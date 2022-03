El PP respalda a más de 12 colectivos vecinales que reclaman medidas de seguridad ante el ocio nocturno

El grupo municipal popular muestra su total apoyo a más de 12 colectivos vecinales que presentan un decálogo de 15 puntos, con el que le reclaman al equipo de gobierno socialista en el Ayuntamiento de Granada medidas para combatir la inseguridad, el ruido y la suciedad producidos por el ocio nocturno. Así lo ha manifestado en una rueda de prensa conjunta con el Comité de Afectados por el Ruido en Granada el portavoz del grupo del PP, César Díaz, quien ha subrayado el respaldo popular a las plataformas vecinales de una docena de barrios de la ciudad que unen sus fuerzas para protestar por el “clima de inseguridad y el deterioro de la convivencia que se está viviendo cada día en Granada, en especial, de miércoles a domingo”.

César Díaz ha mostrado su preocupación al observar “con impotencia" lo que "sin duda va en aumento" y que con la llegada del buen tiempo "se agravará", por lo que también ha expresado su apoyo a estas plataformas y a los vecinos que “sufren cada día esta situación de degradación que se vive en determinadas zonas de la ciudad, sobre todo a partir de algunas horas en concreto", donde pueden afirmar "que es incluso peligroso pasear”.

El portavoz popular ha denunciado que hace unos meses, concretamente el 29 de octubre del año pasado, se aprobó una moción por unanimidad que reclamaba la elaboración y actualización de un mapa de ruidos y la declaración de zona saturada acústicamente en “áreas especialmente congestionadas por establecimientos de hostelería, terrazas y locales de ocio nocturno” y ha añadido que “nada se ha hecho al respecto desde aquel momento y la desesperación de los vecinos ya ha llegado a su límite”.

Como señal del respaldo, desde el grupo municipal popular van a trasladar a cada Junta Municipal de Distrito "el documento de medidas para combatir la inseguridad, el ruido y los botellones que trasladan los vecinos" y, en particular, solicitarán en su nombre "la incorporación de un vecino en representación de esta plataforma de afectados por la contaminación acústica derivada del ocio nocturno y, de acuerdo con lo establecido en la Ordenanza de Ocupación de la Vía Pública (OVP) con terrazas estructuras auxiliares, en la comisión correspondiente”.

Además, Díaz va a solicitar amparo al Defensor del Ciudadano ante la “inacción del equipo de gobierno municipal socialista”, puesto que la “Policía Local es la misma, pero no la Jefatura ni las órdenes que a este respecto se dictan”.

Respecto a planes de seguridad anunciados previamente por el equipo de gobierno municipal del PSOE, cuyo desarrollo ha caído en el olvido, César Díaz se ha cuestionado: “¿Se acuerdan de aquel mapa de zonas en las que es habitual la celebración de botellones, elaborado a partir de las llamadas y denuncias ciudadanas al 092? ¿Se acuerdan de aquel modelo preventivo que se ofrecía para anticiparse y evitar la concentración de personas, de consumo de alcohol y de botellón en determinadas zonas?”

En este sentido, el edil popular ha reseñado que lo que les trasladan los vecinos es "que la situación ha empeorado de forma significativa” y ha destacado que “desde que se produjo la sentencia que exigía un complejo proceso de medición y condiciones, no se ha emitido ni una sola sanción al respecto ni se ha formado a la plantilla de la Policía Local en el uso y manejo de sonómetros”.

"Por este motivo, exigimos la convocatoria de la Junta Local de Seguridad, el alcalde no puede estar ni un minuto más amparando a la subdelegada del Gobierno para evitar reconocer un grave problema de deterioro de la convivencia y de inseguridad”, ha apostillado Díaz.

El portavoz popular ha reprochado que no pueden "seguir negando esta realidad, amparándose en dudosas estadísticas". "Las plataformas han presentado miles de escritos y el Ayuntamiento y el alcalde socialista de la ciudad no pueden seguir mirando para otro lado, con mesas, cumbres y demás ocurrencias, pero sin atender lo que más preocupa a los ciudadanos, que es la seguridad, su descanso o la limpieza de sus calles, como hace unas semanas denunciaban también los vecinos y comerciantes”, ha indicado.

Además, César Díaz ha hecho balance de las incidencias se seguridad producidas el pasado fin de semana, para lo que ha criticado que ahora para tomar copas parece que llevan "como herramienta de distracción palos o bates de baseball". "Cada fin de semana raro es el día que no hay una batalla campal con palos o bates”, ha dicho, y también ha agregado que “no es normal que en este último fin de semana haya habido dos trifulcas multitudinarias en Camino de Purchil y plaza Gerardo Cuerva y el domingo en la plaza Poeta Gracián, con

Por otra parte, el abogado del Comité de Afectados por el Ruido en Granada, Adrián Cuesta, ha indicado que demandan a la administración local "una serie de puntos" y creen que "como mínimo, podría hacerse algo”. "Tenemos un problema que es el ruido, pero que, a su vez, genera inseguridad y suciedad”, ha señalado. Sin embargo, el letrado no culpa a la hostelería: "Deberíamos intentar aunar esfuerzos entre hostelería y vecinos para conseguir conciliar ocio y descanso”.

Como causante de esta situación, Cuesta ha señalado que la norma es "lo suficientemente clara como para garantizar la convivencia entre todos, pero el problema es que la norma no se aplica y en este Ayuntamiento los dirigentes actuales han acuñado la frase de que hay ordenanzas que ya no se aplican”. El abogado del Comité ha afeado que esa es la respuesta que le han dicho "por parte de la concejal de Movilidad y del concejal de Mantenimiento". "Cuando hemos pedido que se apliquen ordenanzas, que no nos consta que no estén en vigor, se nos ha ridiculizado al decirnos que eso ya no se aplica”, ha añadido.

Según Adrián Cuesta, “la nueva corporación llevaba un mes desde su toma de posesión y la zona de Ganivet dejó de ser zona de actuación prioritaria para la Policía Local y no sabemos porque no se nos da respuesta, aunque la policía sigue teniendo los mismos efectivos y pagando las mismas horas extras”. Sin embargo, Cuesta ha puesto en valor que lograron que la administración anterior del Ayuntamiento "realizara labores policiales de presencia más continuada en Ganivet y aledaños y que se hicieran controles de alcoholemia y de drogas, que dieron resultados alarmantes”.

Además, la portavoz de la plataforma del ruido en Granada, Mar Meseguer, ha aportado que todos son "iguales" y que este Ayuntamiento tiene que considerarlos así. "Aquí no hablamos de partidos, sino de un problema que tenemos todos los vecinos de Granada, que no podemos vivir, que están destrozando la ciudad y se está consistiendo. Todos tenemos unos derechos y queremos que en todas las zonas se respeten y si no se va a cumplir como político, por favor, déjelo”, ha finalizado.