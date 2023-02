Pabloziv, el productor musical autodidacta que suena cada vez más en Granada

Pablo Paredes, más conocido por su nombre artístico Pabloziv, es uno de los productores que más suena últimamente en Granada. Aunque es de Melilla, llegó a la ciudad granadina para estudiar Ingeniería Civil en la UGR y ahora mismo es uno de los productores más crecientes en los géneros de trap y drill. Todo compaginado con una carrera y aprendiendo de forma autodidacta, sin necesidad de formación musical. GranadaDigital ha podido hablar con él para conocerlo.

Cuando tenía 14 años, Pabloziv era seguidor de la música electrónica. Era el auge de Tomorrowland, festival de este género, y de artistas como Martin Garrix. Esta pasión le provocó empezar a probar a producir. "Yo quería aprender como se hacía", asegura Pablo desde su habitación, donde tiene sus herramientas para producir. Se descargó el programa FL Studio y empezó a mirar tutoriales y vídeos sobre la producción en YouTube. "Al principio era malísimo, como todo en la vida", reconoce entre risas. Se trataba de algo con lo que se entretenía y para él era como un hobby. "Como mucho lo escuchaban mis amigos", comenta. Pero con el tiempo, fue mejorando y entendiendo como funcionaba todo.

Un amigo suyo fue el causante de que se pasase de la música electrónica al trap. Le enseñó un tema de este género, le gustó y lo empezó a seguir. "Busqué cómo se producía el trap y vi muchos tutoriales de productores americanos". A partir de ahí, fue mejorando su nivel y decidió empezar a publicar sus producciones. "Hice mi primera base de trap y etiqueté a Moonkey", explica. Este productor madrileño, con centenares de miles de seguidores en redes sociales, le reconoció su trabajo en un mensaje y le animó a seguir. El trabajo que había realizado y las palabras de Moonkey llamaron la atención de más gente. "A raíz de eso, me empezaron a hablar muchos productores de Argentina. No eran tan famosos, pero empecé a conocer a la gente" comenta.

Pero el 'bombazo' llegó en 2021, cuando salió la canción 'Bla Bla', de Lucho SSJ, popular artista argentino con más de un millón de seguidores en redes, y Cyril Kamer. Y, por supuesto, producida por Pablo. Actualmente, el tema supera el millón de visualizaciones en YouTube. "Después de que saliese, tenía 400 seguidores más", asegura. El trabajo se vio recompensado y la suerte también apareció. Y es que solo un mes después, se encontró en una peluquería a Camin, cantante granadino de música urbana. Salió con él un día y pudo conocer a más gente del sector.

Algunos de los artistas con los que ha trabajado son Chucky 73 o Camin, además de Lucho SSJ. "También estoy hablando ahora con artistas italianos, como Rondodasosa, o el inglés Central Cee", asegura. Además, tiene pendiente un tema con Duki, que sigue en el aire porque ahora está trabajando en el reggaetón. De la misma forma, reconoce que "en Granada hay mucho talento en la música, pero quizá mucha gente no tiene ordenadores potentes, una buena tarjeta de sonido, micrófonos, pero la verdad es que hay gente muy buena".

Un ordenador con el programa instalado, un monitor y un teclado. Eso es lo que le basta a Pablo para poder producir desde la habitación de su casa. Cuando realiza su trabajo, puede hacerlo todo desde ahí. "Me llevo con productores que tienen estudios y me dicen de venir para grabar allí, pero eso es algo más personal", comenta. De momento, le va bien desde la silla de su cuarto. "Para un futuro, estuve pensando en comprar un micrófono para que pueda venir algún artista", asegura.

El programa que usa para producir, llamado FL Studio, es ya su herramienta de trabajo. Ahí crea sus bases y las melodías de las canciones, aunque estas también pueden le pueden llegar ya hechas. Para empezar desde cero una base, tiene descargada una inmensa librería de sonidos, que va estructurando con el programa. "Es como una tarta. Tú tienes una base y luego le puedes ir añadiendo más cosas", explica. Posteriormente, los artistas le mandan las voces que él debe modificar y aplicarle efectos. El paso final es la masterización, que puede hacer él, pero que normalmente es tarea de un ingeniero de sonido, puesto que es un tema más matemático. A partir de ahí, acuerda el precio de la producción con el artista.

La trayectoria de este joven productor acaba de empezar. Próximamente sacará un tema con Moonkey, el mismo que le felicitó por Instagram por su buen trabajo y que ahora le ha elegido a él para producir sus canciones. Y también está en su mente sacar un álbum propio, cuya primera canción será con el granadino Cocco Lexa. Yendo más allá, asegura que en un futuro le gustaría trabajar con Quevedo, "que tiene mucho talento". "Pero como es un artista de reggaetón, no lo escucho tanto y para mi es más complicado. También me gustaría trabajar con JC Reyes, con cuyo mánager estoy en contacto", explica. Pablo parece tener los pies en el suelo cuando mira al futuro. "Yo quiero sacarme la carrera para tener algo fijo, porque un día puedes estar aquí y al otro no se sabe. Si me va bien, seguiré produciendo o trabajaré de ingeniero civil", explica. De momento, sigue dándose a conocer desde la habitación de su casa en Granada, ciudad donde asegura que quiere quedarse.