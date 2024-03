Personas con comportamientos tóxicos que nos lesionan emocionalmente y afectan a la salud

Vivimos en tiempos con un grado alto de toxicidad. La toxicidad puede hacer perder de vista la percepción que uno tiene de la realidad y de sí mismo, o bien llegar a fatigar de tal modo que dejemos de velar por nuestros intereses y necesidades.

Las personas con comportamientos tóxicos no solo lesionan a los demás emocionalmente, también son una amenaza para la salud. Asimismo, algo que se ve con frecuencia es el hecho de que cuando el comportamiento tóxico se arraiga en un entorno, la mayoría de sus miembros acaban aplicando conductas dañinas.

Las personas con comportamientos tóxicos comparten toda una serie de habilidades y modos de hacer y actuar, pero no por ello tienen por qué resultar tóxicas para todo el mundo. Desde el momento en que frenamos a aquella persona, ya pierde toxicidad. Hay diversas clases de personas tóxicas de las que es importante escapar, ya que pueden absorber tu energía y dejarte bajo mínimos.

Así encontramos a:

•Aquellas personas (cotillas) obsesionadas con conocer la vida privada de los demás.

•Aquellas personas que siempre están a la defensiva y se niegan en rotundo a asumir la responsabilidad de sus malas decisiones y que contagian el drama y agotan la energía ajena.

•Las que se comportan como narcisistas conversacionales, personas que hablan mucho y constantemente de sí mismas, pero que no muestran ningún interés en escuchar y aprender de los demás o saber cuál es su estado de ánimo.

•Las que hacen de vampiros emocionales, que se caracterizan por el pesimismo y la cosmovisión negativa. Tras la interacción con ellos, el resto de interlocutores se sienten fatigados, apáticos y agotados.

•Las que se inventan personajes, cuya verdadera personalidad no coincide con la depurada imagen exterior que ofrecen. Estas personas actúan como espejos que reflejan la luz de los demás.

•Los “que todo lo saben” o personas que, en lugar de escuchar y dar voz a otras, se creen poseedoras de la verdad absoluta y quieren asesorar constantemente e imponer su visión sobre el mundo.

•Las personas que se comportan como envidiosas o gente tóxica que necesita minimizar las fortalezas y logros ajenos para sentirse mejor, no saben apreciar el trabajo duro ni son capaces de alegrarse por otros. Habitualmente desean y envidian toda clase de atributos positivos en los demás.

•Las que actúan como condescendientes y minimizadores de problemas, que siempre recuerdan a los demás que están siendo excesivamente sensibles o preocupados y les insta a “tranquilizarse“. Suelen tenerse a sí mismos por adultos racionales, infantilizan los sentimientos ajenos y no ayudan, menospreciando los problemas y mostrando total indolencia e indiferencia ante las otras personas.

La forma en la que podemos manejar a las personas con comportamientos tóxicos dice mucho de nuestras habilidades. No nos dejemos avasallar, sepamos poner límites y seamos conscientes del impacto que esas dinámicas desgastantes tienen en la propia salud. Así, uno de los mejores regalos que podemos hacernos es aprender a neutralizar y gestionar todas las estrategias que aplica este tipo de perfil.

Por todo ello, una de las cuestiones a tener en cuenta es utilizar las palabras de forma adecuada para que no nos ganen. Ante ello, es fundamental no utilizar PALABRAS en formato de virus y/o bacterias que nos hacen daño.

Virus del tipo: acusaciones, amenazas y exigencias.

Bacterias como juicios, menosprecios, ironía, etiquetas y generalizaciones.

Ante ello, hay que saber utilizar antivirus y antibióticos del tipo:

Utilizar el condicional

Hablar en positivo

Usar el me parece que, creo que, en mi opinión,...

Utilizar: Me gustaría o no me gustaría

Explicar el por qué o el para qué de las cosas

Al mismo tiempo, es importante saber utilizar palabras mágicas como fácil, útil, nuevo, solución, salud y evitar palabras trágicas (obligación, difícil, lejano...).

Y la utilización de estas palabras trágicas o de virus y bacterias y por tanto de comportamientos tóxicos abundan en el trabajo, sobre todo en aquellos entornos laborales donde la desconfianza, la competición, las envidias, la frustración y esos daños personales que atentan a todo el bienestar de la organización están muy activos. También aparecen estos comportamientos en el ámbito familiar.

La forma en que manejamos adecuadamente a las personas con comportamientos tóxicos responde a una serie de factores:

El primero es la asunción simple y evidente de que todo comportamiento tóxico carece de lógica.

En segundo lugar, la exposición continua a esta serie de dinámicas afecta a nuestra salud cerebral. Experimentamos mayor estrés, ansiedad, agotamiento y problemas para concentrarnos y pensar con claridad. Cuando en nuestro entorno habita una persona tóxica vivimos en constante amenaza. Ante ello, es más importante buscar soluciones que centrarse en el comportamiento tóxico. En cuanto algo les inquieta o les molesta reaccionan al instante.

Hay que poner límites, barreras de protección. Para ello hay que dejarle claro a la persona en cuestión que sus actos tienen consecuencias. Que no todo es permisible, que ciertas conductas duelen y crean malos entornos. Debemos dejarles claro de forma temprana cuáles son nuestras líneas rojas, esas que no vamos a permitir que sobrepasen.

Y en ese entorno, los 7 consejos que pueden ayudarnos para que sepamos qué debemos hacer si tenemos a nuestro lado a una persona con comportamiento tóxico:

1. Tomar distancia y huir de esas personas.

2. Establecer límites

3. Buscar una solución

4. Demostrarle que el problema es suyo, no nuestro

5. Respirar

6. Usar técnicas que nos ayuden a relajarnos

7. Observar nuestros pensamientos para no caer en un entorno tóxico

Y todo ello, teniendo en cuenta que cada persona es diferente, así que la única forma universal que hay de ayudar es escuchar. Y escuchar ayuda a saber que la felicidad “es” el camino. ¡la felicidad es un trayecto, no un destino! Intentarlo es la clave porque las personas con comportamientos tóxicos no pueden ganar.