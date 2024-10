Los residentes de Medicina de Atención Familiar y Comunitaria reclaman una gestión correcta en la oferta de sus contratos

La Atención Primaria representa los cimientos de la Sanidad Pública. Los debates en torno a este pilar central son frecuentes, pero siempre hay consenso en que el cuidado de sus profesionales es esencial para retenerlos, una tarea que requiere de estabilidad y una hoja de ruta eficiente desde que los médicos terminan su formación. Este es el caso de 36 especialistas de Medicina de Atención Familiar y Comunitaria que han terminado su residencia de cuatro años en Granada. Ahora, con la tesitura de entrar de verdad al mercado laboral, algunos de ellos no han cogido un contrato y otros lo han hecho fuera de la Atención Primaria. Desde el Sindicato Médico de Granada (Simeg) reclaman a la Junta de Andalucía "transparencia y eficiencia" para la oferta de las vacantes a través de un mejor cuidado de la bolsa de trabajadores y un plan que huya de los archiconocidos contratos temporales mes a mes.

GranadaDigital ha tenido la oportunidad de hablar con un médico de la especialidad, quien relata que su primera sorpresa llegó "cuando nos encontramos que los contratos que nos estaban ofreciendo para empezar a trabajar el 1 de octubre eran en pueblos bastante periféricos". "Me ofrecieron apenas cinco plazas, diciéndome que no había absolutamente nada más en todo el distrito metropolitano", agrega. Por otro lado, señala que "lo habitual es que, cuando un residente ha acabado la residencia se suele quedar en el mismo centro donde se ha formado o en una zona cercana". Algunos de los contratos "periféricos" citados eran en "Íllora, Deifontes o El Fargue" y en condición de "dispositivo de apoyo, lo que significa que tenemos que hacer mucho coche para cubrir pueblos de alrededor".

La decepción de profesionales sanitarios como este llegó cuando se enteraron de que "hay una serie de plazas que se ofrecieron de primera mano a personas que no tienen la especialidad antes de que nosotros acabáramos". "Se supone que por ser especialistas deberíamos tener algún tipo de ventaja, pero no se nos ha respetado". protesta. Asimismo, asegura que "somos el sector que más intrusismo tiene", pues estos casos no ocurren con "cirugía general", por ejemplo. "Son personas con las que no tengo nada en contra, pero evidentemente no es lo mismo tener a una persona que ha hecho la carrera y se quiere incorporar de inmediato a trabajar que una persona que lleva cuatro años formándose, en algunos casos en el mismo centro", argumenta.

Otra parte del disgusto de los trabajadores gira en torno a las bajas y su cobertura. Este médico de Atención Familiar y Comunitaria apunta a que hay bajas conocidas en centros de salud que se han tratado de reclamar, pero que no se cubren. "Se mantienen en sus trece y dicen que sólo pueden ofrecer lo comentado previamente", lamenta. Además, sostiene que ni siquiera un plus económico por trabajar más lejos le seduce y recuerda el gasto que supone en transporte esta circunstancia.

Críticas al acto único de junio

Este médico relata que el acto único celebrado en junio "fue un poco un despropósito porque se estaban ofreciendo plazas a unos residentes que no habían acabado la formación, incluso ofreciéndoles dejar antes el centro de salud donde se estaban formando para ir al nuevo sitio donde iban a trabajar posteriormente en octubre, para que se fueran acostumbrando. "Es algo que en la vida se ha hecho. Algunas personas cogieron un contrato porque les venía bien y posteriormente otras simplemente han ido cogiendo un poco lo que quedaba disponible", asevera. La situación se ha desarrollado de tal forma que algunos profesionales no han cogido ningún contrato, según revelan las mismas fuentes.

Belén Villarrubia Martos. Vocal de Atención Primaria del Sindicato Médico de Granada, asegura que dicho acto único tuvo una oferta muy escasa. La portavoz declara que "Si no hay gente en bolsa" se debe acudir a trabajadores que estén inscritos en ellos, aunque no estén "oficialmente" en ella. Posteriormente llegaría el turno "de todos los que tengan especialidad, incluidos los residentes que han terminado su formación" y, por último, de los licenciados. "Si hay contratos de licenciados, pueden estar en ese sitio hasta que un especialista llega y puede reclamar ese contrato para esa persona. Cuando dicen que no hay médicos, no es así en realidad", asegura Belén.

Bolsa y reducciones de jornada sin cubrir

Por otro lado, espera que este mes se cumpla el pacto de dar "contratos de larga duración" para las vacantes que no se hayan podido cubrir a través de la bolsa, pero siempre con el orden que reclaman desde el Simeg. Además, recalca la necesidad de actualizar el "corte de méritos" de 2021 a 2024 porque "hay residentes de hace cuatro años atrás que están inscritos en bolsa y que no tienen un baremo todavía publicado, con lo cual están en un lingo de listado adicional que los puede llamar pero solamente le puede dar contratos temporales mes a mes". "Es imposible planificar tu vida mes a mes cuando llega el día 28 y no te han llamado", clama. Por estas razones, pide que no exista "dejadez" en el cuidado de la bolsa de trabajadores, mantenerla actualizada y así estabilizar más personas.

La vocal también hace hincapié en la necesidad de tener en cuenta las reducciones de jornada para acometer contrataciones, pues sostiene que hay centros de salud con varios casos así que permiten "darle un contrato al 100% a uno de los residentes que ha terminado" para cubrir las necesidades pertinentes.

Necesidad de un plan para evitar fugas

Belén Villarrubia Martos hace referencia a la necesidad de contar con "un plan para cuando terminan los residentes". La vocal de Atención Primaria del Simeg pone como ejemplo a Castilla y León, donde "han ofertado un contrato de tres años y le han dado una formación gratuita para másteres, por ejemplo, que después le pueden servir para su currículum y para su baremo de méritos de cara a puntuación en bolsa y oposiciones". "Tienen muy claro, en muchas zonas, que no los quieren dejar escapar", apostilla.

La portavoz explica que muchos profesionales sanitarios de Granada u Andalucía de la especialidad de Medicina de Atención Familiar y Comunitaria no se fugan tanto a otras comunidades, pero si deciden trabajar en hospitales antes que en centros de salud para no afrontar dificultades como las "demoras generadas" por "las ausencias" que no se cubren y la necesidad de cumplir con los "35 pacientes diarios" para ofrecer una atención de calidad. Además, denuncia que desde junio no se han abonado las horas extras, llamadas "continuidades asistenciales", que se realizan para paliar el déficit existente. Según datos del Simeg, de los 36 especialistas de Medicina de Atención Familiar y Comunitaria que han terminado su formación, "sólo 12 de ellos se han quedado en Atención Primaria".

"La solución es la eficiencia y la transparencia. Si no hay médicos, la actualización de la bolsa es una prioridad", insiste Belén, que espera no tener que lamentar muchas más pérdidas de "facultativos formados en nuestra comunidad que zarpan hacia un futuro mejor".