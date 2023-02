El PP achaca a la gestión del Ayuntamiento que el concurso para las VPO de Santa Adela haya quedado desierto

El PP en el Ayuntamiento de Granada ha achacado a la "nefasta manera de gobernar del PSOE" en el Consistorio de la capital y "otra nueva negligencia en el área de Urbanismo y de Contratación" que el concurso para la construcción de la nueva fase de Santa Adela, que consta de 122 viviendas de VPO por valor de casi 12,3 millones de euros, haya quedado desierto.

Esto se produce, según ha indicado también el PP en una nota de prensa, después de "haber perdido el pasado mes de noviembre una subvención de fondos europeos para la rehabilitación de la misma barriada de casi 15 millones".

Esto hace plantearse a los populares "si existe algún interés oculto" del alcalde de la ciudad, Francisco Cuenca, "para dar de lado a los vecinos del Zaidín, porque no es normal tanto error sobre la misma zona".

El portavoz municipal del PP, Luis González, ha señalado su preocupación por la "falta de eficacia en la gestión del gobierno socialista del Paco Cuenca, que tira por tierra el esfuerzo tan importante que están desarrollando las administraciones y acaba con las esperanzas de tantos vecinos del Zaidín que llevan muchos años esperando obtener una vivienda digna".

Luis González ha denunciado "un error grave de gestión, con negligencias a la hora de elaborar unos pliegos de contratación de obras", porque el Ayuntamiento de Granada "no ha actualizado las bases de precios con las que licita y no ha tenido en cuenta la subida en los costes de los últimos años, con lo que los precios no son los actuales de mercado".

Además, el equipo de gobierno socialista "no ha contemplado en los pliegos el Decreto de Revisión de precios del Estado fijados según el Real Decreto Ley 3/2022, de 1 de marzo, y el Decreto Ley 4/2022, de 12 de abril, de la Junta de Andalucía, lo que genera gran incertidumbre e inseguridad jurídica en las empresas constructoras".

Según el edil del PP, "esto implica un retraso en la adjudicación de la obra, porque va a haber que hacer nuevos pliegos y va a volver a pedir al sector privado, al que tanto critica el Gobierno socialista de Pedro Sánchez, que venga a Granada para llevar a cabo esta construcción".

A esto hay que sumarle que, de acuerdo con el convenio firmado, las obras tendrían que iniciarse como mucho el 22 de marzo de 2023, pero ahora el Ayuntamiento tendrá que "emprender un nuevo trámite administrativo y solicitarle a la Junta de Andalucía una prórroga en la adjudicación de las obras, hasta que se resuelva el nuevo contrato".

Así las cosas, Luis González ha expuesto que "la construcción de esta nueva fase de Santa Adela se tendrá que retrasar como mínimo varios meses, hasta que salga nueva licitación, con el perjuicio que eso supone para los ciudadanos".

"Estamos hablando de personas que están esperando la rehabilitación de su zona y que van a tener que esperar por culpa de la falta de gestión y de los errores de administración del gobierno del PSOE de Paco Cuenca en Granada, y van a ver como sus esperanzas de ir a una vivienda más digna se retrasa durante varios meses por la desidia socialista".

Es, ha recalcado el PP, "un nuevo retraso e incumplimiento de un compromiso del equipo de gobierno socialista de Granada, que evidencia, una vez más, que Paco Cuenca, o mejor dicho, Opaco Cuenca y su equipo de gobierno están pensando no tanto en los ciudadanos y en la gestión, sino en cómo seguir en el poder y en el gobierno a base de políticas de comunicación y de vender acciones que no se corresponden con lo que realmente necesitan los vecinos".