El Recreativo Granada, a rematar el trabajo hecho en Utebo para seguir soñando

Los sueños de Recreativo Granada y Utebo se cruzarán este sábado (18:00 horas) en la Ciudad Deportiva del Granada, en un encuentro que llega en días muy felices para una afición que podría seguir sumando alegrías con su filial. El 'Recre' parte con una ligera ventaja tras la victoria por 1-2 en el municipio zaragozano con los goles de Samu Omorodion y Juanma. Los de Juan Antonio Milla buscarán confirmar esas buenas sensaciones en su feudo para clasificar a la que sería ya una eliminatoria definitiva de cara al tan ansiado ascenso. Por su parte, el Utebo, que bien se puede pellizcar por si lo que vive como recién ascendido es un sueño, quiere asaltar la Ciudad Deportiva y seguir demostrando por qué es una de las revelaciones de la Segunda Federación esta temporada.

El cuadro de Juan Antonio Milla llega con buen sabor de boca tras una recta final de temporada inmejorable. Contando el partido en Utebo, suma ocho victorias de los últimos nueve encuentros y se encomienda a la figura de Samu Omorodion, en estado de gracia y que ha visto puerta en los últimos tres compromisos del filial. El hispanonigeriano abrió la lata la semana pasada en Santa Ana con una genial vaselina, haciendo gala una vez más de su velocidad y desparpajo. Alargar esa racha de resultados y sensaciones positivas se antoja clave para las posibilidades de ascenso del equipo.

Al otro lado del terreno de juego estará el Utebo, que no tiene nada que perder al encontrarse en un 'playoff' que estaba fuera de los objetivos marcados a principios de temporada. Su buen hacer le ha llevado hasta aquí y no querrá desaprovechar la oportunidad de revertir una eliminatoria histórica. Los 'barbos' consiguieron igualar el encuentro de ida con un jugador menos por la expulsión de su jugador Rafa Roldán y con el dominio del juego en las botas del rival. Un claro aviso de que se trata de un equipo que no baja los brazos cuando las cosas se tuercen. Tampoco estarán solos en las gradas de la Ciudad Deportiva, donde se espera un considerable número de seguidores de su grupo de animación, el Frente Barbo.

Juan Antonio Milla no se fía. La mínima ventaja y la motivación del rival invitan a pensar que no está todo hecho, y el alboloteño no ve que la ventaja conseguida a orillas del río Ebro sea definitiva. Ya avisó tras el encuentro de ida, asegurando que la eliminatoria "sigue abierta". En esa misma línea define el partido el autor del segundo gol en la ida, Juanma Lendínez. "La vuelta va a ser muy complicada. Aún no hay nada hecho y hay que rematarlo", comentó al finalizar el partido. De la misma forma, el jienense dice de los seguidores granadinistas que "los necesitamos más que nunca y que vengan a apoyarnos y aportarnos ese granito de arena que nos hace falta".

Tampoco baja los brazos el cuadro aragonés, cuyo entrenador asegura que el contexto de Granada será completamente diferente al de Utebo. "Esta eliminatoria tendrá dos partidos muy diferentes. En Utebo, el viento y el pésimo estado del césped, que es absolutamente lamentable, el tipo de juego es el que es", comentó tras el partido. El entrenador zaragozano asegura que están muchos acostumbrados a un escenario como Granada, "con un campo grande, césped bueno y natural". También remarca la dificultad del choque por el resultado y las bajas con las que llegará el conjunto utebero.

El Granada afronta una sensible baja y el Utebo, una defensa mermada

Pocos cambios se esperan en un once de Juan Antonio Milla que está funcionando bien esta recta final de temporada, aunque no se podrá librar de una baja sensible. Se trata del centrocampista Carlos Pérez, que debió salir sustituido por caer lesionado en la ida en un lance defensivo. Lo más probable es que el importante jugador en el esquema de Milla, que incluso ha entrado en dinámica de entrenamientos con el primer equipo, no pueda estar este domingo. Se espera que su baja la cubra Juanma Lendínez, precisamente el autor del segundo tanto en Utebo que anotó partiendo desde el banquillo. Esta vez, lo más probable es que el jienense salga de inicio en sustitución del lesionado Carlos.

En el cuadro del Utebo sufrirán importantes bajas en defensa para el choque. El zaguero Rafa Roldán no podrá estar en la Ciudad Deportiva por una expulsión en el partido de ida tras un codazo a Youness que le costó la roja directa. Mientras, el central Álvaro Meseguer cayó lesionado en el encuentro y tampoco podrá estar para el partido de vuelta. Quien sí podrá estar en el verde es el granadino Jesús Cambil, ex jugador del filial rojiblanco y que explicó a GranadaDigital lo especial que significa este encuentro en su tierra para él.

La ansiada final del playoff de ascenso espera a solo un equipo. El Recreativo Granada tiene en su mano refrendar su ventaja ante su gente y que el sueño de su enérgico grupo siga intacto. Para ello, deberá superar a un Utebo que, si bien cuenta con bajas en defensa, mantiene su ilusión como invitado inesperado a esta promoción tras su gran campaña. Será una prueba de fuego para no caer en la trampa aragonesa y el adoquín del Pilar envenenado para los de Juan Antonio Milla. A estas alturas, ya no valen errores.

Alineaciones probables:

Recreativo Granada: Ángel Jimenez; Raúl Castro, Diego, Miki Bosch, Eu Gutiérrez; Martín, Youness; Juanma, Da Costa, Julito; Samu Omorodion.

Utebo: Auré; Toni Pérez, Alvira, Pomareta, Machote; Jesús Cambil, David Marín; Adán Pérez, Cota, Forcén; Álex Sánchez.

Árbitro del encuentro: Daniel Clemente Manrique, del comité de Tenerife.