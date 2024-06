Las redes 'arden' por el precio millonario de un ático abuhardillado en Madrid

Un vídeo en TikTok ha desatado una ola de comentarios y controversias al mostrar un pequeño ático de 27 metros cuadrados en el barrio de Chamberí, Madrid, que se vende por 199.000 euros. La publicación rápidamente se volvió viral, capturando la atención de miles de usuarios asombrados por las reducidas dimensiones del piso y su elevado precio.

El vídeo ha alcanzado tal nivel de viralización que incluso la vicepresidenta Segunda del Gobierno de España y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, lo ha compartido en su cuenta personal de X, criticando el precio desmesurado de la vivienda. "Infravivienda a precio de grandes casas no es normal. El mercado no se regula solo, solo limita el acceso a una vivienda digna. Hay que aplicar la Ley de Vivienda y seguir ampliando una regulación que limite los precios", ha señalado.

El principal valor añadido del inmueble es su amplia terraza "comunitaria para seis vecinos" en las que estos bajan todos los días "con sus mesitas a tomar café" y donde tienden la ropa para que se seque.

Más allá de esto, la "mini-mansión" no tiene mucho más que ofrecer. La sala de estar está pegada a una pequeña cocina, que a su vez se conecta con el baño, separado solo por una mampara de plástico. Justo al lado de la cocina y el baño, encontramos la "zona de dormitorio", con una cama situada directamente debajo del techo abuhardillado de la vivienda.

El vídeo también se ha vuelto viral en X, donde además de la ministra, muchos usuarios han expresado su descontento con ironía: "No es que el ático sea pequeño, es que los humanos somos demasiado grandes. Yo creo que un hobbit de estatura media-baja viviría ahí como un príncipe", "no tiene garaje al lado de la cama, no me interesa", "igual te levantas de la cama y te vuelves a dormir del tortazo que te das".