La Ejecutiva del PSOE de Granada aprueba su candidatura al Parlamento andaluz, que encabeza Noel López

La Comisión Ejecutiva Provincial del PSOE de Granada ha elevado en la tarde de este lunes, tras ser aprobada por aclamación, la propuesta de candidatura con la que concurrirá a las elecciones andaluzas, que estará encabezada por el secretario de Organización del PSOE de Andalucía y alcalde de Maracena, Noel López, y seguido por la vicesecretaria general del PSOE de Granada, Olga Manzano.

Según ha señalado el secretario general del PSOE de Granada, Pepe Entrena, la propuesta de lista electoral del PSOE -que debe ser ratificada en ámbitos superiores- es “el resultado de un proceso interno participativo y transparente en el que el conjunto de la militancia ha tenido la oportunidad de pronunciarse durante estos días en las distintas asambleas locales”. Se trata de una lista “paritaria formada por ocho mujeres y nueve hombres comprometidos con los valores de nuestra Organización y con experiencia en la vida pública y en sus respectivos ámbitos laborales, que combina el equilibrio entre la renovación y la experiencia”, ha indicado Entrena.

La renovación del conjunto de la lista alcanza el 83% respecto a la de 2018, puesto que 14 de las y los 17 compañeros propuestos forman parte de la candidatura por primera vez.

Entrena ha destacado además la juventud y el carácter municipalista que posee la relación de compañeros y compañeras al contar con cinco alcaldes y alcaldesas y otros tantos concejales y concejalas de municipios de la provincia.

“Estamos preparados y vamos a batirnos el cobre para explicar el proyecto provincial que nos haga ganar las elecciones autonómicas y recuperar el gobierno de Andalucía, una tierra que no se merece el desgobierno de Moreno Bonilla, cuya principal apuesta ha sido privatizar y acabar con los servicios públicos”, ha subrayado durante la Ejecutiva provincial.

Así, ha incidido en que “la calidad de vida de la ciudadanía andaluza y granadina ha sufrido un deterioro, no solo por la pandemia sino también por los recortes y el castigo de este Gobierno de las derechas en materia sanitaria, educativa, servicios sociales o empleo”.

Para poner fin a todo ello, Entrena ha animado a aprovechar la “base sólida que posee el PSOE en la provincia para tomar impulso y trabajar sin descanso para que Juan Espadas sea el próximo presidente de la Junta”.

“Este potente equipo de hombres y mujeres van a defender las ideas progresistas. Estoy convencido de que no vamos a defraudar a la ciudadanía que nos espera con ilusión y ganas porque hemos sido elemento de referencia para la modernidad y el desarrollo de la provincia”, ha aseverado.

Asimismo, ha agradecido el “generosísimo esfuerzo y el excelente trabajo parlamentario en esta legislatura” de quienes no repiten caso de María José Sánchez Rubio, Teresa Jiménez y Juan José Martín Arcos.

Propuesta de candidatura

La candidatura está compuesta además de por Noel López y Olga Manzano, por el hasta ahora parlamentario andaluz y secretario de Acción Electoral del PSOE-A, Gerardo Sánchez; la secretaria de Salud del PSOE de Granada capital, María de los Ángeles Prieto; el secretario de Coordinación de la Comarca de la Costa del PSOE de Granada y concejal en el Ayuntamiento de Motril, Francisco Sánchez-Cantalejo; y la vicerrectora de Igualdad, Inclusión y Sostenibilidad de la Universidad de Granada, Margarita Sánchez Romero.

Además, le acompañarán el secretario general de Juventudes Socialistas en Granada, Jorge Ibáñez; la secretaria de Igualdad del PSOE de Loja, Isabel Abadía; el secretario de Agricultura del PSOE de Granada y alcalde de Montejícar, Javier Jiménez; la alcaldesa de Bácor-Olivar, Laura Martínez; el secretario general del PSOE de Lecrín y concejal, Sergio Guerrero; la secretaria general del PSOE de Gobernador y alcaldesa del citado municipio, Sandra Plaza; y el coordinador del Área Política, Territorial, Ciudadana, Campaña y Acción Electoral del PSOE de Granada capital, Néstor Fernández. Como suplentes figuran la secretaria de Salud del PSOE de Granada y concejala en el Ayuntamiento de Pinos Puente, Francisca Santaella; el secretario general del PSOE de Galera y alcalde de esta localidad, José Manuel Guillén; la secretaria general del PSOE de Gualchos-Castell de Ferro y concejala, Carmen Moya; y Antonio Cobo (Algarinejo).