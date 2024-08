Prime Video desvela el tráiler del documental al futbolista turco Arda Turan

Prime Video ha compartido el tráiler y póster oficial de 'Arda Turan: Cara a Cara', un nuevo documental sobre Arda Turan, uno de los futbolistas turcos más exitosos internacionalmente de la historia. El documental se une a los distinguidos documentales deportivos como Federer: los últimos doce días, Lewandowski - Lo desconocido y All or Nothing: Manchester City. 'Arda Turan: Cara a Cara' estará disponible el próximo 16 de agosto en la plataforma en más de 240 países y territorios de todo el mundo como parte de la suscripción Prime.

'Arda Turan: Cara a Cara' se adentra en la carrera de uno de los futbolistas turcos con más talento, más queridos y, sin embargo, controvertido, Arda Turan. Los espectadores podrán explorar las victorias, los retos y el espíritu decidido del exitoso atleta, descubriendo también los errores y las declaraciones de su vida y su carrera. El documental ofrece una visión sin precedentes de Arda Turan, navegando sus altibajos, tanto fuera como dentro del campo. A lo largo de cinco episodios titulados The Beginning, The Rise, The Stardom, The Fall yThe Coach, el documental invita a los espectadores a adentrarse en un viaje de triunfo, turbulencia y transformaciones.

'Arda Turan: Cara a Cara' está producido por Insignia Production para Prime Video con el diseño conceptual de Okan Can Yantır bajo la dirección creativa de Umut Aral.