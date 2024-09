Guille Abascal: "El equipo está creciendo, es más compacto y tiene mejor comunicación"

El entrenador del Granada CF, Guille Abascal, ha comparecido este jueves ante los medios de comunicación en la previa al encuentro de este viernes ante el Málaga. Catalogado como un partido "especial" dada la magnitud del derbi, el sevillano ha expresado la importancia del mismo y la relevancia que tiene para ellos. "En cinco países he vivido muchos derbis. Deseo que nuestra grada esté preparada para el partido. Que lo sientan igual que nosotros y nos den una motivación extra. Queremos intentar mantener y mostrar mejor el control de los partidos. Nos hemos encargado de preparar al grupo para el choque", ha manifestado con convencimiento.

Y no es para menos. Pese haber tenido una semana corta de entrenamientos dado que el encuentro es al principio del fin de semana, Abascal ha confirmado que han reforzado en estos días "las cosas buenas y hemos trabajado para corregir los errores". Algo en lo que se ha centrado al ver los últimos goles recibidos, que no ha calificado como "despistes", si no como "acciones donde estás posicionado pero no defiendes la situación hasta el final".

En relación a ello le han consultado si el sistema con tres centrales puede plasmarse o puede ir variando. El técnico ha sido tajante al reconocer que se presenta como una oportunidad "para tener más amplitud y una línea de pase más en la construcción".

Marc Martínez repite titularidad y Pablo Insua es duda

"Vamos a tener esa flexibilidad táctica, pero tenemos que tener el once tipo cuanto antes, y estamos muy cerca de tenerlo". Una afirmación que ha evidenciado una premisa clave para el entrenador del Granada: está encontrando lo que quiere. Lógicamente esa idea puede verse mermada por distintas situaciones, como las lesiones, algo que pueden trastocar los planes de este. Algo así le ocurrirá esta jornada: "Luca Zidane y Lucas Boyé siguen con sus procesos de recuperación. No estarán disponibles. Martin Hongla ha vuelto y ha completado todos los entrenos de la semana. Pablo Insua es la única duda que tenemos debido a que se ha resentido de la rodilla y veremos".

Las bajas aseguradas vuelve a poner en la palestra dos nombres propios: Marc Martínez y Weissman. El primero de ellos "sigue como titular" debido a que Mariño "está haciendo su pretemporada con el equipo y todavía le quedan algunos días o una semana más" para llegar a tener "esa alta intensidad que se requiere con entrenamientos". En el caso del israelí, Abascal ha asegurado que es el jugador "con más minutos acumulados de los de arriba" y su balance positivo está siendo "el trabajo", mostrando su confianza en que "el gol le llegará y se liberará de esa ansiedad que venían arrastrando los delanteros".

Sobre el rival, el entrenador del cuadro rojiblanco ha confiado en que va a ser un equipo "muy reconocible" pese a que tenga "varios jugadores en duda". "El Málaga es un equipo que mantiene su bloque. Es un equipo que puede variar, pero siempre en la última zona. Esperamos que no varíen mucho sus características. Es un equipo que busca mucho sus cambios de orientaciones y los uno contra uno por fuera o incluso entrando para tirar. Juegue quien juegue esperamos el mismo planteamiento que han mostrado. Vamos a intentar dar el máximo para ir a por la victoria y representar el club. Sacaremos el equipo y lo llevaremos a volandas pese a que vengan aficionados malaguistas", ha verbalizado.

El ruido que hay en el entorno no lo toma como algo que le afecte de momento. Todo lo contrario. "A mí no me influye. Yo sé lo que hago. Invertimos mucho tiempo aquí. El equipo, que es más importante, está creciendo. Es más compacto, tiene mejor comunicación. Estamos centrados en el trabajo y viendo cómo evolucionan y el compromiso del equipo. Los últimos resultados no han dañado la confianza, pero han generado rabia. La rabia es algo que hay que sacar, porque si no la sacas te puede penalizar o convertirse en negativa. El otro día no caímos en la precipitación de otros partidos. El equipo maduró eso y entró mucho mejor en el segundo tiempo. Además, tuvimos la calma para esperar los momentos finales", ha dicho sobre el estado actual del grupo y su percepción.

Es clave el que se sienta "cómodos" en un ambiente que debería ser a su favor en casa. "El ambiente y la confianza cambia. El equipo tiene que sentir esa victoria en casa y tomar esa oportunidad como conseguida. Es muy importante para nosotros estar concentrados y focalizados conseguirlo con esa madurez", ha mantenido.