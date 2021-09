El proyecto Marina del Odiel hace realidad el sueño de abrir el Puerto de Huelva a la ciudad

Acercar Huelva a su ría, integrando el Muelle de Levante del Puerto con la Avenida de Méjico, así como revitalizar urbanística y arquitectónicamente la zona con un proyecto náutico a la par que comercial que esté abierto a la ciudad. Ese es el objetivo del proyecto Marina del Odiel con el que la Autoridad Portuaria de la capital onubense materializa al fin una reivindicación histórica de la ciudadanía y la comunidad marítima: acercar la ría a la ciudad a fin para crear sinergias que sirvan como lanzaderas de empleo, generación de riqueza y capacidad transformadora.

El proyecto cuenta con la colaboración de la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía. Y es que Marina del Odiel servirá como revulsivo para atraer a una gran cantidad de visitantes que, en una misma jornada, podrán disfrutar en familia de los 80.000 metros cuadrados sobre los que se extiende la parte náutico-deportiva y los 7.200 de plataforma fija sobre la que va pilotada la lámina con toda la parte comercial y de ocio, administración y así como el club social. En total, un esfuerzo inversor que ronda los 13 millones de euros, IVA incluido, y un plazo de ejecución de 24 meses en una obra que se acerca más al concepto de ingeniería que al propiamente dicho de arquitectura.

Todo ello se ubicará en el Muelle de Levante del Puerto de Huelva, entre los monumentales de Río Tinto y Tharsis, y también el actual Muelle Norte. O mejor dicho, ya ‘se ubica’, pues la actuación, que debe estar lista en 2023, cuenta ya con una oficina en el mismo edificio en el bloque de hormigón sobre el que se asienta este punto de atraque que, en el futuro, albergará el gimnasio del complejo. Y es que, tal y como explica Luis Enguita, director de Marina del Odiel, en el vídeo que acompaña a esta noticia, el proyecto se articula en torno a “tres muy diferenciadas”. “Una, la más llamativa, es la náutica de recreo, que albergará embarcaciones desde los seis hasta los 40 metros de eslora, con una capacidad en principio para 400 atraques”, explica Enguita.

Después está la parte deportiva: “Va a haber un club náutico que está creado y será el operador de todas las actividades que se realicen en la Marina. Se podrá practicar piragüismo, paddle surf, remo o vela ligera“. Y por último, aparece el desarrollo de una actividad comercial con restauración, ocio y comercio. “Todo ella, pilotado sobre una actuación singular, que es que va encima del agua. Con lo cual, no tenemos un impacto visual desde el exterior y además nos integramos dentro del paraje natural”, apostilla Enguita.

Las Marismas del Odiel, un espacio protegido

Marina del Odiel es una de las apuestas de la Junta de Andalucía para posicionar la comunidad como destino seguro en tiempos de Covid. Bajo la marca ‘Andalucía, elección natural’, la administración autonómica pretende desmarcarse como un lugar al que viajar con todos los atractivos que son únicos debida la conjunción de entorno y el desarrollo del espacio. No en vano, esta infraestructura se encuadra en el eslogan anteriormente citado dentro de lo que se conoce como ‘Andalucía, naturalmente activa’, pues Marina del Odiel se concibe como un auténtico centro turístico de deporte, ocio, recreo y enseñanza que, sin embargo, respeta un entorno protegido como es el paraje natural de las Marismas del Odiel, Reserva de la Biosfera desde el año 1983.

“Una de las cosas más importantes es que se pone en marcha la integración puerto-ciudad”, refrenda sobre lo anteriormente descrito Luis Enguita, quien recuerda que “por la legislación o los trabajos industriales y mercantiles que se hacían, durante mucho tiempo estaba un ‘poquito’ vetado ese acceso al borde de la ría y ese disfrute. Marina del Odiel lo que va a tratar es de hacer realidad una actividad dentro del parque y, además, de forma sostenible para todos”, pues simultaneará la calidad de servicio de una marina deportiva con la puramente deportiva y social que aporta un club náutico. “Hemos tratado de aunar lo mejor de cada una de las dos estructuras que están en vigor en el panorama náutico para dar un mejor servicio”, resume el director del proyecto. El Puerto acomete una reestructuración completa del Muelle de Levante. Lo va a remodelar completamente, quitando las barreras arquitectónicas que han existido históricamente y actualmente permanecen, y permitiendo que la ciudadanía pueda acceder con muchísima facilidad. Se va a hacer una actuación con una oficina gestora que ha designado el Puerto de Huelva y que le dará otro enfoque distinto al que existe actualmente.

