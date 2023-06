Pamela: "He crecido mucho como persona y como futbolista en este Granada"

En el álbum de este histórico ascenso diez temporadas después del Granada Femenino, tendrá reservado su lugar un nombre propio como es el de Pamela González. La uruguaya llegó procedente del Málaga en la 20/21 y se cumplen ya tres temporadas de una futbolista que se ha ganado un sitio en el corazón del granadinismo a base de liderazgo, dominio del tempo del partido y un derroche físico encomiable para aparecer en las zonas del campo donde más lo necesita su equipo -como para anotar el segundo gol en Los Cármenes en la ida de la final del playoff a la postre definitivo para certificar el ascenso-. La ‘8’ ha impartido cátedra en este Granada Femenino que cierra la temporada con un ascenso en el bolsillo y el hito de llegar a todo unos cuartos de final de Copa de la Reina, donde ha encontrado en Alicia su complemento perfecto. La uruguaya y la onubense han formado un tándem en la medular que les ha convertido en la prolongación de Roger Lamesa sobre el verde. Por eso, la internacional por Uruguay se deshace en elogios hacia su compañera en la línea de medios y confiesa que esa conexión le ha hecho “crecer como persona y como futbolista”. Pamela es feliz en el Granada y, aunque tendrá que sentarse con el club para hablar de su contrato que está a punto de expirar, está tranquila y no esconde que su deseo no es otro que “vivir esa élite” con sus compañeras.

P: La conexión con Alicia ha sido una de las sociedades del ascenso, ¿cómo ha sido compartir dupla con ella?

R: Con el corazón podría decir que yo he crecido mucho jugando con Ali durante el año. Creo que, de verdad, me hizo mejor futbolista. La conexión es manifiesta, se nota que cuadramos muy bien y, obviamente, desde la parte personal Ali es muy amiga mía y estoy tan contenta de estar viviendo esto con ella… Incluso en partidos donde las cosas por ahí iban difíciles, nos mirábamos y decíamos “venga vamos, que tenemos que funcionar, que hay que hacer funcionar al equipo”. Y hubo muchas charlas, sobre todo, estos últimos días sabiendo que nos estábamos jugando la gloria… Hubo muchas charlas en la habitación, muchas reflexiones, de saber que estábamos las dos quizá un poco nerviosas, pero de mirarnos y decirnos “que tiene que ser nuestro, que es ahora o nunca, que no sabremos cuándo podremos coincidir otra vez juntas”.

"He crecido mucho jugando con Ali durante el año"

P: ¿Habéis podido hablar ya de cómo será esta conexión en la Liga F?

R: (Risas), en realidad no. Todavía estamos un poco asimilando todo. Son muchas emociones y creo que no somos ni conscientes todavía de que lo hemos conseguido, que esa es la realidad. Este grupo se merecía un final así, porque llevamos mucho tiempo, sobre todo, lo que es la columna vertebral del equipo intentándolo juntas y año tras año veíamos que nos quedábamos ahí a la orilla. Incluso año tras año diciéndonos a nosotras mismas “vamos a intentarlo una vez más, vamos a continuar” y al final, pues por fin lo hemos conseguido. No hemos hablado de lo que viene porque no hemos tenido tiempo realmente de asimilarlo, lo estamos disfrutando muy poquito a poco y ya veremos más adelante qué es lo que viene, cómo sigue. Obviamente, hay que sentarse a hablar y ver porque a muchas se nos cumple el contrato ahora, entonces hay que sentarse y tranquilamente hablar sobre el futuro.

P: ¿Cuáles cree que han sido las claves del éxito de este equipo?

R: Primero ser conscientes de que, en su momento, cuando las cosas no iban bien o no nos salían tal y como queríamos, quizá no estábamos teniendo los frutos por los que estábamos trabajando, pero que había que tener paciencia y el equipo con el paso del tiempo se iba a afianzar cada vez más. Luego, creo que el factor fundamental nuestro fue el vestuario, sin duda alguna, porque al final durante la temporada se viven momentos complicados cuando las cosas no salen y ahí ves la calidad de futbolistas que tienes a tu alrededor y te preguntas a ti misma “¿en qué estamos fallando, qué pasa, por qué no podemos sacar los partidos con estas futbolistas que tenemos?”. Y la clave ha sido tener paciencia y saber que había que seguir trabajando semana tras semana. Cuando había una derrota ir el lunes y decir “bueno, dejamos atrás lo que pasó y a por el siguiente”, porque no teníamos tiempo de sentarnos a pensar, sino en corregir, analizar y seguir.

P: ¿Qué papel ha jugado el leer lo que requería el partido en cada momento? Por ejemplo, frente al Dépor tocó una labor más de contención.

R: Hay que partir de la base que nosotras como jugadoras tenemos que adaptarnos a lo que toca en cada momento. Y, siendo consecuentes con eso, creo que lo hemos hecho. Cada una ha sabido el rol que le tocaba cumplir dentro del equipo. En ese sentido, hemos ido creciendo mucho como grupo. Es verdad que nuestra plantilla no es tan grande, pero obviamente están las situaciones de las que juegan más, de las que juegan menos, las que no juegan… Entonces, es difícil de gestionar eso. Creo que, en nuestro caso, tanto el staff técnico como las compañeras hemos sabido controlar eso y saber llevarlo bien, porque no es fácil. En mi caso lo he jugado todo, pero entiendo la situación de la que no ha jugado nada y al final es muy complicado llevar eso a nivel anímico, sobre todo. Había partidos en los que teníamos más libertad para hacer nuestro fútbol, otros en los que sabíamos que por ahí no nos íbamos a sentir tan cómodas y poder generar ese tipo de fútbol con el que nos sentimos cómodas, pero decíamos “es lo que toca, hay que adaptarse y para adelante”.

P: ¿Veremos a Pamela muchos años más en el Granada?

R: Ahora mismo sólo me centro en disfrutar de estos días con las compañeras, descansar, porque creo que a nivel físico y mental ha sido una temporada muy exigente. Pasados unos días valorarlo todo, sentarnos a hablar tranquilamente y bueno ojalá siga siendo así, porque he sentido que he crecido mucho como persona y como futbolista en este Granada y obviamente me encantaría vivir esa élite con mis compañeras.

El desempeño del Granada Femenino en la Liga F: "Tengo ganas de vernos en ese desafío y ver cómo lo afrontamos"

P: ¿Cómo imaginas el próximo curso en Primera?

R: Lo hablaba con algunas compañeras durante estos días y tengo mucha intriga. Obviamente somos realistas y somos conscientes de que va a ser un reto muy difícil, porque a todo equipo que sube le cuesta al principio, pero tengo ganas de vernos en ese desafío y ver cómo lo afrontamos. Si los partidos en nuestra liga eran muy difíciles, no me quiero imaginar ahora, pero con muchas ganas de vivirlo y ver cómo se nos da.

"Será un privilegio enfrentarme a mi referente, Patri Guijarro"

P: ¿Algún equipo o jugadora al que le hace especial ilusión enfrentarse?

R: Yo es que la sigo mucho y me gusta mucho Patri Guijarro. Para mí es una referente y me fijo mucho en ella. Así que enfrentarme a ella sería un privilegio y de decir “¡que estoy aquí, jugando yo contra ella!”, creo que me haría mucha ilusión.