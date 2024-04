Piden la dimisión del alcalde de Cogollos de Guadix al ser citado como investigado por delito electoral

Ciudadanos (CS) ha pedido este jueves la dimisión del alcalde de Cogollos de Guadix y diputado provincial de Asistencia a Municipios y Emergencias en Granada, Eduardo Martos, del PP, citado a declarar como investigado por un supuesto delito de fraude electoral que denunció la formación naranja en este municipio, que tiene unos 650 habitantes.

Así lo ha indicado en una nota de prensa la formación naranja tras una comparecencia informativa con la presidenta de la gestora de CS Andalucía, María Jesús Palacios, ante la Diputación de Granada, en la que ha destacado que fue este partido el que, tras los comicios municipales del pasado mayo, presentó, ante la Junta Electoral, una denuncia por supuesto fraude electoral en Cogollos de Guadix, donde tiene un edil en la oposición.

Según los datos facilitados por CS, "el elevado porcentaje de papeletas depositadas por correo (17%) en una localidad de menos de 1.000 habitantes, más de 25 empadronamientos sospechosos", junto con la supuesta suplantación de la identidad de una vecina del municipio, que, cuando fue a votar, descubrió que "alguien había votado por ella por correo utilizando su identidad", provocaron "indicios razonables de fraude electoral", lo que derivó en la apertura de una investigación por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Guadix.

Este juzgado, que centraba también las diligencias que abría en 30 empadronamientos supuestamente irregulares, ha acordado, en una providencia de 15 de abril consultada por Europa Press, tomar declaración en calidad de investigados, a petición de CS, a Martos, que gobierna con mayoría absoluta en Cogollos de Guadix, y a una mujer que había sido contratada para la ayuda a domicilio en el municipio granadino.

En palabras de la presidenta de la gestora de CS Andalucía, María Jesús Palacios, "siempre hemos tenido tolerancia cero contra la corrupción" y ha añadido que su formación seguirá denunciando "de manera implacable, todos los supuestos casos de fraude que puedan darse en Andalucía".

Para Palacios, "Andalucía no puede estar continuamente a la vanguardia de la corrupción". Según la presidenta de la gestora de Ciudadanos en la comunidad andaluza "no es más importante una corrupción u otra por razones económicas, o si es a nivel nacional o municipal, siempre vigilaremos para que estos casos de corrupción no se perpetúen".

"Basta ya de que partidos como PP y PSOE utilicen las instituciones públicas para favorecer sus propios intereses, basta ya de que intenten liquidar a otras fuerzas políticas para mantener el bipartidismo, basta de corrupción", ha indicado Palacios en una comparecencia en la que ha estado acompañada, entre otros, por el coordinador de CS en Granada, Francisco José Martín, y el portavoz de la formación en Cogollos de Guadix, Aurelio Peralta.

Martín ha exigido "la dimisión del alcalde Cogollos de Guadix como primer edil y de su cargo de diputado provincial de Asistencia a Municipios y Emergencias", ante su "incapacidad para respetar los principios básicos de una democracia".

En la providencia del juzgado el pasado 15 de abril, se acuerda remitir oficio a la Guardia Civil para que investigue e informe sobre la relación de las personas empadronadas en domicilios de Cogollos de Guadix que no residen en dicha localidad, según el informe que emitía la Benemérita al respecto el pasado octubre, para que compruebe "la relación de los mismos así como de los propietarios de las viviendas" con el PP, con el Ayuntamiento o con el alcalde.

El PSOE ve "indicios" de que la actuación de Martos (PP) en Cogollos de Guadix "puede rayar la ilegalidad"

El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Cogollos de Guadix, Modesto Lozano, ha considerado que la citación por el juez a declarar como investigado al alcalde de este municipio de Granada, Eduardo Martos, del PP, "demuestra que hay indicios para pensar que ha actuado de una forma que puede rayar la ilegalidad y además evidencia que tiene una manera de administrar el pueblo de una forma caciquil".

"No hace nunca caso a ninguna de las recomendaciones que le pueda hacer la oposición y siempre hace las cosas a su manera, sin contar con nadie y con una falta de transparencia absoluta y una actitud inadmisible", ha subrayado Lozano, junto al concejal socialista Miguel Gámez, en una nota de prensa.

El edil socialista, que ha subrayado la "total falta de respeto" también a los vecinos del municipio, de unos 650 habitantes, ha indicado que, "si se llevan a cabo las investigaciones y se confirman algunos de los supuestos, debería de dimitir". Por su parte, el diputado provincial y secretario de la comarca de Guadix del PSOE, Manuel Martínez, junto al también diputado Juan Francisco Torregrosa, ha lamentado la polémica y las dudas que envuelven permanentemente la gestión municipal del alcalde, que es diputado de Asistencia a Municipios y Emergencias, Eduardo Martos.

Es una cuestión que, sumada a la decisión del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Guadix de citarlo por un supuesto delito electoral, "evidencia las sospechas y la falta de transparencia sobre su proceder en el municipio, en este caso, en las pasadas elecciones municipales". Por ello, ha pedido al presidente del PP de Granada y su vez máximo representante de la Diputación, Francis Rodríguez, que tome cartas en el asunto y un pronunciamiento público sobre las acusaciones de un posible delito electoral que recae sobre Martos. "Rodríguez debería desvincularse de esta supuesta forma de proceder del alcalde y diputado provincial porque todo apunta a que lo sucedido es grave y daña no solo la imagen de Cogollos sino la de la toda institución provincial", ha expuesto.