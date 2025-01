La recuperación del pabellón Mulhacén: del desierto de 2022 a sumar para la Capitalidad Cultural Europea

El pabellón Mulhacén vislumbra un nuevo futuro. Tras una etapa como sede de la pista de hielo Don Patín, pasó por un desierto en 2022, año en el que no abrió sus puertas ni un sólo día, motivo por el que inició su retorno a manos municipales. La instalación sumará pronto su grano de arena para la candidatura a Capitalidad Europea de la Cultura 2031, pues acogerá conciertos con un aforo que alcanzará los 4.000 espectadores.

El concejal de Deportes, Jorge Iglesias, que reafirmó esta intención en una entrevista con GranadaDigital, detalla a este medio que recientemente se han finalizado unos pliegos técnicos y ya se está preparando un proyecto que se entregará pronto al órgano de Contratación del Consistorio. El enfoque del mismo será de un uso híbrido. El pabellón Mulhacén acogerá actividades deportivas, pero también conciertos y funciones de teatro. Su capacidad se podrá estirar hasta los cuatro millares si se suman los asientos disponibles y la pista.

El edil ya definió previamente al espacio como una "instalación de aforo intermedio", una novedad que otorgará a la ciudad una nueva alternativa para acoger actuaciones musicales. "Nos sirve también para la capitalidad cultural", expone Iglesias, que tiene buenas expectativas con este nuevo horizonte para el lugar. Entre sus virtudes, se encuentra la disposición de una grada telescópica que se puede adecuar a las necesidades de distintos eventos. Los caprichos del destino han dictado que el Zaidín, donde se encuentran el Palacio de Deportes y Los Cármenes, contará con una nueva ubicación más para disfrutar de otras citas.

El proceso de su recuperación por parte del Ayuntamiento

El proceso para la recuperación del Mulhacén por parte del Ayuntamiento de Granada no ha sido fugaz. El lugar recibió entre 2015 y 2021 a los usuarios de la pista de hielo Don Patín, pero todo se torció en el 2022. Durante ese año, la instalación no abrió ni un sólo día. Esto dio pie a que el Consistorio actuase con el 2023 a punto de concluir. "La empresa concesionaria no ha cumplido con el contrato para la gestión del servicio durante este año, incluso habiendo sido requerida en diferentes ocasiones", expresó en su momento Jorge Saavedra, portavoz del equipo de gobierno local.

Tras las comprobaciones pertinentes, se procedió a la resolución del contrato por incumplimiento del contratista. Tras dar ese paso, la idea de destinarlo "a actividades deportivas y culturales mediante una nueva concesión" estaba sobre la mesa y no el regreso de otra posible pista de hielo. Meses después, en marzo de 2024, la Junta de Gobierno Local aprobó la citada resolución del contrato. Tras un largo procedimiento, todo indica que el pabellón Mulhacén está ya muy cerca de ofrecer nuevas experiencias a los granadinos.

El 'expediente Mulhacén'

Además de su ajetreada trayectoria en los últimos tiempos, la instalación también tiene su historia en los tribunales. Antes de cerrar el año, en noviembre, La Fiscalía Provincial de Granada pidió penas de prisión por presuntos delitos de prevaricación y fraude en la contratación para la exconcejal de Urbanismo en el Ayuntamiento de Granada Isabel Nieto, un exalto cargo del departamento y un promotor en la pieza separada del caso Nazarí conocida como 'expediente Mulhacén', vinculada al pabellón.