El Recreativo Granada persigue este sábado (16:00 horas) convertir su triunfo de la pasada jornada en Don Benito en una racha. Recibe en su feudo al Xerez Deportivo tras imponerse por la mínima el domingo, con la posibilidad de poner tierra de auparse hasta la zona noble de la clasificación del Grupo IV de la Segunda RFEF.

Los de Jon Erice se repusieron al pinchazo precisamente en su último encuentro en la Ciudad Deportiva con una victoria en casa del Don Benito que les devuelve el ánimo, aunque se fraguara por la mínima y con un gol en propia meta. El Xerez Deportivo, un punto por debajo, no conoce la derrota, pero solo suma una victoria en lo que va de campaña, proclamado el rey del empate con poca competencia.

El entrenador rojiblanco ha asegurado en la previa que sus pupilos están "contentos, positivos". "Los chicos ganan en confianza y también en rendimiento. Lo más importante es que aprendamos. Estamos en una época en las carreras de los chicos en las que necesitan aprender cosas importantes para su futuro. Una de ellas es que después de una victoria importante, como nos pasó en San Fernando, esa semana siguiente el equipo continúe con esa intensidad", ha sostenido. "He notado mucha mejora de la semana posterior a San Fernando a esta en cuanto a los entrenamientos. la gente, con muchísima más intensidad, predisponibilidad y con todo el mundo queriendo que llegue el partido del sábado", ha ahondado a este respecto.

No obstante, es consciente de que los nazaríes tendrán que "hacer muchas cosas bien". "Es uno de los siete equipos de las cuatro primeras categorías que no han perdido ningún partido. Eso quiere decir que es el equipo más difícil de batir del grupo. Es un dato innegable", ha advertido, antes de destacar que "tiene jugadores muy dinámicos arriba". "Los dos extremos me gustan mucho, los laterales son muy ofensivos, tiene centrales fuertes y en medio campo tienen fútbol. Sobre todo, es un equipo que no se da por vencido y que, cuando empieza perdiendo, es capaz de remontar o empatar el partido. Eso le ha hecho estar imbatido", ha apostillado.