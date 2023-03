Rosa López: "Por Granada paso muy fugaz, pero lo suficiente para tener el alma llena"

La cantante granadina Rosa López acaba de publicar un nuevo single, '1930', con el que pretende "dar amor" a la comunidad trans. Un tema que formará parte de su noveno álbum de estudio, que tiene previsto publicar en el mes de mayo y que presentará en una gira que recorrerá varias ciudades españolas, aunque, de momento, no tiene fecha en Granada. Metida de lleno en la preparación de ese disco, que compagina con su participación en el programa ‘El Desafío’ y su próxima aparición como asesora de su gran amigo David Bisbal en La Voz Kids, Rosa López atiende a GranadaDigital para hablar de ‘1930’, de su nuevo disco y de sus 21 años de trayectoria musical desde que se convirtiera en la ganadora de la primera edición de Operación Triunfo, lo que le permitió cumplir su sueño.

Pregunta (P): Estrena nuevo single, ‘1930’, con el que pretende “dar amor” a la comunidad trans. ¿Cómo surgió la canción?

Respuesta (R ): La idea nació a raíz de estar siempre tan comprometida con la sociedad y con la idea de querer un mundo mejor, aunque suene muy cursi. Haciendo una introspección en todos estos años, en todos los cambios que ha habido en mi vida, de toda la montaña rusa que han sido estos 21 años, de repente, bajo un montón de conquistas, se me ocurrió junto a mi equipo, porque siempre mi carrera ha estado sostenida por el colectivo LGTB, al que estoy muy agradecida. La idea nació de ese sufrimiento que a veces hemos sentido según en qué etapas, en las que nadie te ve y parece que todo va bien, pero en la trastienda dejo una lucha, un estigma, luchando por los kilos, por hablar mal, por tener gafas, por tener los dientes torcidos... Digo que son conquistas porque son cosas que para mí ahora, con 42 años, ya no tienen el peso que tenían cuando tenía 20 años.

"1930 nació por el cariño que le tengo al público LGTB que sostiene mi carrera"

La canción nació por el cariño que le tengo al público LGTB que sostiene mi carrera, y al que tengo que agradecer. Y pensé que era una gran herramienta y llegado el momento, ahora que soy artista independiente y libre, hacer una canción para la parte del colectivo de personas trans, que a día de hoy es la parte que aún todavía no está tan evolucionada, porque a la gente ya no le parece raro que una persona sea gay o lesbiana, pero cuando hablamos de personas transgénero todavía existe muchísimo dolor, historias que siguen ocurriendo y que son atroces, muertes... A nivel emocional, psicológico y físico hay historias que son muy fuertes, brutales. Nace de todo esto que cuento y con la gana de ayudar y de que tengan una canción, porque no conozco apenas canciones que existan en la industria musical para que las personas transgénero puedan agarrarse y coger fuerza y que las utilicen como consideren, más allá de las banderas y mucho más allá de la política, porque ha dado la casualidad que ha coincidido que la Ley Trans se ha legalizado después de una lucha de 25 años. Me parece como una señal, que después de tantísimos años, coincida con mi introspección y todo esto que ha pasado con lo de la Ley. Ni mucho menos he querido hacer un himno, sino simplemente una canción. Y la siguiente se llamará ‘Señales’ por todas estas cosas.

P: La canción ‘1930’ es un grito a la libertad, ¿no?

R: Totalmente. Es un grito de libertad para todas las personas, pero para ser más concisos, me gustó mucho llevármelo a la historia de Lilí. Y hacer esta canción es para todos los públicos porque habla de un grito de libertad y viene de una introspección propia, un grito de libertad para que tú rompas tus cadenas, te quieras a ti mismo y utilices ese chubasquero que tengo en la portada para que dejes que todo te resbale, todo lo que no sume, siempre con respeto y con amor.

(P): ¿Por qué se titula 1930?

R: Está basada en la historia de Lili Elbe, de ahí su nombre, 1930, porque en ese año ella fue la primera mujer trans. En ese año, cuando se dirigían a ella como chico, lo tomaban por loco, por enfermo. Es una historia real que está en Internet, hay una película y un libro con su historia, que es mucho más dura de lo que se ve en la película. Lili es el referente que tengo, aparte de otras mujeres trans con las que hablo, como Valeria Vegas, que me apoya muchísimo. Hay una modelo que es superconocida que también me escribió dándome las gracias, gente metida en la política que son personas transgénero y han querido contactar conmigo y han visto luz, amor.

