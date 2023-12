Pere Tomàs: "Hemos demostrado el equipo que queremos ser, ahora toca seguir trabajando"

Pere Tomàs es de esos jugadores que transmite tranquilidad y seguridad en cada palabra que pronuncia. Su experiencia en la ACB está más que constatada, es por ello que ve con calma el camino que el Covirán Granada está realizando esta temporada, consciente de que aun queda mucho por pelear, pero con la pequeña ilusión de que a final de temporada se pueda hablar de otros objetivos más allá de la salvación. El alero de Llucmajor analiza la última victoria de los rojinegros, las sensaciones e imagen que el equipo muestra actualmente, destacando la perseverancia de la plantilla para llegar a conseguir dos triunfos consecutivos y su rol en esta campaña, así como la situación de Yiftach Ziv y el próximo partido ante el Barcelona en el Palau.

Pregunta: ¿Qué tal está y cómo ve al equipo tras dos victorias consecutivas?

Respuesta: Después de victoria siempre se está mejor. El equipo desde el inicio de temporada está haciendo muy bien trabajo. Nos costó sacar la primera victoria, tuvimos mala suerte en momentos puntuales de no sacar alguna victoria más, pero creo que la constancia de seguir trabajando igual y seguir creyendo en lo que estábamos haciendo nos ha dado estas dos victorias, pero hay que seguir trabajando

P: A nivel sensaciones, más que balance, ¿Con qué inicio de temporada se queda, con el del pasado año o con este?

R: Lo mejor es empezar ganando. Por gracia o por desgracia cuentan los resultados. El inicio del año pasado nos hizo ver las cosas de otra forma. Este año, la constancia, el seguir creyendo y trabajando sí nos está dando ya sus frutos. El objetivo sigue siendo el mismo, mantener la categoría y hay que ir a por ello.

P: El partido ante Monbus Obradoiro es considerado como la mejor actuación del equipo lejos del Palacio. ¿Lo vivieron así?

R: Está claro que será de los mejores que hemos jugado. Tanto el año pasado como este hemos tenido partidos muy bueno, pero quizás es el que hemos controlado más tiempo el juego, siendo sólidos los 40 minutos. Esto reafirma que estamos haciendo las cosas bien, pero no podemos relajarnos. Hay que sacar mas victorias.

P: Recuerda en gran medida al partido de Murcia de la pasada temporada

R: Has puesto un buen ejemplo, ese fue uno muy serio fuera de casa, pero en esta liga fuera de casa tienes que hacer partidos muy muy serios para poder ganar, por eso es tan difícil.

P: ¿La imagen vista en el Fontes do Sar es la versión real del equipo?

R: Demostramos el equipo que queremos ser. Es muy difícil mantener esta línea durante toda la temporada, pero hemos demostrado que somos capaces de hacerlo. Me reitero, lo que le doy mérito ers a la constancias, después del inicio tan difícil que hemos tenido, el poder seguir creyendo en nosotros y poder seguir trabajando.

P: ¿Con qué mentalidad se va al Palau? ¿Se busca solo seguir mejorando o se piensa claramente en dar la sorpresa?

R: Todo el mundo sabe que jugar contra el Barcelona es muy difícil, pero nosotros siempre queremos ganar. La idea tiene que ser ir a competir, cuando se compite siempre se tiene una opción de ganar. Todo el mundo está muy motivado para este partido

P: ¿En qué tiene que mejorar el equipo aun?

R: Todos sabemos ya cual es nuestro rol, pero hay que seguir mejorando en todo. En defensa, en rebote, en hacer los sitemas perfectos, reducir errores. Esta liga te exige mejorar constantemente, si te paras los demas equipos te pasan por encima. Seguir mejorando es la clave.

P: A nivel individual, ¿está contento con su papel este año y con la versión que está dando?

R: Estoy muy contento y muy cómodo. Ya conozco a Pablo y desde el inicio me habla claro de lo que quiere de mi. En toda mi carrera no he destacado en meter muchos puntos, he sido siempre un jugador de un rol más defensivo. Me siento contento cuando el equipo juega bien y cumple los objetivos. Si hago mi rol bien es que estoy ayudando al equipo. Aun así tengo que mejorar en todos los aspectos como todos.

P: Pablo Pin apuesta más por usted, eso sin duda

R: Tampoco miro mucho las estadísticas del año pasado a este. Si que he salido más veces de titular este año, pero siempre intento dar el máximo y ayudar todo lo posible al equipo. Noto esa confianza por parte de Pablo y el cuerpo técnico y de mis compañeros. Desde que estoy en Granada me siento muy cómodo y contento.

P: Como veterano del equipo, ¿Cómo ayudó a la plantilla en este inicio de temporada tan complicado que le ha tocado vivir a Covirán Granada?

R: Soy un jugador que me gusta hablar poco. Me gusta más intentar dar ejemplo. Pase lo que pase, venir aquí, dar el 100% y entrenar. Tanto en la victoria como en la derrota. Me gusta dar mi 100% y que eso sea un ejemplo para todos. A los nuevos trato de ayudarlos en contarle cosas sobre el rival. Somos una plantilla muy experimentada y los nuevos también tienen una trayectoria, así que ha sido todo más fácil.

P: Cuando se lesionó Kairys recordó, en parte, al momento en el que se lesionó Felicio el tobillo a falta de pocas jornadas para acabar la temporada. Fue como un golpe más de mala suerte. ¿Lo vivisteis igual esta vez?

R: Parece que cuando las cosas van mal, parece que no pueden ir pero, pero sí. Pensamos que era una lesión seria, pero al final quedó en menos. Kairys es un jugador importante que te da esos minutos de seguir manteniendo el nivel cuando Felicio no está. Verlo de nuevo en pista a los días fue raro, pero fue un plus de energía porque vimos que, al final, no teníamos tanta mala suerte.

P: ¿Cómo es vuestra relación con Yiftach Ziv y cómo estáis viviendo esta situación?

R: En el mundo del deporte he visto varias situaciones así. No es agradable para nadie. Ziv es un compañero que se adaptó muy rápido, se ha intentado integrar y es muy extrovertido. Está pasando por esta situación deportivamente, pero él es un profesional, viene aquí y nos ayuda a entrenar. Nosotros con él estamos como siempre. Lo que está pasando entre él y el club tampoco lo sé. Espero que lleguen a un acuerdo tanto para su bien como para el club.

P: Por último, un deseo o sueño para esta temporada

R: Lo primero, salud para todos, que no nos lesionemos. Lo segundo, que acabemos la temporada batiendo las expectativas. Que podamos hablar, en lugar de la salvación, de Playoffs o de entrar en Europa, me encantaría eso.