Los peligros del coaching tóxico en redes sociales: "Me preocupa una sociedad basada en el valor de lo externo"

"Importa cómo se ve tu mujer. Importa la casa donde vives. Importa tu físico. Todo importa cabrón. Le dice al mundo quién eres. Todo es una representación de quién eres". Son las afirmaciones de una publicación del archiconocido Amadeo Lladós, la punta del iceberg de una corriente que se mueve por las redes con grandes promesas a través de dudosos métodos. La gordofobia, la cosificación de la mujer o el desprecio por el sistema educativo son algunos de los puntos de un dogma que campa a sus anchas por el altavoz de las redes sociales disfrazado de coaching. Lola Martín-Lagos, profesora titular del departamento de Sociología de la Universidad de Granada, desgrana algunos aspectos de una tendencia que llega con fuerza a personas jóvenes.

Uno de los primeros contactos de la socióloga con esta práctica se dio en un proyecto de "socialización de la adolescencia" en colaboración con el Centro de Estudios Andaluces y su revista Centra. En algunas entrevistas a familias, recibió referencias sobre preocupaciones en torno a los hijos varones y su atención a "determinados streamers o influencers". "Estaban actuando como agentes de socialización, que les estaban transmitiendo una expectativa y una idea que para ellas era tener muchos pájaros en la cabeza o que chocaban mucho con lo que ellas pensaban que era la realidad", explica la docente. Algunas de esas ideas transmitidas estaban relacionadas con "dinero fácil o una lógica del esfuerzo".

Éxito y dinero como gancho

El empleo del dinero y el éxito como imanes es algo más que tradicional. La profesora de la UGR señala que el sociólogo Robert King Merton " lo estudió hace mucho tiempo en la sociedad estadounidense". Planteaba que en esa sociedad, en la que se premiaba la opulencia económica y el ascenso social, todos los individuos podían llegar a esto. Realmente se está reproduciendo aquí", incide. 'Escapar del sistema' o las instrucciones para 'ser millonario' son algunos de los eslóganes utilizados por estos gurús.

Lola Martín-Lagos escuchó las convicciones de "doy un curso, me seguís y todos podéis ser millonarios", pero su asombro fue mayor cuando conoció otras partes del discurso. "Me sorprendió lo de que 'no estaría nunca con una gorda' y esa idea de creerse tan superior", expresa la docente. Desde su punto de vista, "la gordofobia es otra de cosas que se generan". Dentro de esta idea, se enmarca el ánimo a los madrugones acompañados de duras sesiones de ejercicio para fortalecer cuerpo y mente y rehuir cualquier signo de debilidad.

Gordofobia y cosificación de la mujer

Las cosas casi siempre pueden evolucionar, sea a mejor o a peor. Las redes alucinaron en su día con un coach español que enseñaba a ligar a otros hombres con consejos como fingir saludos en una discoteca. Ahora, hay hombres que hablan de mujeres de 'alto valor', un concepto que cosifica y habla de la búsqueda de una mujer como si se tratase de un catálogo de camisas. "Las familias ya no son el agente de socialización prioritario. Entonces, tienen que luchar contra discursos que, por más que ellos a lo mejor les eduquen en igualdad, están teniendo un gran impacto en redes", explica Lola Martín-Lagos. Asimismo, reitera que "la cosificación sí la estamos viendo", al igual que en contextos como los míticos videoclips musicales "en los que aparecen las chicas alrededor".

Al respecto de este intento de crear una necesidad concreta a la hora de encontrar pareja, la especialista de la UGR acude al sociólogo Thorstein Veblen y a su obra 'Teoría de la clase ociosa', escrita en el siglo XIX. El autor reflejaba en el señor ocioso a una persona que "cuanto más riqueza tuviese su mujer, más valía a él". "Es decir, que no es algo nuevo", reflexiona la profesora. Asimismo, sostiene que el término 'individualista' define "perfectamente" esta corriente que ánima a hacer de todo una herramienta para lograr ese ansiado éxito personal.

Entre sus observaciones, la integrante del departamento de Sociología de la UGR habla del "desprecio" que muestran algunos de estos perfiles por la educación tradicional. Estos ataques se enmarcan dentro de la prometida escapada del sistema y restan valor a aspectos como "tener un trabajo estable". Asimismo, indica a GranadaDigital que ha hablado sobre este tema con su alumnado universitario, que vive con más cercanía todos los mensajes que circulan por las redes. "Nosotros somos el discurso de lo que estamos viendo en educación y en la investigación" recuerda.

"Creo que es verdad que tiene que haber desde muy pequeño una socialización en controlar más el uso de redes, qué páginas se visitan", expone Lola Martín-Lagos, que aprecia la posibilidad de dar herramientas a la juventud para que tenga "una perspectiva crítica". "A mí sí me preocupa una sociedad tan consumista. Basándonos en el material, en el cuerpo o en el valor de lo externo", concluye la docente.