Rousselle: "Debemos ser humildes, pero también tener ambición para ir más arriba"

La ilusión de un niño en el cuerpo de un hombre. Así se ve Jonathan Rousselle ante la nueva temporada de la ACB que arrancará en pocos días. "Como si fuesen los primeros días de colegio", expresaba en base francés en relación al buen rollo y la química que se respira en el nuevo Covirán Granada, eso sí, sin perder de vista que "el verdadero grupo" se verá cuando lleguen las vacas flacas. Con la pretemporada ya casi finalizada y el estreno ante el Barcelona en el Palau cada vez más cerca, Rousselle mira con optimismo y ambición el inicio de la competición. "No tenemos miedo de nadie ni nada que perder por jugar contra el Barcelona", explicaba el base rojinegro convencido de que más allá del objetivo de la permanencia el conjunto granadino debe aspirar a más. Gran artífice de la permanencia y capitán en la sombra del nuevo proyecto de Pablo Pin, Jonathan Rousselle mantiene su humildad y sus ganas de ayudar al equipo y todo aquel que lo necesite en una temporada de "ensueño" para él con su familia acompañándolo en su segundo año en tierras granadinas, esas que le devolvieron la ilusión y el cariño que necesitaba.

Pregunta: Primero de todo, ¿Qué tal está, cómo están siendo estas semanas de pretemporada?

Respuesta: Muy bien, sin lesiones importantes así que perfecto porque todos estamos en forma y mejorando.

P: Unas semanas de preparación no si algo extrañas para usted. Empezó con un proceso vírico que le impidió estar en el partido en la calle y luego sufrió un golpe que en el partido ante Unicaja de la Copa Andalucía. ¿Cómo se encuentra a nivel físico?

R: Todo bien, han sido muchas cosas pequeñas a la vez. El equipo ha hecho muchas bromas con eso diciendo que ya estoy viejo, pero todo está bien.

P: Sin duda se le ve bien, sobre todo, tras la actuación ante UCAM Murcia.

R: Cuando hay acierto todo se ve mucho más. He metido los tiros, simplemente. He jugado como siempre. Al inicio del partido pensé que sin Scott Bamforth había que dar un paso adelante. Estuve más agresivo desde el inicio y funcionó. Era más un tema de compensar que faltaba un anotador.

P: Hay referentes en anotación, pero todos aportan.

R: Somos un equipo completo. Hay una jerarquía, pero necesitamos aportar todos. Tener jugadores que pueden subir el nivel en un partido es muy importante. Es interesante que todos puedan aportar algo en un día concreto.

4- Antes de hablar de la pretemporada al completo, echemos la vista atrás. Al partido de la permanencia ante Gran Canaria. Sus lágrimas fueron una de las imágenes de aquella noche. ¿Pensó en ese momento que había cumplido con el objetivo de demostrar que aun le quedaba mucho baloncesto?

R: No era tanto algo personal. Nunca he tenido dudas. Tengo 34 años, no 44. El objetivo que tengo es de ayudar a mi equipo y de vivir emociones y sensaciones. Eso ha pasado. Todos los nervios, el estrés y el trabajo también se vieron ahí. Yo soy una persona que hago las cosas con el corazón. Cuando va todo mal me siento muy mal y cuando todo bien me siento muy feliz. Salió natural, no pensé en objetivos de renovación ni de demostrar.

P: Ha recibido todo el cariño de Granada.

R: Es algo importante para mí sentir eso en un equipo. Cuando no he jugado bien en algunos momentos de mi carrera ha sido por eso, por no sentir esa conexión con el entrenador o con una afición que no entiende mi juego. Desde el primer dia, recuerdo perfectamente como llamé a mi mujer tras el primer entreno y le dije que había encontrado el sitio perfecto. Hablamos el mismo lenguaje y nos entendemos. Había conexión. Sentí esa conexión con la afición desde el primer partido, contra Palencia, lo recuerdo perfectamente. También con el entrenador que sentí su apoyo y respeto hacia el jugador que soy.

P: Cuando llegó a Granada dijo que no venía a quitarle el puesto a Lluís Costa, que venía a ayudar en lo que fuese necesario. Este año Lluís no está y usted sí. ¿Cuál va a ser tu rol, qué le ha pedido Pablo?

R: No lo hemos hablado detenidamente. La situación es distinta a la del año pasado ya que vine durante el año. Estaba todo establecido. Hoy empezamos de cero y hay que construir todo. Yo haré todo lo que Pablo me pide. Si es salir desde el banquillo, perfecto, me viene bien. Si es salir de titular, también. Estamos probando cosas ahora mismo, no hay nada fijo. No tengo ningún tipo de ego. Quiero ayudar a Sergi García porque él tiene una temporada tipo Lluís Costa, para seguir creciendo. Tiene cosas muy buenas y creo que nos podemos ayudar, sobre todo al equipo.

P: Una de sus facetas más llamativas es la capacidad que tiene para liderar al equipo, sobre todo, a nivel moral. Este año parece que le ha salido un competidor en esta faceta con Gian Clavell.

R: (Risas) Bueno, siempre es bueno que haya gente que hable. Siempre se dice que cuando hay silencio en un equipo no es buena señal. Seguro que vamos a tener momentos duros durante la temporada por lo que ese tipo de jugador y de carácter se necesita para superar lo que venga.

