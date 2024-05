Pillados 'in fraganti' intentando robar en una vivienda de La Herradura

La Guardia Civil y la Policía Local de Almuñécar sorprendieron in fraganti a dos individuos intentando robar en el interior de una vivienda en La Herradura.

El intento de robo se produjo sobre las 20:45 horas del pasado día 14 de mayo. Dos individuos de 58 y de 46 años de edad respectivamente, primero cortaron el candado del cerrojo de la puerta de entrada a la vivienda, y forzaron después esta misma puerta y una ventana que da acceso a uno de los dormitorios, tras lo cual saltó la alarma antirrobo.

Tras ser alertados por la central de alarmas, inmediatamente acudieron a dicho domicilio una patrulla de la Guardia Civil y una patrulla de la Policía Local de Almuñécar. Cuando llegaron los agentes se encontraron a estos dos individuos en el porche de la vivienda y lejos de asustarse e intentar huir, fueron osados y les dijeron que la vivienda era suya.

Los agentes no se creyeron esta explicación y con sus pesquisas consiguieron no solo averiguar quién era el legítimo propietario, un vecino de Baeza (Jaén), sino que también consiguieron hablar con él y supieron que la vivienda no estaba ni siquiera en alquiler.

Ambos individuos fueron detenidos como presuntos autores de un delito de robo en grado de tentativa.