(P): Es el sexto single de su próximo álbum después de ‘Puertas Abiertas’, canciones con sonidos totalmente diferentes a lo que tenías acostumbrado, ¿no?

R: Desde la pandemia, empezamos con 'Vacíos', luego fue 'Hablamos de amor', 'Esa belleza', 'Si no te vuelvo a ver' y 'Puertas abiertas'. Y todas son un canto al amor. Intento utilizar la música para ayudar y para lanzar este mensaje cuando salga este noveno álbum, con canciones que todas traen un mensaje muy importante, cada uno diferente.

"Intento utilizar la música para ayudar y para lanzar un mensaje de amor"

(P): ¿Cuándo está previsto el lanzamiento de su próximo álbum?

R: Saldrá para mayo.

(P): ¿Qué más se podrá escuchar en ese disco, el noveno de su carrera?

R: Hay unos temas inéditos, que están todavía por llegar. Uno es 'Señales', que será después de '1930', y hay otro que se llama 'Miedos'. También otro que todavía estamos componiendo la letra con mucho cariño y cuidado, que es para las personas con Alzheimer. Todo eso estará en ese noveno álbum de estudio. Y también muy focalizada bajo el nombre de '1930' está la gira que ya tenemos conciertos. La gente se puede meter en la página web para ver las fechas. Estaremos dando vueltas por toda España y con planes musicales también fuera, con un proyecto a nivel europeo.

(P): ¿Cuándo empezará la gira?

R. El 26 de marzo.

(P): ¿Tiene previsto algún concierto en Granada?

R. Eso sería lo ideal, pero no está previsto todavía. Voy a ver si hablo con Paco Cuenca -ríe-.

"Un concierto en Granada sería lo ideal, pero no está previsto. Voy a ver si hablo con Paco Cuenca"

(P): Ahora está compaginando la grabación de su nuevo disco con su participación en el programa ‘El Desafío’, ¿cómo está siendo esta experiencia?

R: Esta experiencia está siendo brutal, a mis 42 años, digamos que es como otra enseñanza de vida. He tenido que atravesar pruebas que son de un programa en el que nos están tratando increíble, pero en varias ocasiones, de verdad, que son casi a vida o muerte. Como mínimo una parada de corazón. Me acuerdo en la apnea, que estuve entrenando muchísimo y cada entreno me provocaba más ansiedad, con lo cual, el entrenamiento cada vez era más duro. Y cuando llegó el día de la gala, me superé al máximo, pero para todo eso hay que prepararse muchísimo a nivel psicológico, mental y físico. Hay que ir superando sensaciones que son horrorosas, como contracciones, ardores en el pecho, hasta tal punto de mearte encima. Vas superando fases. He logrado aguantar y mi cabeza ha llegado a controlar y a saber localizar el dolor y calmarlo, me parece brutal. Es un programa de entretenimiento, pero me lo he tomado como si fuera una verdadera hazaña de vida. Y ahora, dentro de poquito, otra hazaña igual de divertida, pero menos peligrosa, y es que estaré como asesora de David en la Voz Kids. En lo de la apnea saqué toda la fuerza del mundo porque la causa lo merecía. Era aguantar todo lo que yo me quedase sin aire para ganar dinero para la Fundación Asperger de Granada.

(P): ¿Por Granada suele ir mucho?

R: Siempre hay algún viaje que me hace atravesar Granada, hago una pequeña parada para darle un abrazo a mi madre y tomarme unos churros rápidos con mi familia. Paso, muy fugaz, pero lo suficiente para tener el alma llena. Sueño cada día en que por lo menos haya un fin de semana completo en el que pueda estar.

"Sueño cada día en que por lo menos haya un fin de semana completo en el que pueda estar en Granada"

(P): ¿Qué es lo que más echa de menos de Granada?

