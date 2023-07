¿Se puede votar en las elecciones con el DNI caducado?

Las elecciones del 23 de julio están a la vuelta de la esquina. Los partidos continúan con sus campañas electorales para seguir recabando el apoyo del electorado, que debe tener en cuenta algunas normas a la hora de ir a votar.

El DNI es un simple documento acreditativo, el presidente de la mesa electoral lo pide para verificar que es la persona que tiene que dejar su voto en la urna. No pasa nada por tener el DNI caducado, pero la votación se puede complicar cuando no se lleva ningún documento que no se pueda verificar la persona. Por lo tanto, en ese caso, no se podría votar.

Estas elecciones son atípicas por celebrarse en época estival, nunca había habido comicios al Congreso y al Senado ni en julio ni en agosto. Las vacaciones se topan de lleno con esta celebración de elección, motivo por el que el voto de correo ha entrado de lleno en los comicios.

El voto por correo

En el momento que el presidente del gobierno hizo público el anuncio de que este verano se decidiría el futuro político español, los ciudadanos salieron a Correos. La sucursal de envíos se ha enfrentado a récord y saturación, a partes iguales. Los plazos para hacer esa votación por Correos se ha encarado con distintas fechas.

Los trabajadores de Correos no han parado de trabajar, incluso lo han hecho el pasado fin de semana. La sucursal ya ha recibido más de 2,3 millones de solicitudes para ejercer su derecho a voto sin tener que ir expresamente al colegio electoral.

¿Cuántos habitantes votarán?

En estos comicios en plena temporada estival podrán votar 37.466.432 de ellos 25.141.122 residen en España y 2.325.310, en el extranjero, según indican las estadísticas del INE. La campaña comenzó el 7 de julio y finalizará el 21 del mismo mes, quince días exactamente. El 17 de agosto se reunirán en las sesiones constitutivas las Cámaras resultantes.

¿Cómo son las papeletas?

Hay dos tipos de papeletas una blanca y otra sepia. En primer lugar, el sobre blanco es para votar en las elecciones al Congreso. Solo se puede votar a un representante, con una papeleta que indique únicamente los nombres de candidatos de un partido. Esta vertiente está formada por 350 diputados. Por su parte, la papeleta de color sepia se refiere a la votación del Senado. En toda España hay un total de 208 senadores.