Este viernes, la Alhambra ha sido el escenario de protesta e indignación de Comisiones Obreras (CCOO), cuyas integrantes se han manifestado a raíz del bloqueo al convenio de limpieza que diversas empresas ejercen sobre estas trabajadoras, empresas que el monumento nazarí tiene contratadas para desempeñar dichas labores de mantenimiento de la limpieza del patrimonio.

María Angustias Díaz Gómez, secretaria general de CCOO del Hábitat, habla por todas estas trabajadoras y traslada su enfado e indignación ante la situación: "Estamos aquí, en la Alhambra, para manifestarnos en contra de la empresas adjudicataria que tiene, que no cumple con el convenio porque no le está pagando el SMI a las trabajadoras y trabajadores, que nos tiene bloqueado el convenio".

Piden a las administraciones que "no sean cómplices" y que "se hagan cargo de esto, que no liciten, que las sancionen y que no tengan este tipo de empresas con dinero público". Apunta que esta situación se ha prolongado durante todo el 2024 y la única respuesta recibida desde la patronal es que no les van a subir el convenio. "Lo único que pedimos es el SMI para este año, y además nos dice que no nos sube en el 2025 si hay una reducción de la jornada, nos está coaccionando", señala.

Los trabajadores afectados están repartidos por toda la provincia, un sector altamente feminizado y vulnerable, contratadas, como dice María Angustias Díaz, con una "jornada parcial en la que están todos los días trabajando para 500 euros, sin poder subsistir". Recalca que "es una vergüenza" lo que está pasando con este sector. "Hemos demostrado que somos esenciales e imprescindibles en época de pandemia", señala. Si esta manifestación no da frutos, se verán obligadas a convocar una huelga, aunque María Angustias Díaz recalca que "es una vergüenza que estas mujeres tengan que pedir una huelga que les cueste el dinero de sus bolsillos cuando no llegan ni siquiera al SMI".

La empresa que CCOO denuncia es Clece -mayoritaria de la patronal-, que se niega a aprobar la subida para que alcancen sueldo mínimo interprofesional, pidiendo que no se contraten empresas que no respeten esos derechos en las contrataciones hechas con dinero público. Además, denuncian que la empresa quiere usar a sus trabajadores y sindicatos como la UGT para que pidan "un aumento de los presupuestos de la licitación del Ayuntamiento de Granada, sabiendo que ese dinero solamente va a beneficiar a la empresa y no a las trabajadoras y trabajadores".

María Angustias Díaz finaliza lanzando unas preguntas al aire, preguntas que no ven respuesta, pero que espera que hagan reflexionar tanto a empresas como demás ciudadanos que pueden verse en esta situación: "¿Cómo están tratando a nuestra gente? ¿Cómo están tratando a este sector?"