R: Aparte de echar mucho de menos a mi madre, a mis sobrinos, a mis hermanos y a mis tíos, porque nos juntamos todos, echo de menos a mis amistades también, a los vinillos de mi Graná. Y todos los planes y los rinconcillos de mi tierra.

(P): ¿Y qué rincones de Granada le gustan más?

R: Me gusta mucho donde mis abuelos se tomaban los churros, que es la plaza que hay al lado de la catedral. Me gusta comerme un heladillo por el centro o tomar un café en la sierra. También me gusta mucho el Paseo de los Tristes, que ahí me tomo algún refresco con su tapilla correspondiente con amigos. También la huerta del loro, las cuevas del Sacromonte. Me gusta también mucho la naturaleza y últimamente no paro de pensar en que quiero ir a la ruta de Los Cahorros. En marzo de 2021 estuve y tengo muchas ganas de volver otra vez.

(P): Y es de Granada, concretamente del Polígono Almanjáyar, aunque cuando se dio a conocer en Operación Triunfo comentó que era de Armilla, y en un programa de Jordi Évole dijo que era del Polígono y esto no sentó muy bien en el municipio. ¿Qué le diría a la gente de Armilla que se molestó por esto?

R: Es verdad que incluso nos han dejado de llamar para conciertos por eso. Pero Armilla para mí es muy importante. Mi madre vive en Armilla. De hecho, cuando puse en mi curriculum para Operación Triunfo que vivía en Armilla es porque aunque no viviera ahí, estábamos desde dos años antes viviendo en una casica que todavía estaba en obras y tragamos polvo literal del cemento y de la arena. Armilla para mí es muy importante porque yo iba desde muy chiquitica a comprar materiales con mi padre. Armilla siempre nos ha gustado mucho y era un destino para vivir la familia entera. He vivido en el Polígono Almanjáyar, que yo lo recuerdo con muchísimo cariño, allí está mi infancia, mi guardería y mi colegio, pero Armilla para mí también es muy importante porque era el sueño familiar que teníamos todos para abandonar un piso de protección oficial y poder vivir en un pueblo cálido. Recuerdo con muchísimo amor vivir en el Polígono, pero lógicamente vivíamos ahí porque no teníamos para pagar una vivienda que fuese más cara. Y uno de nuestros sueños familiares era vivir en Armilla y queremos muchísimo a Armilla.

Desde pequeña he paseado por las calles de Armilla, la conozco como si fuera el Polígono y como si fuera el centro de Granada. A mí mi Granada me gusta mucho por todos los lados, por donde la piso. Y tengo la suerte de haber vivido en el Polígono y conocer esa otra parte que la gente no quiere conocer. Mi infancia se fundamenta ahí y mi sueño nace de vivir ahí y de querer ayudar a gente que no tiene dinero, a los gitanillos de mi barrio y a la gente que lo necesita. Mi padre me enseñó que a través de la música podríamos conectar a las personas y ayudar. Y cuando ya cumplo uno de mis sueños, que es ser cantante, en mi mente estaba Armilla y el Polígono. También conllevaba cumplir ese sueño con ese sentimiento de querer ayudar al Polígono y con la idea de vivir en Armilla, que era donde teníamos el sueño de vivir de siempre. Era todo importante, hacerlo como se hizo.

"He vivido en el Polígono, que lo recuerdo con muchísimo cariño, pero Armilla también es muy importante porque el sueño familiar era vivir allí"

(P): Y echando la vista atrás, son ya 21 años de trayectoria musical desde su paso por Operación Triunfo. ¿Qué recuerda con especial cariño de aquella etapa?

