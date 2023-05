Paco López: “Si me preguntas si vamos a ascender en Anduva, te digo que creo que no”

El entrenador del Granada CF, Paco López, ha valorado este viernes cómo afronta el Granada CF la ‘final’ contra el Mirandés de este próximo sábado. El equipo granadino podría lograr el ascenso a Primera si gana en el estadio de Anduva al Mirandés y pinchan sus rivales directos. El técnico valenciano ha señalado que su equipo tiene “la mente puesta en cómo hacer las cosas bien para ganar el partido”, alejado de “la posible euforia”, y que si le preguntan si va a ascender en Anduva, él dice que cree que no. “Estoy convencido de que el partido más importante es el de mañana y cuando acabe, el partido más importante será el de Leganés. Pero para que sea el más importante el del Leganés, tenemos que ganar mañana sí o sí”, ha resaltado.

Sobre el estado de la plantilla, Paco López ha dicho que aparte de los lesionados Rochina, Molina y Raúl Fernández, “que sigue recuperándose”, el resto de futbolistas están disponibles ya que “Torrente ha empezado a entrenar esta semana con normalidad”. El técnico tiene “claro” el once que va a jugar contra el Mirandés y “los planes durante el partido, los cambios si la cosa va bien, regular o mal”. “Ya sabéis que doy importancia durante el partido a esos cinco cambios”, ha recordado Paco López, quien ha insistido en que este es un partido igual que otros y siempre piensan “en un plan de partido” y contra qué equipo van a jugar. “Todos los partidos tratas de encontrar ese mejor once de inicio y tratar de elaborar un plan durante el partido dependiendo de cómo vayan las cosas, con la incertidumbre que tiene un partido de fútbol. Pensamos en el momento de cada jugador, los detalles del rival, las características... Cuando la gente habla de por qué no juega este o el otro, esos debates son normales”, ha apuntado.

Paco López ve sus jugadores “con ilusión” y eso es lo que tratan de generar. “La ilusión te da energía, ya llevamos unos cuantos. El exceso de activación te frena y la ilusión te da ese plus de energía. Para no tener esos picos y vaivenes, lo importante es centrarse en el trabajo. Desde el primer día de la semana ya tenemos claro qué es lo que va a hacer el Mirandés con balón y sin balón”, ha comentado.

Sobre la principal amenaza del Mirandés, el delantero accitano Raúl García de Haro, Paco López ha dicho que a nadie se le escapa “que está haciendo una temporada magnífica” y que “está demostrando su nivel”. “Nosotros todos los buenos jugadores de todos los equipos los tenemos en cuenta, pero no cambiamos la forma de hacer las cosas”, ha apuntado.

El técnico del Granada CF ha recordado lo “difícil que es ganar un partido en Segunda” y “lo difícil” que ha sido para su equipo “ganar fuera de casa” esta temporada. Por ello, sus futbolistas están centrados en “cómo hacer las cosas bien” y “en el camino para poder ganar el partido”. Y están arropados en Anduva por un nutrido grupo de aficionados granadinistas, que se van a desplazar en los autobuses que sufraga el club y también en sus coches. Paco López ha señalado que ese apoyo desde la grada “es obvio que influye”. “Es muy difícil de demostrar y le preguntas al jugador y tampoco lo sabe explicar, pero estoy convencido que ayuda el sentir el calor de tu gente, esa energía que te transmiten. El que viaja va con toda la ilusión del mundo, va a animar y empujar y eso se transmite. Ojalá esta vez nos dé ese empuje y podamos sacar ese resultado positivo que es ganar. Por esa gente que se pega ese viaje, tantas horas de autobús y de coche. Por esa gente merece la pena. Por todos, pero sobre todo por esos que hacen ese esfuerzo sería bonito ganar”, ha indicado.

Cuestionado por Bryan Zaragoza, Paco López ha dicho que es un jugador que aporta “muchas cosas, tanto de inicio como durante el partido”. “Tiene sus virtudes y sus cosas a mejorar. Con él, y con todos, queremos que dé siempre su máximo nivel de rendimiento. Nos aprovechamos de esos estados de forma de los jugadores. En el caso de Bryan ya sabemos lo que nos aporta, sean los minutos que sean, porque es un jugador diferente”, ha subrayado.

En el banquillo del Granada CF no va a haber transmisores para conocer los resultados de los rivales directos. Paco López ha dicho que no quiere que nadie les diga nada y que “todo el foco está puesto en mirar y en ganar el partido en Miranda”. “Lo miraremos cuando acabe el partido. No quiero saber absolutamente nada y esa es la orden que voy a dar. Nada que nos pueda desviar la atención de lo importante que es nuestro partido”, ha enfatizado.

Por último, Paco López ha dicho que espera “un partido difícil” en Anduva, algo que sería “un tópico”, pero lo piensa así. “Es un equipo sin ninguna presión de nada. En tramos de la Liga, por su forma de jugar, con tres centrales, por sus delanteros y jóvenes ha hecho un juego bonito. Imagínate sin presión. Chavales que quieren agradar a su afición. Espero al mejor Mirandés, no hay duda. Va a depender de nosotros que el Mirandés vaya a ser más peligroso que nosotros: si salimos con la idea de que no se juega nada o si salimos pensando que tiene muchas virtudes. También tiene sus defectos y ahí tenemos que insistir nosotros”, ha añadido.