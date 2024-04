Pablo Pin: "Somos el mismo equipo que le ganó a Joventut, el objetivo está muy cerca"

El ambiente de negatividad generado tras la derrota ante Andorra aun colea sobre un Covirán Granada al que la presión externa le exige buenos resultados inmediatos. Pablo Pin, que ha comparecido en una rueda de prensa poco habitual al celebrarse en las oficinas del club, ha abogado por mirar el lado positivo de la situación de su equipo, teniendo aun varios duelos directos por la salvación y varios average a su favor. El entrenador granadino ha hablado, además, de las actuaciones de Felicio y Barton el pasado fin de semana, así como de la implicación de ambos por mejorar y ayudar al equipo a conseguir un objetivo que "está muy cerca".

Valoración de la semana: "La semana ha ido bien, con el tema de las obras lo único que ha cambiado es entrenar por la tarde. El poder estar en el Palacio siempre es bueno. La organización está siendo buena, no hay ninguna molestia ni asunto que nos distraiga. Podemos seguir nuestra línea de trabajo con concentración. El equipo está bien. Después de una derrota dura el primer día siempre suele ser más complicado, los ánimos no son super positivos. El equipo está trabajando bien. Somos el mismo equipo que hace una semana le ganamos a Joventut. Tenemos que seguir nuestra línea de trabajo porque tenemos nuestro objetivo muy cerca".

Claves del encuentro: "Lo primero es el nivel físico. Valencia destaca por músculo y potencia, con quintetos muy grandes. Te ponen a cuatro jugadores con mucha fuerza y de más de dos metros junto con Chris Jones. Después, hacer los básicos, controlar el rebote y el ritmo del partido. Cuando llegue el mal momento, seguir jugando disciplinados y todos juntos".

Cristiano Felicio y Will Barton: "Cristiano está siendo una semana bastante buena, con buen nivel. Eso es lo que espero de él. Ahora lo que hay es que darle continuidad. Queda un mes por lo que necesitamos es la continuidad en la actitud y la energía que está mostrando durante la semana. Él quiere ayudarnos y necesitamos que la actitud que ha tenido esta semana la mantenga. Will, salta a la vista que le está costando un poco. Creo que le ha sorprendido. Aunque le digamos que la ACB es buena liga, cuando no has salido de EE.UU piensas que vienes a una liga menor. El nivel de intensidad y de físico con el que se juega, le ha sorprendido. La adaptación no está siendo fácil, pero tenemos que seguir trabajando. Él lo está intentando. Entiendo que no es fácil porque el ritmo, el estilo de juego es diferente y viene a un equipo que está muy hecho con un estilo de juego muy definido. Rousselle es muy fácil que se adapte o Lluís que ya conoce este estilo de juego. Él lo intenta pero es un proceso lento".

Pocos minutos de Malik Dimé ante Andorra: "Tiene una pequeña molestia pero nada grave. En los entrenamientos estamos intentando reservarlo un poco. Cuando tienes un jugador como Wiley que hace muy bien la función de cinco, sobre todo, en este último partido para que un jugador entre en la dinámica tiene que jugar. Si de los 13 minutos que jugó Felicio los repartes, no tienes a ninguno de los dos en dinámica. Si fuese así me preguntaríais que por qué han jugado seis minutos. Lógicamente entrará en dinámica y contará con más minutos. Cuando ha jugado ha aportado".

Segunda unidad del equipo: "Lógicamente, ahora tal y como se ponen los partidos hay jugadores a los que les cuesta más. A Christian lo hemos sacado de su posición natural, pero hay momentos en los que el nivel físico es muy alto. Christian es un gran jugador, él sabe que es importante para nosotros. David, Germán, Pere, Christian, Lluís, los que llevan aquí más tiempo están tirando del equipo, siendo positivos. Lo que necesitamos es que se sumen más jugadores a esa dinámica de tirar del equipo".

Gestión de la situación del equipo: Ellos conocen perfectamente nuestra posición y los average. Hicimos un análisis honesto del partido. No jugamos bien. El análisis honesto de que llevamos casi todas las jornadas fuera de descenso no lo he visto tanto. Porque es un análisis positivo. No estamos bien, pero no estamos tan mal. Puedes poner el foco en lo negativo o en lo positivo. Nuestra labor es ver las dos partes. No todo es negativo, nuestro objetivo es salvarnos. Quien haya pensado otra historia me parece muy bien. La realidad y las expectativas deben ir en la misma línea. Tenemos claro qué queremos conseguir y cual es nuestro camino. Le estoy transmitiendo este al equipo para que no se dejen llevar por el negativismo y no vayan a entrenar pensando que lo están haciendo mal".

Desconexión en los minutos finales: Ese parcial en el que cometemos varios fallos y la salida del último cuarto no es buena, el esfuerzo había sido importante y sin jugar bien estábamos dentro del partido. Fue como que todo el trabajo se nos había ido al traste, eso nos afecto mentalmente".

Diferencia entre ambos equipos entre el partido de diciembre y el de esta semana: "Allí jugamos sin Lluís ni Kramer. No podemos estar igualados a ellos. Partiendo de eso, lo que tenemos es que afrontar este partido sin valorar sus refuerzos. Es un partido en casa y hay que ir a por todas. No valen cuentas solo sumar".