El PSOE presenta sus enmiendas al presupuesto 2025 y tiende la mano a aprobarlo si se incorporan sus peticiones

El grupo municipal socialista ha presentado sus sugerencias al presupuesto municipal de 2025 con el objetivo de mejorar la vida de los granadinos y granadinas y dar respuesta a unos problemas "que el expediente del PP no aborda". Para ello, el portavoz del PSOE, Paco Cuenca, ha avanzado que su formación ha registrado un documento “serio y riguroso”, dividido en “cinco grandes prioridades presupuestarias”, con el que se pretende dar respuesta “a unas necesidades que el documento de presupuestos no recoge como son “el acceso a la vivienda, las listas de espera de la Dependencia, el desempleo, la contaminación o la eficiencia en la gestión del dinero público”.

Así, Cuenca se ha referido a la necesidad de reducir las listas de espera para recibir la prestación de Dependencia y Ayuda a Domicilio, “problema que no aborda el expediente de 2025, a pesar de contar con el presupuesto más alto de la historia de la ciudad”. Así, el socialista ha abogado por mejorar la gestión de los recursos y en este apartado ha precisado que, “por mucho que las trasferencia del Gobierno de España y de la Junta en materia de Dependencia aumente para los próximos años, será imposible resolver el problema si el gobierno de Carazo no aumenta la plantilla comprometida para agilizar los trámites”. Para el portavoz, “anunciar que se va a contratar a sólo dos personas, haciendo alcanzado el compromiso de reforzar con 22 nuevas plazas, invalida un presupuesto que no da respuesta a este grave problema”.

Por otro lado, ha avanzado que desde el PSOE reclaman en sus enmiendas que el presupuesto 2025 recoja la necesidad de construir viviendas a precios asequibles que den respuesta al problema de acceso que hay en la capital. Para ello, el portavoz del PSOE ha recordado que la herramienta más certera con la que cuenta el Ayuntamiento es el Patrimonio Municipal del Suelo (PMS) que Carazo ha decidido vender al mejor postor, “sin optar o valorar la posibilidad de por ponerlo a disposición para la construcción de vivienda asequible”.

Por otro lado, Cuenca ha mostrado su preocupación porque el presupuesto 2025 no incluya políticas ni partidas concretas para reducir los niveles de contaminación de la capital, por lo que reclama al PP medidas que supongan “un antes y un después en la calidad del aire que respiramos”.

El desempleo es otro de los problemas que aborda el PSOE en sus sugerencias tras recordar que la capital y la provincia tienen las tasas de paro más altas de España. En este sentido, Cuenca ha vuelto a denunciar que el gobierno de Carazo haya renunciado este ejercicio a “poner en marcha los planes de empleo ofrecidos por Junta y Gobierno de España”, situación que reclaman se corrija para el año 2025, “porque hay ayudas y programas con los que un Ayuntamiento se debe volcar sin ningún tipo de excusa y más cuando tenemos las tasas de desempleo más altas de España”. En este sentido, el documento de enmiendas recoge un plan de fomento del empleo dotado con cinco millones de euros para los próximos tres años.

En el marco de la rueda de prensa de presentación de sugerencias, el máximo responsable del PSOE ha tendido la mano a Carazo y le ha ofrecido de nuevo su experiencia después de dar a conocer “que el PP está tapando los errores de su gestión a golpe de presupuesto tras quedar acreditado que la eficacia de sus políticas se ha convertido en gastos desorbitados para las arcas municipales”. Como ejemplo, se ha referido a la organización de la Policía Local que, con 50 efectivos más que hace año y medio, “nos está costando y nos va a costar en 2025 varios millones de euros más”.

Por su parte, la concejala del PSOE Raquel Ruz ha ahondado en este asunto y ha lamentado que el PP use el presupuesto para encargar asistencias técnicas externas “para encubrir su falta de trabajo y gestión”. Para la edil, “los más de 600.000 euros que cuesta estos asesoramientos externos se podrían destinar a aumentar el personal encargado de gestionar la Dependencia, para aumentar el personal de las bibliotecas municipales o simplemente para mejorar las frecuencias de los autobuses que el PP ha desmantelado, entre otro asuntos, que desglosamos rigurosamente en el documento que hemos presentado”.