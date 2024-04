La Alquería de la Vega celebra sus segundas jornadas de sidrería vasca

La Alquería de la Vega celebra los próximos 24, 25 y 26 de abril sus segundas jornadas gastronómicas, una cita obligada para los amantes de la buena mesa y que espera ser un gran éxito al igual que su edición anterior. Con un formato distinto al de la mayoría de estos eventos, la sidra vasca tomará todo el protagonismo. De la mano del restaurante La Alquería de la Vega, ubicado en pleno corazón de la Vega en Churriana, la Bodega Aburuza viaja hasta la provincia para traer la mejor sidra y un maridaje exquisito con el menú típico de sidrería.

Miguel Ángel Ibáñez, director general del Grupo Ibagar explica que lo importante de estas segundas Jornadas de Sidrería Vasca no será el menú, sino la bebida. "Los clientes podrán degustar la mejor sidra que elabora esta bodega, una bebida que cuenta con denominación de origen y que son muy conocidas en el norte del país".

A la mejor sidra del País Vasco se le unirá un menú de excepción. Los comensales comenzarán degustando un aperitivo compuesto por chistorra a la sidra para, posteriormente pasar a varios platos que harán disfrutar al paladar con una mezcla de sabores única. El menú contará con con tortilla de bacalao; tacos de bacalao frito con pimientos verdes; txuleta a la parrilla con patatas y ensalada; queso Idiazabal con dulce de manzana y nueces; tejas y cigarrillos de Tolosa.

Como no puede ser de otra forma, el plato fuerte de las jornadas será la Sidra Aburuza. Los comensales dispondrán, además, de dos consumiciones a elegir entre Cerveza Alhambra, vino tinto Arcum D.O de Ribera del Duero y vino blanco Pandora D.O. Rueda. Para aquellos que estén interesados en asistir a las jornadas de Sidrería Vasca, el precio por comensal será de 45 euros y podrá realizar su reserva en los números 958 579 870 y 621 293 735.