“Creo que es importante destacar que la Marina va a estar en el centro de la ciudad, que es donde actualmente tenemos la oficina comercial. Invitamos a la gente a que venga, vea la maqueta y el vídeo promocional y se imagine dónde va a estar ubicada la Marina en el agua y su entorno. La Marina va a estar en el centro de Huelva, es decir que muchos ciudadanos van a venir andando. Va a facilitar las conexiones con el resto de la provincia porque las dos circunvalaciones van a venir a parar aquí. Estamos muy bien ubicados“, sostiene Enguita antes de hablar de “impacto importante” cuando se le pregunta por la capacidad transformadora del proyecto, que cuenta con el respaldo unánime de todas las instituciones y también de la ciudadanía: “Tendremos un entorno amplio, espacioso y agradable de ver”.

Reservas confirmadas en todas las esloras

Como se ha indicado líneas atrás, la oficina de Marina del Odiel ya está abierta. Cuenta con una maqueta, un espacio armonizado y un monitor donde se proyecta una y otra vez el vídeo de presentación. Allí, además del director del proyecto, trabajan más personas como el ingeniero encargado de proyectar el espacio, el granadino Diego García Ramos, de Crear Ingeniería; empresa que se encarga de actuaciones similares como las del Puerto de la Bajadilla, en Marbella, o la del futuro Puerto Deportivo de Almuñécar. “Esto está abierto y las instalaciones son para mostrarlas y explicar el proyecto a quien lo desee. Recibimos visitas diariamente. Hay dos cosas que agradan al visitante por encima de cualquiera. Una es ver la maqueta, porque no es lo mismo ver un plano que una maqueta, y la otra es salir a la ría, ir al borde del cantil del muelle y visualizar cómo va a quedar la Marina”, abunda.

En efecto, quienes se acercan al cuartel general del futuro complejo náutico-deportivo buscan, mayoritariamente, información acerca de los futuros espacios comerciales y, sobre todo, de los distintos amarres según la eslora de las embarcaciones y el precio que tendrá reservarlos. “Las reservas de amarres van a muy buen ritmo. Tenemos visitas y reservas diarias de todas las esloras. No podemos decir que no haya una eslora en la que no exista presencia, excepto las dos más grandes de 40 metros, que están para tránsito. El resto todas tienen ya algún inquilino con amarre reservado. La diversificación que hemos puesto para los diferentes tipos de barcos está yendo muy bien”, desarrolla Enguita.

El responsable reconoce que “hay algunos aspectos que van a diferenciar a esta Marina de otra, como una línea de pantalanes exclusiva para catamaranes, que eso no lo tiene ningún puerto”. “Las empresas que se dediquen al chárter también van a tener su zona específica con otras independientes para que el resto de la Marina pueda entrar por otro sitio. La marina es cómoda. Estamos muy contentos”, celebra Enguita mientras, paralelamente, expone cómo se desarrollará la parte comercial: “Se está aunando una calidad de servicio con un precio asequible, al nivel de como se ha comercializado en la provincia de Huelva en otras entidades e instalaciones deportivas en 2007 o 2008. Por lo tanto, estamos en precio”, opina a pesar de que admite que, con 2.600 metros cuadrados, “nos gustaría haber tenido más espacios” dedicados a esta actividad: “Me temo que nos hemos quedad cortos”.

Más de 200 empleos de calidad

Aunque es difícil cuantificar económicamente el impacto que tendrá la infraestructura en cuanto a millones de euros se refiere, sí que es posible determinarlo en base al parámetro de generación de empleo, que el director de Marina del Odiel define como “de cierta calidad por el entorno en el que va a estar”. “Va a generar muchos puestos en cuanto a la parte comercial y la náutico-deportiva. Y algo nuevo que vamos a tratar de impulsar con las administraciones es la creación de muchos puestos de monitores deportivos. Superaremos muy ampliamente los 200 puestos de trabajo”, estima.

Marina del Odiel no sólo le cambiará la cara a Huelva, sino que está llamado a dinamizar la ciudad. Y es que, no en vano, permitirá reformular las relaciones entre el onubense y su medio natural por la posibilidad, por ejemplo, de poder navegar junto al Muelle del Tinto, imagen global de la capital onubense, o al de Tharsis, en rehabilitación y que constituye otra de las joyas de la arquitectura industrial de principios del siglo pasado. “Vamos a poder disfrutar de todo eso y, lo más importante, sin dañarlo”, razona Enguita.

El proyecto no cuenta con ningún tipo de ‘fondos Covid’ y, de hecho, no está planteado como una actuación encaminada a la recuperación económica, sino que su planteamiento se retrotrae a tiempos anteriores al coronavirus. No obstante, su envergadura y capacidad para transformar la ciudad le ha permitido convertirse en una punta de lanza de la nueva realidad que surgirá una vez se supere definitivamente la pandemia. No se ha planteado como respuesta al coronavirus, pero sí catapultará a la ciudad y toda la provincia, ayudándole a superar esta etapa tan complicada en lo que constituye un gran ejemplo de colaboración entre lo público y lo privado. O como resume Enguita: “Ha tocado. El proyecto va a ser una realidad saliendo de la pandemia, lo que creemos que es bueno y una oportunidad”.

