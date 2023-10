De nuevo Zaragoza para tratar de cambiar la dinámica

El Covirán Granada buscará este domingo su primera victoria de la temporada ante Casademont Zaragoza. Esta simple frase se ha repetido ya en seis ocasiones con el único cambio del rival a batir. Las semanas pasan y los rojinegros aun no conocen lo que es ganar en esta temporada 23/24 de la ACB, una situación que cada vez parece más cercana por el juego mostrado por el equipo, pero que, cuando se piensa en la presión, se antoja algo más lejana.

Las cinco derrotas consecutivas de los de Pablo Pin pesan demasiado. La desesperanza y la negatividad se han instaurado en torno al club granadino, unas emociones que parecen no llegar a la plantilla según explicó este pasado viernes Pablo Pin. El equipo mantiene el optimismo y se ve capaz de conseguir este domingo ese ansiado triunfo que les libere de toda la presión acumulada. Y es que, si de algo sabe Covirán Granada es de sobreponerse a las malas rachas. Tan solo hay que remontarse al pasado 9 de mayo. Aquel día, los rojinegros contaban con siete derrotas a sus espaldas y en el horizonte tan solo tres encuentros para conseguir la permanencia. La obligación aquel día era vencer, de lo contrario, el regreso a la LEB Oro se haría realidad. El Covirán Granada ganó, contra todo pronóstico para muchos, a un Casademont Zaragoza que, precisamente, regresa este domingo al Palacio de Deportes en una situación similar a la de hace unos meses.

Los de Porfi Fisac volverán a Granada con pretensiones similares a las de la pasada campaña. Los maños necesitan una victoria que los aleje lo máximo posible de la zona baja de la clasificación. Zaragoza llega a esta jornada 6 de la Liga Endesa con un solo triunfo cosechado ante Unicaja y cuatro derrotas ante Real Madrid, Obradoiro, Manresa y Baskonia. Un balance que los lleva a situarse tan solo un puesto por encima de los rojinegros.

En un duelo que será una auténtica batalla para ambos conjuntos, Pablo Pin reafirmó en sus palabras previas al partido que este domingo no se viviría una final. No le falta razón. Pensar en una final en octubre y a falta de disputarse 29 jornadas es precipitado y absurdamente agónico. Si se pierde este domingo, no será el final del camino, aunque si supondrá una piedra más a un mochila que ya cuesta demasiado sostener. Eso sí, si se gana, el Covirán Granada tendrá ese chute de moral que tanto necesita para afrontar un calendario más propenso para el cuadro rojinegro. En el horizonte se atisban Manresa, Real Madrid, Gran Canaria y Andorra, un serial de encuentros de lo que, como mínimo, dos pueden ganarse con bastante probabilidad. Pero todo pasará por vencer este domingo.

Para acabar con la mala racha inicial, el Covirán Granada deberá volver a luchar por alcanzar esa máxima concentración durante los 40 minutos de partido que lo lleve a minimizar al máximo los posible errores. Los de Pablo Pin han logrado en las últimas semanas ir mejorando poco a poco su solidez defensiva tal y como se pudo comprobar en el duelo ante Bilbao Basket, pero aun falta un último paso. El triunfo pasará por creerse que son capaces de dominar y ganar. En el momento que muestren un mínimo signo de debilidad mental, Zaragoza no dudará en golpear duramente y dejar a los granadinos sin opciones en pocos minutos.

Para este encuentro, Pablo Pin contará con todos sus jugadores, incluido un Evaldas Kairys que ha sufrido unas molestias musculares durante la semana que lo han tenido apartado de los entrenamientos, pero podrá jugar ante Zaragoza. También estará un Yiftach Ziv que sigue atravesando un mal momento a nivel personal por la guerra en su país, una preocupación que lo lleva a no estar totalmente centrado en el baloncesto y ha sufrir varios altibajos durante entrenamientos y partidos. La cantidad de minutos que juegue el israelí será una de las grandes incógnitas de este domingo.

Sobre Casademont Zaragoza, los maños promedian 33’7% de acierto en el tiro exterior, un 55’6% en el lanzamiento de dos y un 75’5% desde la línea de personal. A nivel defensivo, los de Porfi Fisac capturan una media de 31 balones por encuentro, 22’6 defensivos y 8’4 ofensivos. Además, ejecutan una media de 15’6 asistencias por partido y pierden 15’8 balones de media. Sus jugadores destacados son Mark Smith con 16 puntos y 2’5 rebotes por encuentro; Santiago Yusta con una media de 13’4 puntos, 3 rebotes y un 58% de acierto en el tiro de dos y Jahlil Okafor con 10’8 puntos por encuentro.