gabias con 29 actuaciones y Churriana de la Vega con 23.

La precariedad laboral, la subida de precios y la dificultad de acceso a una vivienda acrecientan la brecha social de las familias españolas

Estas últimas semanas, las voces de los colectivos más vulnerables resuenan con fuerza. La inflación, la precariedad laboral, la subida de los precios de los alimentos y la dificultad de acceso a una vivienda son algunos de los desafíos que enfrentan actualmente los hogares españoles. Problemas que contribuyen a acrecentar la brecha social entre los que más tienen y los que, por desgracia, no cuentan con tantos recursos para salir adelante.

Así lo asevera Blanca, una joven andaluza que lucha cada día por salir de la situación social en la que se encuentra. Es madre de una pequeña de 14 años, está separada y ha sido víctima de violencia de género. Su historia familiar es complicada, algo que ha terminado dinamitando por completo su situación socioeconómica. A sus 39 años y con una menor a su cargo manifiesta que está "hasta el cuello de deudas" y que le es "prácticamente imposible" pagar el alquiler donde vive, mantener a su hija y comer.

Desde hace tres años cobra el ingreso mínimo vital, la ayuda que sacó el Gobierno para proteger a las familias vulnerables en riesgo de pobreza y exclusión social. Blanca es una de las afectadas por los cobros indebidos generados del IMV, a quien le reclaman la devolución de más de 3.500 euros. Una cantidad de dinero "insoportable" para el momento que atraviesa.

Esta mujer manifiesta sentirse "totalmente abandonada por las administraciones públicas" ante la incapacidad de gestionar los recursos para quienes más los necesitan. "La Seguridad Social a mi me ha fallado en todos los sentidos, no ayudan, solo ponen trabas para culparte de sus errores, que una administración pública se ría en tu cara es bochornoso", denuncia. "Al final, siempre nos toca pagar el pato a los más vulnerables", detalla.

"Tengo que leer comentarios que dicen: 'Ya es hora de que te pongas a trabajar'"

A pesar de su lucha social, también hace frente a otros problemas más personales. Declara que tiene que aguantar humillaciones de gente a través de las redes sociales criticando la situación social de personas como ella. "Tengo que leer comentarios que dicen: 'Ya es hora de que te pongas a trabajar' o 'Lo que queréis es vivir del cuento y de las ayudas', es decir, una serie de agresiones de personas que no saben absolutamente nada de nuestra vida y que seguramente son individuos con un nivel privilegiado. No creo que sean tan ingenuos como para estar en una situación complicada y decirles a los demás que se pongan a trabajar, cuando sabemos que no es fácil encontrar un empleo, ni tampoco conseguir una vivienda que se pueda pagar fácilmente", aclara.

Historias como la de Blanca reflejan la lucha diaria de los más de 13 millones de familias que se encuentran en riesgo de pobreza en España. Cuyas voces y testimonios reclaman a las administraciones políticas sociales efectivas que garanticen los derechos básicos de todas las personas.