P: De los renovados, quitando a Pere Tomàs, es el más veterano ya que llegó a mitad de temporada. Sin embargo, esta es su primera pretemporada real con el Covirán Granada. ¿Siente que está empezando de cero como gran parte del equipo o el cuerpo técnico se apoya en usted para ayudar a los recién llegados?

R: Estoy más en el rol de ayudar a los nuevos. No llevo tanto tiempo, pero es el suficiente para saber cómo funciona el club, para conocer a la gente y ayudar con lo que se necesite. Sobre todo, tengo una muy buena relación con el cuerpo técnico y creo que sé lo que esperan de una sesión de entrenamiento. Tengo las ideas muy claras con esto y hay que conseguir un buen día a día y una buena rutina.

P: Ahora sí vamos a hablar de estas semanas de preparación del equipo, una pretemporada en la que las sensaciones son muy positivas.

R: Hay una mejora. Hemos empezado un poco lento para que todos los jugadores se integren, pero creo que vamos mejorando cada partido. No he visto un partido bueno y luego bajar de golpe. Estamos trabajando muy bien y mucho. El grupo está trabajando muy bien y si esto se traduce en los partidos que se están viendo hasta ahora, perfecto. Vamos en el buen camino. El resultado contra Murcia valida todo esto. No podemos darle mucha importancia al resultado porque es un partido de pretemporada, pero sí a lo que se vio y a la actitud. El partido contra Coruña, por ejemplo, no fue el mejor, pero al día siguiente reaccionamos con un muy buen partido. Esas son las cosas que debemos guardar.

P: Una de las cosas más ha llamado la atención que este año hay equipo y entiéndase equipo por una unión real de los jugadores y un entendimiento real. Da la sensación de que ese encaje de piezas ha sido relativamente sencillo. Quizás algo más que el año pasado.

R: Hay que darle respeto a lo que pasó y lo que teníamos el año pasado porque se consiguió algo que es muy difícil. Hemos peleado hasta el final y sí que estábamos juntos el año pasado. Sí que es cierto que había personas y caracteres muy diferentes. Este año, es cierto que parece que tenemos un muy buen grupo, pero como todos los equipos de la competición en septiembre. Hasta ahora todo es perfecto. Es como cuando empiezas el colegio, todo es bonito. Habrá que ver con el tiempo, si tenemos derrotas seguidas, como sigue todo. Ahí se verá el grupo de verdad. Sí creo que hay una muy buena base, pero hay que ir con cuidado.

P: ¿Los ve preparados para sufrir?

R: Hemos fichado por eso, a jugadores que conocen esa situación que saben sufrir y pelear por no bajar. No es la misma presión luchar por un título que por una permanencia. En ese sentido creo que ha acertado el club. También, no nos puede faltar la ambición. Sabemos quienes somos y que peleamos por la permanencia, es nuestro objetivo número uno, pero si hacemos las cosas bien y empezamos bien desde el minuto uno, a ver qué tal. Tenemos que ser humildes, pero tener ambición para ir más arriba.

P: Lo que sí parece es que se está ante un Covirán Granada que va a ser muy peleón.

R: Siento ese carácter de tener garra y de nunca dejar de pelear. Eso es clave para un equipo como nosotros que peleamos por la permanencia y que quizás no tenemos todo el talento del mundo. Sabemos a lo que queremos jugar y quiénes somos. Es clave para ser el equipo que quieres. Es otra de las cosas en las que el club ha acertado, en la identidad del equipo, en nunca dejar de pelear en cada jugada y en cada partido.

P: Queda poco más de una semana para empezar la competición y lo cierto es que el inicio que tiene Covirán Granada no es nada sencillo. Barcelona fuera, Unicaja en casa, visitáis a Girona, recibís a Tenerife… fácil no es. ¿Cómo ve el inicio de temporada? ¿Puede haber sorpresas?

R: ¿Es mejor jugar contra los grandes al inicio o durante el invierno cuando puedes tener algunos lesionados, hay un virus…? No hay un momento perfecto. Seguro gustaría empezar en casa con un partido más sencillo. Hay que jugar contra todos los equipos, no tenemos miedo de nadie ni nada que perder por jugar en Barcelona. Nuestra identidad de no dejar nada fácil tiene que ser contra el Barcelona, el Madrid o los Lakers. Tenemos unos jugadores con los que creemos que podemos ganar cualquier partido. No podemos ir a Barcelona solo de viaje porque es una buena ciudad.

P: Por último, este año tiene consigo a su familia, algo que la pasada temporada fue algo que comentó en varias ocasiones, que era la primera vez que no estaba junto a su mujer y sus hijos. ¿Cómo está siendo para usted estar en Granada, al fin, compartiendo esta experiencia con ellos?

R: Para mí es un sueño estar jugando en España y estar con mi familia aquí. Ahora mi objetivo es que ellos se sientan cómodos. Más allá de ganar partidos que es lo mejor, también es importante sentirnos bien en la ciudad y encontrar nuestra rutina. El club ha hecho todo para que nos sintamos muy bien. Me han ayudado muchísimo. Nunca se habla pero más allá del jugador también está la familia que es casi más importante. Si tienes problemas en casa no vas a rendir al máximo en la pista. Hasta ahora, muy feliz de estar aquí con el equipo y con mi familia.