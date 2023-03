El Granada CF, a enterrar dudas en el Carlos Belmonte

El Granada CF salvó un punto frente a la Ponferradina tras un tanto de Perea que evitaba lo que parecía ya inevitable: mantener la imbatibilidad en Los Cármenes. Sin embargo, ese partido y, sobre todo, esa desconexión que mantuvo en el alambre a los de Paco López hasta la última jugada del encuentro sigue coleando en el ambiente. El equipo nazarí tenía ante la Ponferradina una oportunidad de oro para dar un golpe de autoridad y ponerse a dos puntos del Eibar, el único de los de arriba que sí cumplió, en esa disputa por el ascenso directo. El penalti cometido a Bryan Zaragoza que transformó Uzuni parecía que acercaba esa situación, pero el guion de partido tenía preparado unos minutos finales de locura donde la 'Ponfe' le dio la vuelta al marcador y a punto estuvo de dar la campanada en el feudo nazarí, hasta que llegó Perea y ese lanzamiento de falta que dejaba el vaso medio lleno.

Esa proximidad de la primera derrota en su estadio ha dejado una 'resaca' que llegó hasta la rueda de prensa de Paco López antes de viajar a Albacete. El técnico valenciano, que quiso acordarse de Molina, que será el gran ausente de esta convocatoria tras su lesión en el cruzado, no hizo un drama de lo ocurrido ante la Ponferradina y eligió quedarse con lo positivo. Lo hizo al afirmar que su equipo respondió bien al planteamiento inicial y que pecó de falta de efectividad para haberse adelantado antes de que Uzuni anotara desde los once metros. Luego llegó un "despiste en la marca" con el que la Ponferradina logró la igualada y en ese momento sí reconoce que a los suyos les pudo "la ansiedad" o "las prisas". Al final, como ya sucediera contra el Málaga, también en casa, o en la visita al Burgos, iba a ser uno de la 'unidad B', Perea, quien terminara salvando los muebles. Por eso, si algo recalcó Paco López es que su confianza en su plantilla es plena y va más allá de un once titular. De entre esos fijos, se cayó Melendo, que se quedó a cero en el empate ante la 'Ponfe', en una decisión técnica que no estuvo exenta de polémica y que el propio entrenador no escatimó en aclarar, subrayó la amplitud de su plantilla y justificó su elección a lo que exige cada partido. El técnico no esquivó ninguna pregunta y capeó el temporal con plena confianza en su plantilla y en su filosofía de juego antes de afrontar una nueva salida.

La próxima parada es el Carlos Belmonte, un estadio que le trae buenos recuerdos al conjunto nazarí gracias a una victoria por la mínima en la temporada 18/19, que daría alas al ascenso a Primera que esa campaña terminaría consumándose. Para esa visita, Paco López confirmó las bajas de Quini, Torrente, Rochina y la última de Jorge Molina. Sin embargo, se mostró enigmático acerca de si entraría o no finalmente en la convocatoria un jugador que había presentado molestias de última hora y del que no quiso desvelar el nombre. Sí confirmó el regreso de Miguel Rubio, que vuelve a una lista tras superar su lesión como en la pasada jornada hiciera Ricard Sánchez, del que ha afirmado que "está perfecto". Además, otro que vuelve tras un largo periodo de inactividad es André Ferreira, que ahora mismo tiene perdido el sitio tras el buen hacer de Raúl Fernández en su ausencia.

Cabaco 'se cae', entra Miki Bosch

Ese enigma que dejaba Paco López en la comparecencia de prensa con el anuncio de una duda por las molestias de un jugador tardó apenas unas horas en disiparse, cuando se hizo pública la convocatoria para Albacete. Allí se confirmaban los anunciados regresos de Miguel Rubio y André Ferreira -en detrimento de Adri López-. Por su parte, con la baja de Molina, en el apartado de bajas la sorpresa era Cabaco, al que finalmente esas molestias musculares no le permitieron viajar con el equipo. Su lugar en la convocatoria lo ocupó el canterano Miki Bosch.

A por el cuarto partido consecutivo sumando a domicilio

Villarreal B, Huesca, Burgos... El Granada quiere sumar Albacete a esa lista de equipos ante los que en sus últimas salidas no ha conocido la derrota. Los de Paco López quieren prolongar esa buena dinámica fuera de casa que han recuperado para la causa en el tramo más importante de la temporada. Por eso, ya pasan página de lo sucedido en Los Cármenes en la última jornada e, incluso, antes en la victoria 'in extremis' en el derbi andaluz. Los rojiblancos buscan seguir demostrando que la mala racha a domicilio forma parte del pasado y, nada mejor que una victoria en Albacete para certificarlo. El Granada CF estará arropado por una marea rojiblanca de aficionados, ya que desde la ciudad granadina partirán 13 autobuses con destino al Carlos Belmonte.

Alineaciones probables

Albacete Balompié: Bernabé, Julio Alonso, Glauder, Boyomo, Álvaro, Ros, Olaetxea, Riki, Manu Fuster, Dubasin, Higinio.

Granada CF: Raúl Fernández, Ricard, Miguel Rubio, Ignasi Miquel, Jonathan Silva, Bodiger, Pol Lozano, Melendo, Callejón, Uzuni y Weissman.