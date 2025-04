Las obras que se están llevando a cabo en el centro de Granada llevan varias semanas en marcha y están generando molestias entre los comerciantes, vecinos y viandantes que transitan diariamente por la zona. Las calles afectadas, como Gran Capitán y Emperatriz Eugenia, entre otras muchas, se encuentran en pleno centro de Granada y registran una alta afluencia de viandantes diaria. Sin embargo, desde hace semanas, las obras en la zona han generado cortes de agua, un aumento significativo del ruido y diversas dificultades tanto para peatones como para conductores, complicando la movilidad y el día a día de vecinos y comerciantes.

Impacto de las obras en comerciantes y vecinos

Uno de los sectores más afectados por estas obras es el comercio local. Los negocios situados en esta zona han experimentado una reducción en el número de clientes, ya que la dificultad de acceso y el ruido han disuadido a muchos de acercarse. También son notorias las dificultades que suponen la reducción de las terrazas, los cortes de agua y el traslado de los contenedores de basura para cualquiera de estos comercios.

Algunos han denunciado que los trabajos se avisaron con poca antelación y que no se están cumpliendo las medidas que habían establecido desde un inicio. Muchos dudan que los plazos que se han dado sean lo suficientemente realistas y que no vayan a retrasarse más de lo debido.

Una comerciante local critica la falta de previsión: "El aviso fue un día antes de empezar con las obras. Se han quitado todas las terrazas, la venta ha bajado un montón y el agua nos la cortan cada dos por tres. Dependemos del agua y de la clientela. Muchos negocios están reduciendo empleados y jornadas". Además, señala la falta de comunicación con las autoridades: "Nos dijeron que la calle se iba a hacer por tramos, cosa que no ha pasado. Está toda la calle abierta y pasaron días sin avances en ciertos tramos. Y no nos están diciendo absolutamente nada".

Aunque molestas, las obras son necesarias

Para la mayoría de los paseantes de la zona, ya sean vecinos o no, las obras son una cuestión molesta y que nunca termina de agradar a nadie. Sin embargo, entienden que este mal menor servirá para conseguir un bien mayor para la ciudad a largo plazo y estiman que las obras son necesarias.

Una vecina se muestra comprensiva con la situación y destaca la necesidad de estas intervenciones: "Si queremos tener las cosas en condiciones, no queda otro remedio. Lo están dejando para que los peatones puedan pasar, y los coches también, con lo cual, creo que no se puede hacer de otra forma". Otro ciudadano, sin embargo, expresa resignación ante las obras: "Si son necesarias y se tienen que hacer, pues no nos queda otra. Esto es lo que hay".

Para algunos, el impacto de las obras es menor. Una vecina que vive en una calle cercana reconoce que solo le afectan los cortes de agua, que atribuye a los trabajos en curso. "Por lo demás, a mí no me afecta", asegura. Por su parte, un vecino mayor resalta el beneficio a largo plazo, aunque reconoce las molestias: "Si es para mejorar la ciudad, me parece bien. Las obras siempre son molestas, pero luego, al final, la calle quedará mejor".

Otra vecina señala las incomodidades actuales, pero se muestra optimista respecto al resultado final de las obras: "Aunque los comercios estén molestos por el momento, e incluso los peatones, las obras son incómodas mientras, pero después estaremos todos más contentos. Eso sí, podrían haber dado un poquito más de aviso de antelación".

Finalmente, un joven destaca el impacto económico positivo de las obras: "Es bueno que la construcción resurja, porque es un sector importante. Además, mejoramos la infraestructura, ya que hay calles y edificios en condiciones bastante malas que dificultan el paso".

Las opiniones son diversas, pero, en general, la mayoría de los vecinos coinciden en que las obras son necesarias, aunque critican la falta de planificación y comunicación con los ciudadanos. Mientras tanto, los comercios siguen enfrentándose a las dificultades diarias que conllevan estos trabajos.