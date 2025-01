Las redes arden con el cartel de la Semana Santa de Granada: "Vaya decepción"

Granada ha conocido este sábado el cartel oficial de su Semana Santa 2025 y las reacciones no se han hecho esperar. El anuncio del diseño por parte de la Federación de Cofradías ha despertado la controversia en redes sociales, donde son muchos los cofrades que han manifestado su disgusto con la obra. También los hay quienes han quedado satisfechos con la imagen, compuesta por tres titulares de hermandades granadinas, lo que ha dado pie a un nutrido debate.

El cartel, confeccionado por Carla Anahí Juvel, es una composición en óleo sobre lienzo que rompe con la tendencia fotográfica. Un cambio que no ha gustado a mucha gente. Tampoco a especialistas, como el fotógrafo cofrade Antonio Orantes, quien en declaraciones a GranadaDigital ha expresado que "tiene luces y sombras". "Nos encontramos ante un cartel en el que vemos unos rostros bastante detallados, una técnica bastante depurada", reconoce, si bien considera que "hay demasiados elementos en él". "Nos cuesta un poco diferenciar entre primer y segundo término, primeros y segundos planos…", sostiene. "Por favor, volvamos al cartel fotográfico que tanto y tanto nos ha hecho disfrutar", pide.

Quizá no pueda hacer ni la mitad de lo que hay aquí, porque mis destrezas no son precisamente esas, pero sí que he estudiado diseño y cartelería, y me da rabia ver una composición asi. Además, el simbolismo mata al simbolismo dentro del propio cartel. Lo respeto, pero sin más. https://t.co/7gRNrJym0G

— Nacheteee🧸 (@IgnacioMolero3) January 11, 2025