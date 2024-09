El deporte es vida en todos los sentidos. Regresar a las obligaciones habituales en septiembre siempre genera un poco de resquemor tras las vacaciones estivales, pero la rutina también alberga cosas buenas como disfrutar del ejercicio. Las escuelas deportivas de Las Gabias se encuentran ya inmersas en una nueva temporada que llega cargada de múltiples opciones para la ciudadanía del municipio. En sus solicitadas instalaciones hay lugar para niños y adultos, que comparten la pasión por los deportes que se pueden practicar en el Complejo Deportivo Municipal de Las Gabias.

Es difícil gozar tanto las tardes de deporte como lo hacen los más pequeños. Es el caso de Marta Vera, una nadadora que se lo pasa como pez en el agua en la piscina del polideportivo. "Mi equipo es como mi familia. Nos apoyamos en lo negativo y en lo positivo", explica Marta, que en sus palabras refleja a la perfección como el deporte ayuda a construir valores que después acompañan a las personas para siempre. Álvaro Nurminen es el entrenador que se divierte cada semana con sus grupos del Club Natación Las Gabias, de los que resalta sus ganas e ilusión en este comienzo de temporada. "Si no tuviésemos una piscina acondicionada con trampolín y corcheras no podríamos entrenar como lo estamos haciendo", agrega Álvaro, que confiesa que su próxima petición son "unos tacos para los trampolines".

"Nuestras instalaciones son buenísimas"

No hay nada más práctico que convertir las circunstancias en oportunidades. Un grupo de padres que llevan a sus hijos a sus entrenamientos de voleibol decidieron que no iban a esperar de brazos cruzados para regresar a casa y montaron su propio equipo. Pilar Del Carpio, integrante de este conjunto, relata que afrontan cada año "con mucha ilusión y ganas". "Nuestras instalaciones son buenísimas. No sólo las pistas, los niños salen de aquí duchados y también tenemos un pequeño gimnasio que han puesto", apunta Pilar, que tiene claro que cuando sufren algo de "falta de espacio" es porque "gracias a Dios somos mucha gente".

Juan Henríquez, entrenador de dos equipos sénior master y uno mixto, asegura que todos sus pupilos tienen "muchas ganas de entrenar y conocerse" para afrontar lo mejor posible los torneos preparatorios del calendario antes del arranque de los partidos oficiales. "Es un tremendo privilegio poder contar con instalaciones y equipamiento. Tenemos todo lo necesario para poder sacar adelante la tarea desde un club deportivo", declara el preparador.

Cuando las ganas se desbordan no hay espera que valga. Es lo que ha ocurrido este verano con el cadete infantil femenino del Atlético Gabia. Su entrenadora, Sonia García, ensalza el esfuerzo, la respuesta y la felicidad de sus futbolistas, que comenzaron la pretemporada en agosto. "Vinieron muchísimas a entrenar, más de lo que preveíamos", admite. La técnica reconoce que "las instalaciones son una pasada". "Disponemos de un campo muy bien cuidado", agrega Sonia García, que tiene la mira puesta en el 6 de octubre, fecha de inicio de la temporada.

La ilusión de un nuevo comienzo brilla en los ojos de Coraima García, jugadora que destaca su amor por el fútbol y la alegría de entrenar en un polideportivo que "me pilla al lado de mi casa". Esa misma comodidad disfruta Victoria Carrón, que elogia a los preparadores del club y reconoce que las sesiones de estas semanas son un poco más duras porque "estamos en una categoría en la que ya hay que esforzarse un poco más".

Un dossier deportivo para estar al tanto de todo

Como novedad para esta nueva temporada en las escuelas deportivas, la Concejalía de Deportes de Las Gabias ha preparado un dossier deportivo en el que detalla los horarios de disponibilidad de todos los espacios de las instalaciones del complejo deportivo, los períodos de actividades o la oferta de programas como el de 'Deporte y salud'. Desde el Consistorio apuntan que su objetivo es abarcar "desde principiantes hasta atletas experimentados" en un entorno deportivo "sostenible, atractivo y cercano para todos".