R: Con especial cariño lo recuerdo todo. Estaba mi padre en vida y han cambiado muchas cosas. Recuerdo con mucho cariño la ilusión que teníamos toda la familia, unida a la ilusión de un país entero. Yo era más consciente de mi círculo: mi padre, mi madre, mi familia. Tengo 42 años y sigo descubriendo historias increíbles que me cuenta la gente y que yo, por vivir en mi mundo de inocencia, de fantasía y de sueños por cumplir, no pude disfrutar. Ahora a mis 42 años, lo que recuerdo con cariño es aquella Rosa a la que le costaba hablar, con esos 110 kilos encima. Y cuento todo esto porque parece banal, pero es todo lo contrario. De lo que me acuerdo es de lo que yo sentía con esos 110 kilos encima, con mis pensamientos, con mi poco conocimiento de la vida y de lo que me tocaba vivir en ese momento. Guardo con mucho cariño las amistades que hice nuevas dentro de Operación Triunfo. A raíz de ahí, mi vida cambió. Mi última toma de contacto con la normalidad fueron mis compañeros. Guardo con mucho cariño también, ahora que nos falta Alex, el cariño de mis compañeros. Son muchísimas cosas. Hay cosas que son cosas y otras que son sentimientos que guardo y que, aunque sean muy buenos, prefiero vivir en el ahora, en la Rosa López de ahora, con 42 años, con 70 kilos, sin gafas, con los dientes derechos, queriéndose comer el mundo y teniendo la misma ilusión de utilizar su música para ayudar.

(P): ¿Qué ha aprendido en estos 21 años y qué ha cambiado de la Rosa de 20 años que entró en OT a la actual, con 42 años, que sigue manteniendo su esencia?

R: La esencia es lo más importante. Lógicamente, de cara a los demás, la gente ve que he perdido peso o que he cambiado físicamente. Realmente solo ha cambiado una cosa, que es mi forma de ver la vida, mi filosofía de vida, que es diferente a la de hace 21 años. Y mis objetivos son diferentes. Cuando tenía 20 años, el hecho de perder peso era por el qué dirán, la vergüenza, en un mundo en el que todo el mundo opina de ti y te mira. Ese objetivo es muy diferente por el cambio de filosofía. A día de hoy, lo que quiero es sentirme fuerte, ágil, adquirir más conocimiento, leer muchos más libros, no llevar una vida sedentaria, el amor hacia los míos es mucho más fuerte, a pesar de que los veo menos.

"Realmente solo ha cambiado una cosa, que es mi forma de ver la vida"

(P): ¿Qué consejo daría a las personas que están empezando en el mundo de la música?

R: Con mi equipo hemos hecho una empresa para ayudar a la gente que no es conocida, para que no la manipulen ni les digan qué tienen que hacer ni les engañen. Es justo para ayudar a esos chavales. El único consejo que les doy, aunque yo no soy nadie para dar consejos, por mi experiencia, es que no hace falta tener una multinacional detrás y si la tienes, pues mejor, pero que te traten bien. Si no la tienes, no pasa nada. Lo único que sí hay que encontrar es nuestra propia paz interior, no querer que nadie venga a solucionarnos nada y tener muy claro el mundo de la economía y el porqué te dedicas a la música, porque si no sabes por qué, no sabes focalizar y das palos de ciego. La música es un mundo muy duro, como todos los trabajos, y nos dedicaríamos y haríamos esto gratis, pero a veces, incluso gustándote, es muy duro, muy cansado físicamente, psicológicamente y emocionalmente ya ni te cuento. Muy inestable, inesperado, improvisado. Hoy estás aquí y mañana estás allí. Es muy importante que encuentren la paz interior para cantar a gusto. Y en el tema económico, que sepan lo que es una factura, que sean autónomos, que sepan hacer su declaración de la renta, lo que es el IVA, que registren sus canciones en la SGAE, que sepan lo que hay detrás de una discográfica. Y aparte de estudiar música, canto y cuidar la voz y descansar, son otras cosas las que hay que tener en cuenta.

(P): ¿Le queda algún sueño por cumplir en el mundo de la música?

R: Me quedan muchísimos sueños por cumplir, los que tengo en mente y en mi corazón y luego los que van saliendo, que no son pocos. Con la cosa de que vivimos en un mundo tan bonito, te atreves con todo, pero eso sí, tienes que tener mucho cuidado con cada decisión porque, en mi caso, soy muy ambiciosa con los valores y eso, a veces, si ahora mismo no tuviera un buen equipo detrás, sería la ruina para mi familia y mi vida. Soy ambiciosa con los valores y sentimientos y mi trabajo me lo tomo como si no fuese trabajo. Y es algo que me ha costado entender. Eso también sería un consejo para los artistas, que lo consideren también como un trabajo, que tienen que hacer un esfuerzo muy grande y luchar por él en ese aspecto.