¿Qué protocolo se sigue hasta suspender una procesión por la lluvia?

La lluvia está siendo hasta el momento la triste protagonista de la Semana Santa en Granada. Una circunstancia que ha impedido la salida procesional de nueve de las diez cofradías que tenían previsto realizar su estación de penitencia el Domingo de Ramos y el Lunes Santo. La otra, El Cautivo, pudo poner sus pasos en la calle pero tuvo que apresurarse para llegar al Sagrario.

La previsión meteorológica para el resto de días de pasión, incluido este Martes Santo, tampoco es nada halagüeña, así que lo más seguro es que se vuelvan a repetir las imágenes de tristeza, pesadumbre y cultos en el interior de los templos de estas jornadas. Así las cosas, cabe preguntarse qué protocolo siguen las hermandades hasta decidir la suspensión de las procesiones o, en caso de salir y comenzar a llover, cómo deciden dónde y cuándo se encierran.

Reunión en cabildo de la junta de gobierno

Las cofradías mantienen una comunicación fluida y permanente con la Real Federación de Hermandades y Cofradías, que es la encargada de gestionar la información que le llega de los distintos partes meteorológicos, particularmente de la estación que Aemet tiene en el Aeropuerto de Granada y sobre todo del centro logístico de Málaga. Pero en esas actualizaciones también ayudan Cetursa y varios expertos con trayectorias consolidadas en la labor de este tipo de informes. Lo explica muy bien el vocal de Horarios e Itinerario de la Federación, Emilio Berenguer: "La junta de gobierno de cada hermandad se suele reunir en cabildo entre media hora y un cuarto de hora antes de su salida para tomar una decisión en base a los partes que desde la Federación les vamos facilitando ya desde el mediodía. Una vez toman la decisión de suspender o de salir a la calle, lo transmiten a la Real Federación de Hermandades y Cofradías, y acto seguido se lo comunican también a sus hermanos. Nosotros se lo trasladamos a lo medios".

Berenguer cuenta que, en caso de adoptar la decisión de procesionar, no hay más trámite burocrático que el de, directamente, "abrir las puertas de su templo a su hora y salir a la calle". Cosa muy distinta es si deciden no poner los pasos en la calle: "En ese caso, nos notifican el protocolo de actos y cultos que van a llevar a cabo dentro de su templo porque, pese a no salir, hacen la estación de penitencia en su iglesia".

Como se ha comprobado en numerosas ocasiones, a veces también sucede que la junta de gobierno se reúne en cabildo, pero aplaza la decisión sobre tomar o no la salida hasta el siguiente parte meteorológico. El vocal de la Federación aclara que en estos casos no hay un límite máximo de tiempo y que salir tampoco comporta sanción, aunque la Federación de Hermandades y Cofradías sí que obliga a cada congregación a notificarles cada uno de estos pasos y, después, a recuperar todo el tiempo que pierden de cara a entrar en hora a la carrera oficial.

En la Catedral se 'aparca' en batería

¿Y qué sucede si una procesión ya ha salido y comienza a llover? Pues los hermanos tienen dos opciones, tal y como resume Berenguer: "Pueden volver a su iglesia si están cerca de ella o, si están cerca de la carrera oficial, la recorren a paso ligero y entran directamente a la Catedral. En caso de haber salido ya de la Catedral, igualmente pueden volver a la Catedral o a su templo en función de lo que les pille más cerca". Igualmente, si tienen el permiso o consiguen el consentimiento de otra iglesia que les pille en el camino, también pueden resguardar ahí las imágenes. "En eso no nos metemos nosotros", disipa cualquier atisbo de duda.

¡Y ojo porque hasta hay 'aparcamientos' para las procesiones en la Catedral de Granada! Así las cosas, el protocolo dicta que si varios pasos coinciden en la Santa Iglesia de la Encarnación, "la primera hermandad subiría por el pasillo central, giraría a la izquierda en el altar mayor y bajaría por el pasillo lateral izquierdo hasta abajo". La siguiente hermandad lo haría igual pero a la derecha. La siguiente a la izquierda y se colocaría en el pasillo que hay en la otra nave. Y así sucesivamente. "Los pasos se van colocando en la girola del templo como si fuera un aparcamiento en batería", apunta finalmente el vocal de la Federación.