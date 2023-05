Paco López, antes de la final ante el Leganés: "90 minutos en Los Cármenes son 'molto longos'"

Paco López ha comparecido en la rueda de prensa previa a la 'finalísima' frente al Leganés. El técnico rojiblanco asegura que, para este choque, contará casi con total seguridad con todos sus futbolistas, excepto los lesionados de larga duración Molina y Rochina. De esta forma, el conjunto nazarí recupera, previsiblemente, a Raúl Fernández que se apunta al duelo ante el Leganés y habrá que ver si el técnico valenciano le devuelve a la titularidad o mantiene a un André Ferreira en estado de gracia desde que le tocó volver a ponerse bajo palos tras la lesión del bilbaíno. El preparador valenciano no ha dado pistas de la alineación como es habitual y ha vuelto a incidir en que no es "un entrenador de un once" y que sus elecciones van siempre en función de lo que plantea cada rival. No ha querido dejar pasar la oportunidad de hacer un último llamamiento a la afición para que mañana a las 21:00 horas, el feudo rojiblanco vuelva a ser una olla a presión que lleve en volandas esta vez a su equipo al botín que llevan esperando toda la temporada y advierte al Leganés de que "90 minutos en Los Cármenes son 'molto longos'". Dicho queda.

Posibilidad de ser campeón de categoría 55 años después. "Un extra de motivación más, mira que tenemos motivaciones. La idea es ganar el partido y si ganamos te garantizas ser campeón de Liga"

Bajas y estado anímico. "Disponibles excepto Molina y Rochina, el resto todos. Incluso, Raúl Fernández vamos a ver hoy sus sensaciones. En principio, los 26 estarán disponibles".

¿Planteamiento similar al Lugo? "Sé que igual no estamos acostumbrados. Desde que llegué dije que no soy un entrenador de tener un once. Esta plantilla es muy comprometida, que se esfuerza y trabaja. Los entrenamientos te llevan a tomar decisiones. Son muchos los factores que influyen a la hora de tomar una decisión. No he sido nunca de un once. Para cada uno los mejores pueden ser muy diferentes. Saco a quien considero mejor para cada semana. Seguro que me habré equivocado un montón de veces, pero siempre se trata de sacar el once más competitivo posible para cada partido. No se regala nada a nadie. Yo doy una explicación, pero es que hay muchos matices. Si entramos en por qué hago unos cambios y no otros estaríamos unas tres horas. Trataremos de sacar el mejor once para el Leganés y meter los cambios que creamos oportunos según el partido".

Lo más difícil mañana. "Muchas cosas. Lo más difícil es que va a haber un rival que te va a querer ganar. También las emociones. Desde que llegué hablábamos de cada partido como una final, por tanto estamos acostumbrados a jugar finales, pero sí es verdad que esta es la final de la final. Trabajamos para que las situaciones difíciles como la que va a poner el Leganés mañana, poder superarla. Tal y como ha transmitido el entrenador van a venir a ganarnos. También he escuchado que mi amigo Javi Calleja confía mucho en el Leganés, para eso estamos para impedirlo y también va a estar nuestra gente. Esto va a ser una olla a presión y, si quieren ganarnos, evidentemente van a tener que trabajar mucho. 90 minutos en Los Cármenes como decía Juanito son "molto longos". Eso lo tienen que notar los rivales y nuestro equipo. La afición nos da esa energía, ese empuje y que mañana tiene que ser un día más que eche humo Los Cármenes".

Cómo lo vive el cuerpo técnico y posible once. "Nosotros muy centrados y poniendo el foco en el trabajo, como la semana anterior. Cómo combatir al Leganés, dónde están sus virtudes y sus defectos y así lo hemos hecho durante la semana. Y, por supuesto, en transmitir, que creo que a esta plantilla no le hace falta, la confianza necesaria para afrontar este tipo de partidos. Sí tengo claro el once, aunque hasta última hora siempre hay alguna duda, pero el planteamiento y el plan está clarísimo".

Tipo de partido que espera. "El Leganés es un equipo que desde que está Carlos Martínez están con muchísima confianza y le hace ser más peligroso. Teóricamente a nivel clasificatorio no se juega nada, con buenos futbolistas y confianza pues se hace más peligroso. Lo comparo un poco con el Málaga, que a priori por el nivel de jugadores que tienen nadie diría que han estado peleando hasta hace nada por salir de ahí abajo. Tiene a Karrikaburu que está en buen estado de forma y haciendo goles, tiene jugadores con experiencia que han estado aquí y conocemos bien. Ganar un partido, como he dicho muchas veces, en Segunda División es tremendamente difícil".

Todo de cara. "Si ese día nos dicen que el último partido de Liga vas a depender de ti para cumplir el objetivo lo hubiésemos firmado absolutamente todos. Llegamos con muchísima ilusión y así se lo transmití a los jugadores, la idea era pelear por el ascenso directo, lo dije desde el momento más difícil cuando perdimos contra el Levante. Al día siguiente yo dije que íbamos a pelear por ser primeros o segundos y no sé si un 0,01% me creyó. Meses más tarde afortunadamente con trabajo, mucho esfuerzo, dedicación y mucha fe estamos en esta situación, pero hay que rematarlo".