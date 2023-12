El PP lamenta que Raquel Ruz "mienta a los granadinos al decir que se les va a subir el IBI"

La concejal de Economía del Ayuntamiento de Granada, Rosario Pallarés, lamenta que la edil socialista Raquel Ruz "quiera enredar a los granadinos y les mienta, intentando convencerles de que va a subir el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), cuando esto es totalmente falso". Según Rosario Pallarés, “la señora Ruz no sabe lo que dice, ya que, o bien no se ha leído el presupuesto o no conoce las Ordenanzas Fiscales que ha aprobado este Ayuntamiento, en las que claramente no se sube ni un céntimo el IBI a los granadinos y lo van a comprobar a lo largo del 2024”.

Pallarés ha recordado que solo se ha modificado "el uso diferencial del IBI para locales comerciales y de oficinas lo que nunca afecta al uso residencia y, además, es que se ha bajado en el caso de los comercios del 1% al 0,9%". Así, la concejal de Economía ha subrayado que “la señora Ruz no sabe lo que dice, toda vez que las ordenanzas fiscales ya están aprobadas y lo que sí recoge el presupuesto es una recaudación más eficiente del IBI, es decir, que paguen todos los granadinos su IBI correspondiente, pero sin que se suba un solo euro”.

Al contrario, Rosario Pallarés ha destacado que lo que sí se han encontrado es "una recaudación muy deficiente del IBI por parte del anterior equipo de gobierno, que se va a mejorar y a gestionar adecuadamente, para recaudar más sin que se suba un céntimo a los granadinos, como se comprometió la alcaldesa Marifrán Carazo".

Pallarés ha afeado que Ruz "siga poniendo palos en las ruedas". "Debería conocer la situación tan crítica que hemos heredado, con un agujero de más de 20 millones, un Ayuntamiento intervenido por su mala gestión, teniendo que dejar un superávit de 6,3 millones y todo esto provocado por la gestión nula del señor Cuenca y de ella misma”, ha señalado.

Además, la concejal de Economía ha subrayado que tienen un presupuesto de ingresos "que todavía no está completo", puesto que faltan "las liquidaciones finales de las transferencias del Estado que no se han podido consignar y que permitirán reprogramar algunas partidas de gastos".

Por último, Rosario Pallarés ha incidido en "la situación critica heredada" en la que el gobierno ha tenido que hacer "un presupuesto de transición para el 2024". "En 2025, gracias a la gestión de este equipo de gobierno y de su alcaldesa Marifrán, será un presupuesto adecuado a las necesidades de los granadinos. En cualquier caso, este presupuesto es realista y va a permitir mejorar los servicios públicos de los granadinos", ha añadido.